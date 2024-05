Tại Hàn Quốc, SM là công ty nổi tiếng và sức ảnh hưởng lớn tới ngành công nghiệp giải trí. Quyền lực của công ty này không chỉ được sử dụng trên thị trường nhạc số, thâu tóm các công ty nhỏ… mà còn đè nặng lên chính các thần tượng trực thuộc công ty này. Không ít những ngôi sao từng dưới trướng công ty này buộc phải đâm đơn kiện vì những điều khoản trong hợp đồng quản lý, trong đó có Han Geng - Cựu thành viên Super Junior.

Han Geng là thành viên đời đầu của Super Junior

Ngày nay, các idol xuất thân ngoại quốc không còn là chuyện hiếm nhưng cách đây gần 2 thập kỷ, cả Kpop chỉ có mình Han Geng (Hàn Canh) là người nước ngoài. Han Geng debut cùng Super Junior vào năm 2005 và trở thành thành viên Trung Quốc duy nhất của nhóm.

Tuy nhiên, nam idol chỉ hoạt động cùng Super Junior được 4 năm. Vào tháng 12/2009, SM đã chứng kiến một sự ra đi ồn ào khi Han Geng quyết định khởi kiện SM ngay trong thời điểm Super Junior đang gây bão toàn cầu với siêu hit Sorry, Sorry . Nguyên nhân được thông báo với công chúng vẫn là lý do muôn thuở: Thời hạn hợp đồng và vấn đề tài chính. Han Geng cho rằng bản hợp đồng 13 năm là trái luật, bất hợp lý. Anh tố SM bắt anh phải nhận làm những nhiệm vụ ngoài hợp đồng, không được nghỉ ốm khiến anh mắc bệnh thận.

Năm 2010, tòa án bác bỏ tất cả hợp đồng mà Han Geng đã ký. Anh trở về Trung Quốc, phát triển sự nghiệp solo.

Han Geng đâm đơn kiện SM rồi rời nhóm vào năm 2009

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ngôi sao 40 tuổi đã nhìn lại những năm tháng đầu sự nghiệp. Han Geng cho biết anh có cảm giác vừa tuyệt vọng, lại vừa hy vọng khi ký hợp đồng với SM. Ngược lại với Han Geng, cha anh lại vô cùng đau lòng khi con trai phải ký vào bản hợp đồng khắc nghiệt kéo dài đến 13 năm. Bố nam idol nói với anh: "Con đã suy nghĩ, nhưng lại không đọc kỹ hợp đồng". Bố Han Geng đau lòng đến bật khóc, ông nghĩ rằng mình đã phải "bán con" cho đế chế giải trí xứ Hàn để cả gia đình có cuộc sống tốt hơn: "Tôi bán con cho họ mất rồi".

Khi nghĩ lại những chuyện này, Han Geng vẫn không tránh được cảm giác xót xa. Mỗi ngày tập luyện tại nơi đất khách quê người, nam ca sĩ đều bị stress và gặp ác mộng. Thậm chí, dù có quãng thời gian thực tập sinh đầy khó khăn nhưng số tiền Han Geng nhận được sau khi debut không nhiều: "Tôi phải luyện tập hàng ngày từ sáng đến tối. Điều này thật sự rất vất vả, thậm chí nhiều lúc tôi còn không biết mình bị thương. Đối với khoản lương đầu tiên nhận được sau khi debut, tôi phải trả lại một phần cho công ty. Vì vậy, thu nhập của tôi còn ít hơn so với khi còn là thực tập sinh". May mắn là các thành viên Super Junior đều đối tốt với Han Geng, thậm chí còn chia sẻ thu nhập cho anh.

Cựu idol xuất hiện trong 1 buổi phỏng vấn gần đây

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Han Geng đã tiết lộ về tình trạng của mình khi hoạt động cùng Super Junior và cả quyết định rời SM: "Tôi bị trầm cảm nặng và gặp ác mộng. Tôi còn từng hỏi bố qua điện thoại rằng: 'Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó con đưa ra lựa chọn cực đoan?'. Sau đó, tôi đã rời đi vào năm 2009 và đây là một quyết định đúng đắn. Mặt khác, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn luôn biết ơn quãng thời gian hoạt động ở Hàn. Bởi lẽ nhờ nó mà tôi đã trưởng thành lên rất nhiều".

Màn tái ngộ cùng Super Junior sau 13 năm gây xúc động

Sau khi trở về quê nhà Trung Quốc, Han Geng phát triển thành công với vai trò diễn viên và tham gia nhiều show truyền hình thực tế đình đám. Anh kết hôn với nữ diễn viên Celina Jade và đã có một cô con gái đầu lòng.

Anh đã lập gia đình và có con

Gần đây, thành viên Super Junior - Ryeowook tổ chức hôn lễ với bạn gái lâu năm. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đình đám, trong đó đáng chú ý nhất là màn hội ngộ của đầy đủ 13 thành viên Super Junior phiên bản gốc và Henry - Zhoumi của phiên bản Super Junior-M. Những thành viên đã rời nhóm từ lâu như Kangin, Kibim và tất nhiên cả Han Geng cũng đều xuất hiện khiến các fan vô cùng xúc động khi không thể ngờ có ngày được thấy những idol tuổi thơ hội ngộ đông đủ thế này!

Han Geng hội ngộ Super Junior sau 15 năm