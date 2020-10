Nhóm nhạc chưa kịp thắng cúp đã "toang": 2 nhóm từ show sống còn đều thất bại, đáng tiếc nhất là "tân binh khủng long" năm 2017

Cúp âm nhạc ở các show diễn hàng tuần được coi là 1 trong những thước đo đánh giá sự thành công của các idol Kpop. Một số ca sĩ, nhóm nhạc đã bật lên sau khi giành chiến thắng nên đây được coi là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của họ.



Thế nhưng không phải nhóm nhạc nào cũng có cơ hội chạm đến chiếc cúp danh giá trong suốt sự nghiệp. Có những nhóm quen mặt với công chúng, các thành viên đều có ngoại hình sáng và tài năng nhưng lại thiếu may mắn đến nỗi lâm vào cảnh tan rã trước khi được xướng tên ở vị trí Quán quân.

UNI.T

UNI.T là nhóm nhạc gồm các idol nữ được "cứu vớt" từ show sống còn The Unit

Năm 2017, show sống còn The Unit ra đời với mục tiêu lập nên 2 nhóm nhạc dự án nam và nữ. UNI.T là girlgroup được hình thành sau chương trình, họ debut vào tháng 5/2018.

Tuy nhiên không phải nhóm nhạc dự án nào cũng thành công như I.O.I. Vì The Unit không gây tiếng vang như kỳ vọng nên UNI.T cũng "xịt ngóm". Kết quả là họ tan rã vào tháng 10/2018 mà chẳng đạt được thành công nào, cúp âm nhạc cũng là ước mơ xa vời đối với nhóm.

UNB

Là "bom xịt" giống UNI.T, UNB tan rã khi chưa thể giành chiến thắng đầu tiên

UNB là nhóm anh em "song sinh" với UNI.T khi cùng bước ra từ show sống còn The Unit. Dù 11 chàng trai có thời gian hoạt động dài hơn UNI.T nhưng số phận cả 2 lại hẩm hiu như nhau.

UNB ra mắt vào tháng 4/2018 và hoạt động tới đầu năm 2019. Dù nhóm rất chăm chỉ, lại sở hữu thành viên "hụt" của NCT là Hansol nhưng họ lại không gặp may mắn, kết cục là "tan đàn xẻ nghé" trong khi chưa mang về chiếc cúp nào.



The Ark

The Ark debut năm 2015, trong nhóm có 2 thành viên quen mặt với khán giả là Minju - thí sinh chương trình Kpop Star mùa 2 và cựu trainee YG có tên là Euna Kim.

The Ark tài năng nhưng hoạt động vô cùng ngắn ngủi

Thế nhưng danh tiếng của 2 thành viên này không giúp The Ark thành công. Sau khi phát hành MV đầu tay là The Light vào tháng 4/2015, nhóm không có thêm hoạt động gì đáng kể dù ca khúc của họ được đánh giá cao vì thông điệp cảm động. Tài năng của 5 cô gái cũng không giúp The Ark trụ vững. Họ tan rã vào đầu năm 2016 vì quyết định rời nhóm của Minju và Euna Kim.

Rời The Ark, Minju và Euna Kim có tạo thành bộ đôi KHAN nhưng cũng tan rã sau 1 thời gian ngắn

MV The Light - The Ark

PRISTIN

Đến giờ nhiều người vẫn tiếc nuối cho PRISTIN vì họ từng được coi là "tân binh khủng long" của năm 2017. 7 trong 10 thành viên từng tham gia show sống còn Produce 101, Nayoung và Kyulkyung còn debut với I.O.I.

PRISTIN có bệ phóng khủng, 7 trong 10 thành viên nổi tiếng từ trước khi debut

Nayoung và Kyulkyung còn debut trong đội hình I.O.I

Sau khi lập nhóm, PRISTIN giành tới 3 giải tân binh ở các lễ trao giải cuối năm 2017. Album của họ còn có doanh số tuần đầu cao kỷ lục so với những nhóm nữ debut cùng năm, thậm chí vượt cả TWICE. Cứ tưởng PRISTIN sẽ "thừa thắng xông lên", ai dè nhóm đóng băng hoạt động ngay sau màn comeback đầu tiên.

Sau gần 1 năm im hơi lặng tiếng, Pledis Entertainment thông báo PRISTIN tan rã vào tháng 5/2019. Mang tiếng là "tân binh khủng long" nhưng giấc mơ của PRISTIN đã bị bỏ dở, họ cũng chưa kịp mang về chiếc cúp nào trên show âm nhạc hàng tuần trong 2 năm hoạt động ngắn ngủi.

PRISTIN hoạt động 2 năm nhưng "ở ẩn" gần 1 năm, chưa kịp mang về chiếc cúp nào thì đã tan rã

MADTOWN

Ban đầu MADTOWN debut dưới trướng công ty J.Tune Camp, tuy nhiên nhóm nhạc này bị bàn giao lại cho GNI Entertainment vào năm 2016. Vì Giám đốc của công ty mới bị bắt nên các chàng trai không được trả thù lao hay hỗ trợ phí sinh hoạt, họ còn bị đuổi khỏi ký túc xá vì không thể thanh toán tiền nhà.

MADTOWN hoạt động chật vật vì rắc rối với công ty chủ quản

Kết quả là MADTOWN phải kiện GNI Entertainment để giải phóng hợp đồng. Sau những năm tháng lận đận, 2 thành viên Daewon và Lee Geon đã thi tài ở The Unit để tìm cơ hội debut và tuyên bố rằng MADTOWN đã tan rã. Suốt thời gian hoạt động, họ phải chật vật tìm cách mưu sinh, chống lại công ty quản lý và chẳng có cơ hội bật lên, giành chiến thắng trên show âm nhạc.

CocoSori

Bộ đôi CocoSori ra mắt vào năm 2016, tuy nhiên họ nhanh chóng lâm vào cảnh lục đục nội bộ vì Sori trở nên nổi tiếng hơn. Coco từng tố công ty nói dối là không có tiền đầu tư cho cô nhưng lại lén lút dồn tiền để thành viên còn lại debut solo.

CocoSori chưa kịp giành cúp thì đã dính mâu thuẫn nội bộ

Ngược lại, Sori cho rằng cáo buộc của Coco không đúng sự thật. Kết quả là nhóm nữ 2 thành viên tan rã sau 3 năm hoạt động. Họ cũng chẳng có sản phẩm âm nhạc nào đáng chú ý để có cơ hội giành cúp trên show âm nhạc.

SPICA

SPICA là trường hợp điển hình cho nhóm nhạc tài năng nhưng thiếu may mắn. Các thành viên trong nhóm hát hay xuất sắc, giọng ca chính Kim Bohyung còn tương đối nổi tiếng. Họ thậm chí được Lee Hyori đỡ đầu nhưng vẫn không thể bật lên. Kết quả là SPICA quyết định tan rã sau 5 năm hoạt động mờ nhạt, không giành được giải thưởng nào.

Mang tiếng được Lee Hyori đỡ đầu nhưng SPICA vẫn không làm nên chuyện, chẳng mang về nổi chiếc cúp nào trong 5 năm hoạt động

BESTie

BESTie ra mắt năm 2012 dưới trướng YNB Entertainment. 3 thành viên Hyeyeon, Uji và Haeryung vốn nằm trong đội hình gốc của EXID nhưng vì một số lý do mà họ đã đầu quân cho BESTie.

3 trong 4 thành viên BESTie từng gia nhập EXID

MV debut của nhóm nhạc này gây chú ý vì có sự tham gia của Jokwon (2PM) và danh hài Yoo Se Yoon. Thế nhưng những tháng ngày sau đó của BESTie lại vô cùng lận đận. Từ ngày Uji và Dahye rời nhóm, công ty quản lý thông báo 2 người còn lại sẽ tập trung cho sự nghiệp solo. Năm 2018, BESTie chính thức tan rã khi Hyeyeon gia nhập công ty mới là Star Entertainment.

Các thành viên BESTie lần lượt rời đi trước khi nhóm có chiến thắng đầu tiên

FIESTAR

FIESTAR debut vào tháng 8/2012. Nhóm "rơi rụng" nhiều thành viên trong quá trình hoạt động, không đạt được thành tích nào dù có những gương mặt nổi tiếng như Cao Lu.

Cao Lu là thành viên nổi tiếng nhất FIESTAR nhưng vẫn không thể giúp nhóm bật lên

FIESTAR phát hành single cuối cùng mang tên Apple Pie vào năm 2016. Họ "đóng băng" hoạt động 2 năm rồi chính thức tan rã, qua đó cúp âm nhạc trở thành ước mơ xa vời đối với các cô gái.

Trải qua nhiều lần thay đổi thành viên nhưng FIESTAR vẫn thất bại

Stellar

Khi còn hoạt động, Stellar được biết đến với hình tượng sexy táo bạo. Họ có nhiều ca khúc được biết đến rộng rãi như Marionette, Vibrato,… thế nhưng chúng lại gây tranh cãi vì cảnh khoe thân, vũ đạo phản cảm của các thành viên.

Stellar được biết đến vì concept hở bạo, gợi cảm quá đà

MV Marionette - Stellar

Sau này Stellar mới tiết lộ rằng nhóm bị công ty lừa, ép quay những cảnh gợi dục. Dù phải chịu đựng rất nhiều để nổi tiếng nhưng Stellar không nhận được chiếc cúp nào cho đến lúc tan rã vào năm 2018.

Bị ép khoe thân để nổi tiếng nhưng Stellar vẫn không thể mang về cúp âm nhạc hàng tuần danh giá

Rainbow

Rainbow từng có khởi đầu đầy hứa hẹn khi đến từ DSP Media và là đàn em của nhóm nữ KARA nổi tiếng. Thế nhưng họ lại không có thành tích gì trong 7 năm hoạt động dù thử qua đủ loại concept, các thành viên không những xinh đẹp mà còn hết mực tài năng.

Các thành viên Rainbow nổi tiếng xinh đẹp và tài năng nhưng sự nghiệp vô cùng lận đận

Kết quả là Rainbow không tái ký với DSP khi hợp đồng hết hạn, dẫn đến cái kết tan rã trong khi chưa 1 lần giành chiến thắng trên show âm nhạc.

Hello Venus

Năm 2012, Pledis Entertainment hợp tác với Fantagio tạo ra nhóm nữ Hello Venus. Dù các thành viên có ngoại hình xuất sắc nhưng họ không gây tiếng vang do chưa được 2 công ty đầu tư hợp lý.

Đội hình Hello Venus khi mới debut

Tháng 7/2014, Pledis và Fantagio tuyên bố hủy bỏ dự án Hello Venus. Pledis rút 2 thành viên Yoo Ara và Yoonjo về công ty, nhóm bổ sung thêm thành viên mới và hoạt động dưới trướng Fantagio. Dù vậy Hello Venus chỉ tồn tại tới năm 2019 rồi "đường ai nấy đi" khi chưa giành được thành tích nào.

Hello Venus cải tổ đội hình nhưng vẫn không thành công như mong đợi

Dal Shabet

Dal Shabet ra mắt năm 2011 dưới trướng Happy Face Entertainment. Họ trải qua vô số lần "thay máu" nhưng vẫn lận đận, không giành được bất kỳ chiến thắng nào trên show âm nhạc cho đến ngày chấm dứt hợp đồng với công ty. Thế nhưng Happy Face luôn khẳng định Dal Shabet chưa tan rã dù nhóm đã ngừng hoạt động từ lâu.

Dal Shabet thay concept, đổi thành viên nhưng việc giành cúp vẫn là bất khả thi

9MUSES

9MUSES được mệnh danh là "nhóm nhạc người mẫu" vì các thành viên có chiều cao khủng và ngoại hình bắt mắt. Họ ra mắt với đội hình 9 người dưới trướng Star Empire Entertainment, thế nhưng các thành viên cứ lần lượt rời nhóm vì hoạt động không hiệu quả. Đội hình cuối cùng của 9MUSES trước ngày tan rã chỉ còn đúng 4 thành viên.

Khởi đầu với 9 thành viên...

... nhưng đội hình cuối cùng của 9MUSES chỉ còn 4 người

9MUSES tan rã vào tháng 2/2019, kết thúc 9 năm hoạt động chăm chỉ nhưng không giành được cúp âm nhạc nào. Mới đây cựu trưởng nhóm Sera còn gây xót xa khi tiết lộ 9MUSES từng bị ép theo concept sexy trong khi có thành viên nhỏ tuổi, vì phản đối mà cô bị giáng chức.

HINAPIA

Sau khi PRISTIN tan rã, Rena, Eunwoo, Yuha và Roa đã đầu quân cho OSR Entertainment. Họ đổi nghệ danh, kết nạp thêm thành viên Bada và tái ra mắt với tên gọi HINAPIA vào tháng 11/2019.

HINAPIA là nhóm nhạc "tái chế" từ thành viên cũ của PRISTIN

Cứ tưởng HINAPIA là cơ hội để các cựu thành viên PRISTIN làm lại từ đầu, thế nhưng nhóm tan rã sau gần 1 năm debut, chưa kịp trải qua bất kỳ lần comeback nào. Vậy là từ PRISTIN cho tới HINAPIA, các cô gái vẫn không thể thực hiện giấc mơ dang dở là đem về cúp chiến thắng trên show âm nhạc.

Chưa kịp comeback và tranh cúp thì HINAPIA đã tan rã tức tưởi

