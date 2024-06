Mới đây, tờ isplus của truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin độc quyền về việc Byeon Woo Seok và ECLIPSE sẽ xuất hiện tại sân khấu KCON được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào tháng 7 tới đây.

Trang tin này cũng cho biết thêm, vào ngày 3/6, 4 thành viên của ECLIPSE bao gồm Byeon Woo Seok, Lee Seung Hyeop, Moon Xion và Yang Hyuk đã thảo luận về việc biểu diễn tại KCON ở LA từ ngày 26 đến ngày 28/7. Thông tin này khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi sau tất cả ECLIPSE đã có cơ hội bước từ phim ra đời để biểu diễn trên sân khấu.

ECLIPSE - nhóm nhạc trong bộ phim "Cõng anh mà chạy" được truyền thông Hàn Quốc đưa tin sẽ biểu diễn ngoài đời thực

Tuy nhiên, chưa kịp để người hâm mộ vui mừng quá lâu, một quan chức của CJ ENM đã đưa ra tuyên bố chính thức với tờ SPOTV News và khẳng định: “Không có kế hoạch nào về sự xuất hiện của ECLIPSE tại KCON”.

ECLIPSE là nhóm nhạc được xây dựng trong bộ phim Cõng anh mà chạy và đã phát hành 4 ca khúc bao gồm: Sudden Shower, Run Run, You & I và We Will Meet. Trong đó, ca khúc Sudden Shower từng đứng vị trí #4 trên BXH MelON của Hàn Quốc và vượt qua nhiều tên tuổi đình đám. Chính sức hút của Byeon Woo Seok và ECLIPSE khiến cho người hâm mộ không ngừng mong chờ vào việc sẽ được nhìn thấy nhóm được biểu diễn ngoài đời.

Clip Byeon Woo Seok thể hiện Sudden Shower

Bản hit Sudden Shower do Byeon Woo Seok thể hiện gây bão cộng đồng mạng xứ Hàn

KCON là sự kiện âm nhạc đình đám của Hàn Quốc do CJ ENM tổ chức. Sự kiện được tổ chức ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, bắt đầu từ Irvine, Hoa Kỳ vào năm 2012. Năm nay, sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức ở tổng cộng 5 khu vực nhưng chỉ có Los Angeles là nơi vướng nghi vấn có sự xuất hiện của ECLIPSE.

Tuy nhiên với phát ngôn chính thức từ đơn vị tổ chức, người hâm mộ đã như hẫng một nhịp khi thông tin Byeon Woo Seok và nhóm ECLIPSE biểu diễn ngoài đời thực là không chính xác. Trước đó, nhà sản xuất của bộ phim cũng khẳng định: “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cho ECLIPSE xuất hiện trên các chương trình âm nhạc”.