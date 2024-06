Cuối tháng 4, HYBE khởi xướng cuộc nội chiến với “mẹ đẻ" NewJeans Min Hee Jin. Tập đoàn giải trí mới nổi công khai kiểm toán Min Hee Jin và cộng sự, cáo buộc hành vi chiếm đoạt quyền quản lý. Từ đây, màn đấu tố “đi vào lịch sử Kpop” bị thổi bùng với loạt diễn biến căng thẳng trong gần hai tháng qua.

Để đáp trả, ngày 25/4, Min Hee Jin tổ chức buổi họp báo công khai, với gần 2 tiếng “kể tội" tập đoàn. Tại đây, Min Hee Jin công khai chỉ trích HYBE và BELIFT LAB cùng lời buộc tội nghiêm trọng “ILLIT sao chép NewJeans". ILLIT là nhóm nhạc nữ mới của HYBE, được ra mắt dưới trướng BELIFT LAB gồm 5 thành viên tuyển chọn từ show sống còn R U Next.

Thời điểm ấy, ILLIT đang là tân binh sáng giá nhất. Nhóm debut ngày 25/3 với ca khúc chủ đề Magnetic và E.P Super Real Me. Chỉ với ca khúc đầu tay, ILLIT xô đổ mọi kỷ lục dành cho tân binh. 5 cô gái đạt Perfect All-Kill, nổi tiếng toàn cầu cùng giai điệu bắt tai, hiện đại. ILLIT còn vượt đàn chị NewJeans, lọt Billboard Hot 100 chỉ sau 25 ngày debut.

MV Magnetic - ILLIT

Thành tích cao là thế, nhưng cuối cùng, thứ đọng lại trong mắt công chúng là ấn tượng về một nhóm nhạc đạo nhái và bất tài. ILLIT gây tranh cãi vì hát live yếu, kỹ năng sân khấu kém thu hút. Việc bị Min Hee Jin chỉ đích danh là sản phẩm sao chép concept khiến ILLIT tổn thất danh tiếng nặng nề. Lần đầu tiên, hai nhóm nhạc “chị em" cùng tập đoàn trở thành kẻ thù không đội trời chung, khiến mọi sự tập trung đổ dồn vào mối quan hệ của ILLIT - NewJeans.

Càng nói, càng sai

Chiều 10/6, BELIFT LAB - label trực thuộc HYBE, hiện đang quản lý hai nhóm nhạc đình đám ENHYPEN và ILLIT có loạt động thái đáng chú ý liên quan đến những ồn ào thời gian qua. Nổi cộm nhất chính là video 27 phút, có tựa đề “Quan điểm về cáo buộc đạo nhái", nhằm đáp trả Min Hee Jin. BELIFT LAB tổng hợp luận điểm, hình ảnh chứng minh không có sự sao chép nào giữa hai nhóm nhạc ILLIT và NewJeans.

BELIFT LAB - label trực thuộc HYBE đăng tải video 27 phút video 27 phút với tựa đề “Quan điểm về cáo buộc đạo nhái" nhằm đáp trả Min Hee Jin

Tuy nhiên, thứ mà người ta nhìn thấy nhiều nhất ở video thanh minh 27 phút của BELIFT LAB chính là sự xuất hiện dày đặc của hàng loạt nghệ sĩ khác và lý lẽ nhằm đổi hướng nghi vấn đạo nhái về phía NewJeans. Thay vì chứng minh quá trình sáng tạo concept cho ILLIT, BELIFT LAB liên tục “tấn công" nhóm nữ nhà ADOR.

Công ty này cắt ghép một loạt chi tiết hình ảnh - vũ đạo của NewJeans so sánh với những nghệ sĩ khác. “Nếu mà nói đó là đạo nhái thì chẳng phải NewJeans cũng lấy cảm hứng hay học hỏi từ những nhóm BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, LE SSERAFIM, GFRIEND, IZ*ONE, Sunmi, IVE, NMIXX, Oh My Girl, Triple S, VIVIZ, LABOUM, DIA, PRISTIN… này sao?” , BELIFT LAB đặt câu hỏi.

BELIFT LAB thanh minh cho "gà nhà" bằng cách tố NewJeans... sao chép các nghệ sĩ khác

NewJeans bị so sánh với BTS

BELIFT LAB càng nói càng sai vì những minh chứng tố NewJeans đạo nhái đều thiếu thuyết phục. Điển hình như việc tố NewJeans học hỏi vũ đạo Love Me Like This của NMIXX cho Ditto. Nhưng trong thực tế, Love Me Like This ra mắt sau Ditto tận 3 tháng. Cú thất bại thảm hại nhất chính là khi BELIFT LAB dùng ảnh debut của BLACKPINK để đối chiếu với NewJeans đã bị cựu giám đốc sáng tạo YG lên tiếng phản bác “Không hề giống”.

BELIFT LAB tố NewJeans tham khảo BLACKPINK nhưng cựu giám đốc sáng tạo nói "Không giống"

Không khó để nhận ra, phần nhìn NewJeans theo đuổi có sự kế thừa đặc trưng trong sáng tạo của Min Hee Jin đã đúc kết trong gần 2 thập kỷ làm giám đốc hình ảnh. Một trong những bằng chứng BELIFT LAB tố NewJeans tham khảo thực chất cũng là thành quả lao động của Min Hee Jin những năm trước đó, như xu hướng mặc váy tennis giống BLACKPINK thời tân binh. Trang phục này đã phổ biến với các nhóm nữ SM như SNSD hay f(x) từ thời Min Hee Jin còn làm giám đốc sáng tạo. BELIFT LAB đã làm video tố cáo đạo nhái nhưng không thực sự có kiến thức chuyên môn.

BELIFT LAB tố NewJeans sao chép bộ ảnh ở biển của LE SSERAFIM

Nhưng concept tương tự đã từng được Min Hee Jin thực hiện cho SNSD 10 năm trước

Phong cách học đường cùng chân váy tennis cũng từng được Min Hee Jin lăng xê thành công cho f(x), trước khi BLACKPINK thực hiện bộ ảnh debut

Quan chức ngành âm nhạc nói gì?

BELIFT LAB “réo tên” cả Kpop để chứng minh NewJeans cũng đạo nhái. Nhưng lại không ai tán thành. Là một công ty giải trí, nhưng những gì BELIFT LAB nói công chúng đều thấy như trò cười. Đội ngũ thực hiện video này bị cười chê vì thiếu kiến thức trầm trọng. Những tưởng sẽ là cú đáp trả đanh thép giúp ILLIT rũ bỏ mọi thị phi vướng chân thì đây lại là nước đi “đâm thẳng vào lòng đất".

Dư luận cho rằng BELIFT LAB không khác gì đang "tự huỷ", làm những điều thừa thãi nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng. Video 27 phút của quý công ty khiến ILLIT đánh mất hoàn toàn thiện cảm từ công chúng. Sự nghiệp sau này sẽ càng chật vật hơn bao giờ hết.

Video 27 phút của quý công ty khiến ILLIT đánh mất hoàn toàn thiện cảm từ công chúng

Các quan chức ngành âm nhạc cũng tỏ ra lo ngại với cách xử lý khủng hoảng thiếu khôn ngoan của công ty chủ quản ILLIT. Chia sẻ với Sports Kyunghyang, quan chức A cho biết BELIFT LAB hành động thiên về cảm xúc quá nhiều, logic “Nếu chúng tôi là sản phẩm đạo nhái thì bạn cũng thế" hoàn toàn khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng không đáng có.

Sau khi tung video 27 phút, BELIFT LAB cho biết sẽ xúc tiến việc khởi kiện Min Hee Jin tội phỉ báng và cản trở kinh doanh. Tuy nhiên, từ thời điểm công ty này cố tình chuyển hướng áp đặt “NewJeans sao chép", một sai phạm tương tự đã diễn ra.

Kiện Min Hee Jin tội phỉ báng, nhưng từ thời điểm BELIFT LAB cố tình chuyển hướng áp đặt “NewJeans sao chép", một sai phạm tương tự đã diễn ra

Một quan chức chỉ trích: “Nếu muốn phản bác đây là hành động 'Witch Hunt', họ cần phải cung cấp bằng chứng cụ thể. Dường như họ tức giận với từ 'sao chép' nên chỉ muốn chứng minh 'Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ như vậy'. Họ thêm ý kiến của các nhà sản xuất để tăng độ tin cậy, nhưng cuối cùng, độ tin cậy cũng giảm xuống khi họ liên tục đề cập đến các nhóm nhạc khác."

Rất khó để nhận định có sự sao chép, đạo nhái trong concept. Thậm chí cáo buộc “ILLIT sao chép NewJeans" cũng nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Vốn dĩ, những nhận định này thuộc phạm vi “giao thoa chất xám". Điều BELIFT LAB nên làm là bảo vệ nghệ sĩ khỏi bình luận ác ý và training kỹ năng, không phải gây tranh cãi.

Nhưng thay vì làm điều đúng đắn, BELIFT LAB muốn “ăn thua đủ" với Min Hee Jin bằng cách chỉ trích ngược NewJeans. Chính vì sự cảm tính này, công ty chủ quản ILLIT gần như thua trong cuộc chiến giành niềm tin từ công chúng.

Điều BELIFT LAB nên làm là bảo vệ nghệ sĩ khỏi bình luận ác ý và training kỹ năng, không phải gây tranh cãi

Bàn về vấn đề trên, nhà quản lý album và nghệ sĩ D cho biết: “Hiện nay, trong lĩnh vực văn hóa đại chúng, việc 'sáng tạo thuần túy' trở nên khó khăn. Việc tạo ra các dự án mới dựa trên 'tài liệu tham khảo' là điều phổ biến. Không chỉ các quan chức trong ngành mà cả người hâm mộ và công chúng cũng hiểu rõ điều này. Ngay cả khi không sao chép hay lấy ý tưởng từ nhóm nhạc khác, sự tương đồng cũng có thể xảy ra. Điều này không chỉ đối với hai nhóm nhạc mà còn có thể xảy ra với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Tuy nhiên, công ty đã nắm bắt sai tâm lý của công chúng. Họ phản ứng một cách cảm tính bằng cách đưa ra câu hỏi: 'Chúng tôi có đang đạo nhái không?'. Trong số những lời phản biện trong video, có những phần khiến người xem nghi ngờ về tính chuyên môn. Điều này đã làm cho video đánh mất độ tin cậy. Ở thời điểm hiện tại, việc công ty nên làm là tránh tạo ra thêm những tranh cãi mới."