Nhóm nữ ra MV bị nói giống hết người này đến người khác, lại còn đụng chạm NewJeans nhưng sự thật là...

Hâm nóng Kpop tháng 5, (G)I-DLE là nhóm nhạc nữ tiếp theo comeback với MV Allergy, mở đường cho E.P I Feel sắp phát hành. Bên cạnh IVE, NewJeans, (G)I-DLE cũng được xưng danh "chiến thần nhạc số" vì trở lại ngoạn mục trong năm 2022. Cả 2 bài hát TOMBOY - Nxde đều đạt Perfect All-Kill dù trước đó nhóm gần như đi đến bờ vực tan rã khi Soojin dính scandal bạo lực học đường phải rời nhóm. Thừa thắng xông lên, (G)I-DLE tiếp tục tuyên ngôn ngữ quyền mới trong MV Allergy. Chưa phát hành lên các nền tảng nhạc số, (G)I-DLE hiện chưa có thành tích gì đáng kể nhưng sớm gây tranh cãi bởi MV và lời bài hát.

(G)I-DLE - Allergy

Allergy là một bản phối pop-rock sôi động thể hiện màu sắc âm nhạc đa dạng, định hướng quốc tế của (G)I-DLE. Chỉ ra mắt phiên bản MV mở đường cho E.P I Feel, nhóm vẫn đủ sức khiến người ta xôn xao bàn tán về thông điệp. MV Allergy theo phong cách barbie-core đầy màu sắc, các thành viên được tạo hình cầu kì và lộng lẫy. (G)I-DLE muốn gửi đến các cô gái thông điệp về sự tự tin, cứ là chính mình và không cần phải học cách để trở thành bất cứ ai.

Theo dõi Allergy, không khó để nhận ra loạt khung hình có phần quen thuộc, đã từng xuất hiện trong những MV nổi tiếng của Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Lizzo. Tranh cãi nổ ra khi dân tình thắc mắc về khả năng "mượn ý tưởng" lộ liễu của nhóm nhạc gen 4 nhà CUBE.

Cảnh Shuhua, Yuqi kéo Soyeon đi

Tương đồng đến 90% với Olivia Rodrigo trong Brutal

Phân cảnh của Miyeon

cũng giống Olivia Rodrigo - Brutal

Minnie chào Soyeon

y hệt Taylor Swift chào chính mình trong Anti Hero

Cảnh của Minnie chắc chắn lấy cảm hứng từ...

... cảnh "iconic" của Ariana Grande - Side To Side

Nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra, loạt ý kiến chỉ trích (G)I-DLE cố tình trở thành bản sao của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng mọi nghi vấn nhanh chóng được giải đáp khi soi xét kỹ hơn các phân cảnh. Fan (G)I-DLE chỉ ra nhóm không đạo nhái mà là cố tình cosplay, tái hiện lại các hình ảnh biểu tượng của những MV nổi tiếng. Đây là cách làm không còn xa lạ, như trước đó Ariana Grande mượn phim Mean Girls để làm MV thank u, next hay TWICE tái hiện loạt phim Hollywood kinh điển như The Princess Diaries, Love Letter, Lalaland,... trong MV What is Love? phát hành năm 2018.

Ariana Grande tái hiện Mean Girls trong thank u, next

TWICE cũng từng mang loạt phim điện ảnh biểu tượng vào What is Love?

Tranh cãi hình ảnh chưa nguôi, cư dân mạng lại "soi" đến lời bài hát Allergy có câu nhắc thẳng đến NewJeans, với giọng điệu không được thân thiện. Cụ thể, câu hát "Tôi muốn nhảy Hype Boy nhưng nhìn vào gương vẫn là TOMBOY" mang về nhiều ý kiến trái chiều. Nếu fan phấn khích vì sự thẳng thắn của (G)I-DLE, không ngại nhắc đến hit lớn của nhóm nhạc đối thủ thì một bộ phận lại khó chịu vì câu hát như phủ nhận NewJeans.

Lời bài hát gây ra nhiều ý kiến trái chiều

Allergy nói về những cô gái "bình thường", khó hoà nhập, bị bỏ lại phía sau do không bắt kịp xu hướng. Hype Boy làm mưa làm gió, trendy ở mọi nơi, được sử dụng trong bài hát như một hình ảnh ẩn dụ cho các xu hướng giới trẻ. Nếu nhìn nhận một cách cởi mở, đây chỉ là cách (G)I-DLE gửi gắm thông điệp "Luôn là chính mình".