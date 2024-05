Nhóm nữ "huyền thoại Vpop" hội ngộ sau gần 20 năm tan rã

Mới đây, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu vừa tham gia một sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay do cô đóng vai chính cùng nam diễn viên Trương Thế Vinh. Bên cạnh cặp nam nữ chính, sự kiện còn đón chào nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Thuý Ngân, Hoàng Yến Chibi...

Đặc biệt, Lương Bích Hữu còn được gặp lại những người đồng nghiệp từng đồng hành cùng cô trong ngày đầu lập nghiệp là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng 2 thành viên H.A.T - Phạm Quỳnh Anh và Thu Thuỷ. Trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cũng chia sẻ hình ảnh hội ngộ H.A.T một cách đầy cảm xúc: "Ưng Hoàng Phúc và H.A.T tái hợp sau hơn 15 năm tại buổi họp báo ra mắt phim 'Án mạng lầu 4' của em Lương Bích Hữu. Thật nhiều cảm xúc sau 1 thập kỷ gặp lại...".

3 thành viên H.A.T hội ngộ cùng Ưng Hoàng Phúc

Cách đây 20 năm, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ xuất hiện biểu diễn cùng một nhóm nhạc nữ mới toanh gồm 3 thành viên Lương Bích Hữu - Phạm Quỳnh Anh - Thu Thuỷ. Tên nhóm là H.A.T gồm chữ cái đầu từ tên của 3 thành viên. Ngoại trừ Lương Bích Hữu thì Phạm Quỳnh Anh từng debut cùng nhóm Sắc Màu, còn Thu Thuỷ là cựu thành viên nhóm Mây Trắng.

Dù anh sẽ không là người em yêu - Sân khấu debut đầu tiên của H.A.T

Nhóm chính thức ra mắt vào năm 2004

Thời gian đầu debut, H.A.T được đàn anh Ưng Hoàng Phúc nâng đỡ và tạo ra nhiều bản hit

Đây là nhóm nhạc nữ đã góp phần đưa nhạc Việt bước sang một trang mới. Nhanh chóng được khán giả yêu thích bởi chất nhạc bắt tai, tạo hình trẻ trung, sành điệu. Nhóm luôn là cái tên được giới trẻ 9X nhắc đến nhiều nhất, thậm chí là album đầu tay We are H.A.T kết hợp cùng Ưng Hoàng Phúc đã tạo nên sức công phá gấp nhiều lần.

Đội hình đầu tiên của H.A.T

Lần hiếm hoi hội ngộ của H.A.T sau khi tan rã

Độ hot của các ca khúc như: Taxi, Yêu làm chi, Đành nói lời chia tay, Lời hứa cho tình yêu … đã mang đến cho H.A.T kỉ lục bán đĩa với 30.000 bản, làm những nhóm nhạc khác phải dè chừng. Tuy nhiên, Thu Thủy chỉ đồng hành cùng nhóm trong 1 thời gian ngắn rồi sau đó được thay thế bằng Ngô Quỳnh Anh. Sau khi nhận thấy H.A.T gặt hái được nhiều thành công, công ty quản lý WePro đã quyết định kéo dài thời hoạt động của nhóm thêm 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. H.A.T chính thức tan rã vào tháng 9/2005.

Cổ tích anh và em - H.A.T

Lương Bích Hữu

So với 3 thành viên còn lại, Lương Bích Hữu hoàn toàn là gương mặt mới khi debut cùng H.A.T. Tuy nhiên, với khuôn mặt xinh xắn đậm nét Trung Hoa cùng giọng hát baby voice đặc trưng, nữ ca sĩ nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi riêng cho mình. Ngay từ album solo đầu tay Cô gái Trung Hoa, Lương Bích Hữu đã sở hữu đến 4/6 bản hit đình đám được giới trẻ yêu thích. Sau đó, cô liên tục thay đổi phong cách với những album tiếp theo.

Lương Bích Hữu thành công với hình tượng Cô gái Trung Hoa

Năm 2014, nhạc sĩ Khánh Đơn từng công khai cầu hôn Lương Bích Hữu ngay tại một lễ trao giải âm nhạc và tuyên bố hai người đã yêu nhau hơn 4 năm trước. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay Lương Bích Hữu đã âm thầm sang nước ngoài sinh con đồng thời chia tay với Khánh Đơn. Mãi đến năm 2022, cô bất ngờ trở lại trong The masked singer và khiến nhiều người trầm trồ bởi tài giả giọng đặc biệt. Cũng từ đây, con đường quay lại với âm nhạc của Lương Bích Hữu cũng trở nên thuận lợi hơn. Gần đây, cô gây chú ý khi thông báo não có khối u. Bên cạnh đó, Lương Bích Hữu cũng lấn sân điện ảnh với vai diễn trong phim Án mạng lầu 4.

Cô tái xuất ấn tượng ở Ca sĩ mặt nạ

Phạm Quỳnh Anh

H.A.T tan rã nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn tiếp tục ở lại công ty WePro và phát hành 2 album được giới trẻ yêu thích, trong đó album đầu tay Hoa Quỳnh Anh chung tình bán được đến 25.000 bản, còn album thứ 2 Nợ ai đó cả thế giới sở hữu loạt hit đình đám như Nợ ai đó cả thế giới, Bụi bay vào mắt, Đêm, Tình yêu cao thượng... Kết hôn với "ông bầu" Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh vừa hoạt động nghệ thuật, vừa chăm sóc tổ ấm nhỏ. Tuy nhiên, cô đã ly hôn chồng cũ vào năm 2018.

Sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh quay lại với làng giải trí. Cô tích cực cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới và tạo nên tiếng vang nhất định. Bên cạnh đó, cô còn tham gia diễn xuất, góp mặt trong các gameshow, qua đó duy trì độ hot cho tên tuổi của mình.

Phạm Quỳnh Anh cũng có sự nghiệp solo thành công

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Quỳnh Anh đang hạnh phúc bên bạn trai mới và 3 cô con gái xinh xắn. Cô không còn đi diễn nhiều như trước nhưng mỗi lần xuất hiện hay ra mắt sản phẩm đều rất chỉn chu, không hổ danh "nữ hoàng nhạc sầu" một thời!

Phạm Quỳnh Anh dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ

Thu Thuỷ

Dù tham gia đến 2 nhóm nhạc nhưng Thu Thuỷ đều không gắn bó được lâu với cả Mây Trắng lẫn H.A.T. Sau khi rời nhóm, Thu Thủy cũng tách khỏi công ty quản lý và hoạt động solo. Nữ ca sĩ nhanh chóng sở hữu cho mình nhiều bản hit như Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Viên kẹo mới, Mong anh quay về, Think of you...

Thu Thuỷ từng gắn liền với hình tượng kẹo ngọt

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cuộc sống của nữ ca sĩ cũng gây chú ý không kém. Vào năm 2017, Thu Thủy quyết định ly hôn với người chồng kín tiếng sau hơn chục năm chung sống và có với nhau 1 bé trai. Sau chia tay và làm mẹ đơn thân một thời gian, nữ ca sĩ bước tiếp với bạn trai kém tuổi. Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2019 và tháng 9 cùng năm, Thu Thủy hạ sinh con gái thứ hai, cũng là con đầu lòng với chồng trẻ.

Cuộc hôn nhân của Thu Thủy và Kin Nguyễn từng khiến nhiều người bàn tán nhưng đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Viên mãn trong hôn nhân cũng khiến Thu Thủy ngày càng trở nên trẻ trung, rạng rỡ hơn. Hiện tại, song song với hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh.