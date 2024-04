Không ai khác ngoài nhóm nữ Lip B trực thuộc 6th Sense Entertainment - Công ty do Ông Cao Thắng làm CEO!

Năm 2016, 6th Sense Entertainment cho ra mắt Lip B gồm 4 thành viên là 4 cô gái xinh đẹp và tài năng: Na Whan, Annie Thu Thủy, Mei và Yori Huỳnh Nga. Để có thể hoàn thiện đội hình 4 người, Annie, Mei, Yori và Na Whan đã phải vượt qua gần 2.000 thí sinh trong cuộc tuyển chọn gắt gao We need you do 6th Sense Entertainment tổ chức vào tháng 8/2015. Thời điểm đó, phong cách Kpop vẫn đang tạo bão ở Việt Nam và Lip B cũng đi theo công thức đó khi hàng loạt sản phẩm sau đó đều theo style dễ nghe, dễ thuộc với vũ đạo đáng yêu.

Tên gọi Lip B là viết tắt của "Light In Pandora BOX" - tạm dịch là tia sáng nhỏ nhưng mãnh liệt trong thị trường giải trí. Tên fanclub của nhóm là NAMY được lấy từ các chữ cái đầu trong tên các thành viên.

Đội hình đời đầu của Lip B

Tuy được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho nhạc Việt nhưng không hiểu sao đội hình đầu tiên của Lip B chỉ được công ty chủ quản cho ra mắt đúng... 3 MV ở thời điểm 2016-2017. Dù vậy, cả ca khúc debut là Love you want you và màn comeback đầu tiên với Số nhọ đều được nhận xét là thành công trong sự nghiệp Lip B. Với giai điệu vui nhộn cùng MV hài hước, Số nhọ đạt được hơn 22 triệu lượt xem trên YouTube, cao nhất trong các sản phẩm của Lip B.

Số nhọ được xem như ca khúc tiêu biểu của Lip B

Năm 2017, nhóm tạo được tiếng vang nhất định khi tham gia The Remix. Dù vậy, 1 năm sau đó, thành viên Na Whan chính thức rời nhóm vì lý do sức khỏe. Vị trí của cô được thành viên Rosy bổ sung thêm vào. Tháng 10/2019, thành viên Mei cũng chính thức rời nhóm với lý do muốn dành thời gian cho gia đình, LipB tạm đóng băng hoạt động. Liz sau đó được thêm vào để hoàn thiện đội hình 4 người.

Đớp thính chưa nà - Lip B

Đội hình thứ 2 cũng không có quá nhiều hoạt động

Đội hình mới của Lip B cũng chỉ cùng nhau xuất hiện trong đúng... 3 MV rồi chính thức "im thin thít, lặn mất tăm". Đầu tháng 3/2021, 6th Sense Entertainment thông báo thành viên Yori đã rời nhóm và xác nhận đội hình của LipB chỉ còn lại 3 thành viên là Liz, Annie Thu Thủy và Rosy. Yori sau đó tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật và sang Úc kết hôn với bạn trai, hiện tại, tổ ấm nhỏ của cô đang đón chờ thành viên mới.

Yori sang Úc định cư và sắp đón chào thành viên mới

Annie Thu Thủy được công ty cho ra mắt 1 số sản phẩm solo và tham gia Vietnam Idol 2023 nhưng không tạo được tiếng vang quá lớn. Rosy gần như vắng mặt trong showbiz. Về phía Liz, cô âm thầm chuyển sang công ty mới, chung nhà với Chi Pu, Trang Pháp... Tham gia showbiz từ khi tuổi đời còn rất nhỏ nhưng sự nghiệp của Liz có vẻ như vô cùng lận đận khi cô phải đổi công ty chủ quản đến tận... 3 lần.

Liz đổi công ty lần thứ 3

Annie tham gia Vietnam Idol nhưng không đi quá sâu

Với sự ra đi của lần lượt các thành viên, dù công ty chưa bao giờ lên tiếng thông báo nhưng các fan cũng ngầm hiểu Lip B đã tan rã trong thầm lặng. Cả sự nghiệp 8 năm chỉ ra đúng 6 MV, còn lại là thời gian "đóng băng hoạt động", có ý kiến cho rằng chính bài hát Số nhọ đã vận vào Lip B. Nhiều người kì vọng các cô gái sẽ tìm được con đường khác phù hợp hơn với mình.