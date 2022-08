Kim Garam, HyunA và loạt thần tượng K-pop rời nhóm ngay sau khi ra mắt

Kim Garam

Kim Garam rời nhóm sau 6 tuần ra mắt

Mới đây, thành viên Kim Garam đã chính thức bị loại khỏi nhóm nhạc Le Sserafim sau cáo buộc bạo lực học đường. Garam ra mắt cùng nhóm nhạc nữ thuộc công ty HYBE vào tháng 5 và nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy scandal khiến cư dân mạng xót xa.

Nhóm nhạc nữ "đàn em" BTS thu hút sự chú ý từ trước khi ra mắt.

Tương lai của Kim Garam là chủ đề được bàn tán trong thời gian qua. Công ty quản lý tạm dừng hoạt động của thành viên này trong thời gian chờ quyết định chính thức. Ngày 20/7, Source Music thuộc HYBE đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Kim Garam. Điều này khiến Garam trở thành thần tượng rời nhóm nhanh nhất sau khi ra mắt.

Somin (April)

Mặc dù Somin hiện được biết đến với tư cách là thành viên của Kard, nhưng trước đó, cô là thành viên của một nhóm nhạc nữ có tên April. Somin ra mắt vào tháng 4/2015 nhưng ba tháng sau khi ca khúc đầu tay "Dream Candy" ra mắt, cô đã rời nhóm.

Somin từng ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc April

Theo Koreaboo, Somin không hối tiếc. “Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội được ở cùng với các thành viên mà tôi có bây giờ,” cô nói.

Các giả thuyết từ cư dân mạng nổi lên khắp nơi trên mạng nói rằng Somin không thích công ty quản lý DSP của April vì vậy cô ấy đã bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn của mình. Sau khi gia nhập Kard, hình ảnh của cô thay đổi từ dễ thương sang táo bạo và thể loại âm nhạc đã thay đổi hoàn toàn khác, với sự pha trộn của các bài hát hip-hop, phong cách reggae.

Hiện cô đang là thành viên nhóm Kard

Somin nói thêm sau khi rời đi, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại những sản phẩm âm nhạc hay". April chính thức tan rã vào tháng 1/2022.

Jiin và Jisun (Girl's Day)

Jiin và Jisun ra mắt với Girl's Day vào năm 2010, nhưng cả hai thành viên đều rời nhóm chỉ hai tháng sau khi phát hành mini-album đầu tiên. Jiin đã rút khỏi nhóm để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên và tập trung thử sức cho các vai diễn phim truyền hình và điện ảnh.

Girl's Day ra mắt vào năm 2010 với các thành viên Jihae, Jisun, Jiin, Sojin và Minah

Khi xuất hiện trong chương trình I Can See Your Voice , Jiin chia sẻ về quyết định rời nhóm của mình. Cô nói: "Sau khi tôi rời khỏi Girl's Day, tôi đã bị lạc và gặp rất nhiều khó khăn để trở lại đúng đường. Tôi làm bất cứ thứ gì tôi có thể. Tôi từng là một người mẫu bán thời gian, một nhân viên thu ngân bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, và một nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê internet”.

Jiin giờ lấy nghệ danh là Jang Hyeri

Tính đến năm 2020, Jiin hiện là một ca sĩ nhạc trot với nghệ danh Jang Hyeri và đã gia nhập Big Daddy Entertainment.

Jisun của Girl's Day lấy nghệ danh JN sau khi rời nhóm

Thành viên khác của Girl's Day là Jisun cũng rời nhóm để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của riêng mình. Cô gia nhập hai nhóm khác sau khi rời Girl's Day, nhưng thật không may, cả hai đều tan rã. Hiện tại, cô là một nghệ sĩ độc lập đã kết hôn với thành viên nhóm U-Kiss Hoon.

Junhyeok (Day6)

Junhyeok ra mắt cùng Day6 vào năm 2015 với tư cách là một trong sáu thành viên ban đầu của nhóm, đảm nhận vị trí keyboard và giọng ca chính. Nhưng khoảng năm tháng sau, Junhyeok rời nhóm và chấm dứt hợp đồng. Công ty chủ quản JYP cho biết nguyên nhân là "lý do cá nhân".

Junhyeok không ở lại được lâu với Day6

Nhưng dường như còn nhiều điều đằng sau việc Junhyeok rời nhóm. Ngay trước khi rời đi, Junhyeok đã vướng phải tin đồn hẹn hò với fan. Tuy nhiên JYP có lệnh cấm hẹn hò trong ba năm kể từ khi thần tượng ra mắt, vì thế nhiều đồn đoán rằng Junhyeok rời công ty vì vi phạm hợp đồng.

Nhiều người suy đoán rằng Junhyeok có thể đã rời Day6 vì có mối quan hệ với một người hâm mộ

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Junhyeok đã nói về việc anh từng sợ hãi khi hoạt động âm nhạc một lần nữa. Anh chia sẻ trên chương trình thực tế The Unit , “Lý do tôi xem xét việc không hoạt động âm nhạc là vì tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mọi người lại đáng sợ như vậy. Tôi sợ mọi người đến nỗi không thể làm gì được”. Anh nói thêm, "Tôi cảm thấy như mọi người sẽ chỉ trích tôi bất kể tôi làm gì".

HyunA (Wonder Girls)

HyunA trở nên nổi tiếng và nổi tiếng khi là thành viên nhóm nhạc nữ 4Minute, sau đó là một nghệ sĩ solo độc đáo. Nhưng trước khi có được người hâm mộ đông đảo như bây giờ, HyunA bước chân vào K-pop bằng cách ra mắt cùng Wonder Girls, tuy nhiên cô rời nhóm 5 tháng sau đó.

HyunA ra mắt lần đầu vào năm 2007 với nhóm nhạc Wonder Girls

Tuy nhiên, không giống như nhiều trường hợp khác vì bê bối hay vấn đề nội bộ nhóm, HyunA rời đi vì lý do sức khoẻ. Được biết cha mẹ của HyunA đã rút cô ra khỏi nhóm vì cô bị viêm dạ dày ruột mãn tính dẫn đến những lần ngất xỉu trong khi đang quảng bá cùng nhóm.

Cô từng tham gia 4Minute vào năm 2009 rồi tách ra solo

Sau khi rời nhóm nhạc nữ, HyunA gia nhập Cube Entertainment để trở thành một phần của 4Minute. Sau vụ bê bối hẹn hò với thành viên Pentagon là Dawn vào năm 2018, cặp đôi đã bị công ty quản lý sa thải. HyunA tiếp tục ký hợp đồng với P Nation của PSY, phát hành ca khúc với tư cách nghệ sĩ solo và song ca.

Seunghee (F-ve Dolls)

Seunghee được biết đến khi xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhưng nữ diễn viên nổi tiếng này vốn là một thần tượng K-pop. Cô từng ra mắt với F-ve Dolls vào năm 2010. Nhóm tan rã 4 năm sau đó. Seunghee tham gia một nhóm nhạc nữ có tên Dia vào năm 2015, viết tắt của Do It Amazing. Nhưng những ngày làm thần tượng của cô ấy cũng không kéo dài lâu. Cô đã rời đi chưa đầy một năm sau khi ra mắt.

Seunghee ra mắt vào năm 2010 với F-ve Dolls, sau đó là Dia

Trong một cuộc phỏng vấn, Seunghee nói rằng cô rời Dia vì sa sút trong nghệ thuật. Cô nói, “Tôi đã không thể vượt qua sự sa sút của mình, và tôi nghĩ mình sẽ là trở ngại cho công ty và các thành viên mà tôi yêu quý nếu tôi tiếp tục quảng bá với Dia như thế này. Vì vậy, tôi rời công ty, hoàn thành bộ phim mà tôi đã lên kế hoạch ban đầu, và sau đó nghỉ ngơi trong khoảng một năm".

Cô bây giờ được biết đến với tư cách diễn viên Cho Seunghee

Seunghee nói rằng sự tụt dốc của cô nghiêm trọng đến nỗi cô không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một người nổi tiếng một lần nữa. Nhưng một cơ hội đã đến với cô khi có một dự án phim chiếu mạng và cô đã quyết tâm trở thành nữ diễn viên như bây giờ.