Nhóm nhạc Kpop thông báo nam thành viên rời nhóm sau loạt hành động phản cảm trên livestream

Cách đây 3 ngày, nam idol C.A.P (Teen Top) đã có hành động hút thuốc, mắng người hâm mộ gay gắt trên livestream. Nam idol còn tuyên bố muốn rút khỏi màn comeback kỷ niệm 13 năm của Teen Top vào tháng 7 sắp tới. Những hành động này khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng và không ngừng chỉ trích C.A.P.

Đến ngày 11/5, công ty quản lý TOP Media đưa ra thông báo C.A.P sẽ rời nhóm sau khi thảo luận với các thành viên. Như vậy, Teen Top chỉ còn hoạt động với 4 thành viên là Chunji, Niel, Ricky và Changjo. Trên trang cá nhân, C.A.P đã viết thư thông báo rời nhóm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bị nam idol làm tổn thương.

Nam idol có nhiều hành động phản cảm trên livestream

C.A.P viết thư xin lỗi và thông báo rời nhóm trên trang cá nhân

C.A.P có tên thật là Bang Min Soo, sinh năm 1992 và ra mắt cùng Teen Top từ năm 2010. Trong Teen Top, nam idol đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Teen Top đã hoạt động được 13 năm và có nhiều bản hit như Miss Right, No More Perfume On You...

Teen Top có danh tiếng ổn định tại Kpop thế hệ thứ 2

Nguồn: Allkpop