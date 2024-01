Nhờ kiên trì tiết kiệm 3 thứ này, người phụ nữ 41 tuổi đã trở thành triệu phú đầu tiên của dòng họ

Rachel Rodgers - CEO Công ty Tư vấn luật Hello Seven ở Mỹ, đồng thời là tác giả cuốn sách We Should All Be Millionaires (Tạm dịch: Chúng ta đều có thể trở thành triệu phú) cho biết: "Khi tôi còn nhỏ, dù cha mẹ tôi làm việc cật lực đến đâu, chỉ cần tôi bất chợt bị ốm, tiền tiết kiệm của họ sẽ vỗ cánh bay sạch. Tôi đã lớn lên với cảm giác bất an thường trực, rằng gia đình mình có thể sẽ phải ra đường bất cứ lúc nào. Đó thực sự là trải nghiệm vô cùng đáng sợ".

Chính điều này đã khiến Rachel quyết tâm phải thoát nghèo bằng mọi giá, để tuổi thơ của những đứa trẻ cô sinh ra không bị lay lắt, bất an như mẹ chúng ngày xưa.

Rachel Rodgers

Năm 2010, Rachel thành lập Hello Seven - Công ty tư vấn luật sở hữu trí tuệ dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Đến năm 2017, lần đầu tiên Hello Seven đạt mức doanh thu 7 con số. Rachel trở thành triệu phú từ đó, cô cũng là người đầu tiên trong dòng họ thành công thoát nghèo.

Hiện tại, Rachel đang là một bà mẹ 4 con. Ở độ tuổi 41, nhìn lại hành trình thoát nghèo của mình, Rachel khẳng định: "Dù kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi vẫn luôn sống tiết kiệm, gọi là tằn tiện cũng không sai".

Cụ thể hơn, Rachel cho biết cô không bao giờ phung phí 3 điều dưới đây.

1 - Thời gian

Nghe tới hai từ "tiết kiệm", phần lớn chúng ta đều nghĩ đến tiền bạc đầu tiên, còn Rachel thì khác.

"Tôi tin rằng hành vi tiết kiệm đúng đắn nhất phải là tiết kiệm thời gian chứ không phải là tiền vì phải có thời gian, bạn mới có đủ sức lực để không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền" - Rachel khẳng định.

Sau đó, bà mẹ 4 con cho biết bản thân đã lãng phí thời gian trong suốt nhiều năm trời.

"Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc tôi nhìn vào lịch họp dày đặc của mình và tự hỏi: Ai đã đặt tất cả những cuộc họp vô nghĩa này nhỉ. Và câu trả lời không là gì khác ngoài chính tôi. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã phung phí quá nhiều thời gian một cách vô nghĩa. Bây giờ, trước khi xác nhận bất cứ lịch trình nào từ trợ lý, tôi luôn hỏi: Liệu tôi có phải là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề đó hay không?

Nếu cô ấy nói với tôi là có, tôi sẽ ok thêm một đầu việc vào lịch trình trong ngày của mình. Còn nếu những nhân viên cấp dưới của tôi có thể xoay sở được, tôi sẽ không chấp nhận dành thời gian cho đầu việc đó. Tôi không làm chủ và không thuê nhân viên để phải tự tay xử lý mọi vấn đề nhỏ nhặt" - Rachel khẳng định chắc nịch.

2 - Các chuyến du lịch cùng gia đình

Rachel luôn nói không với những chuyến du lịch hạng sang cùng gia đình. Cô có thể đi công tác bằng vé máy bay hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao nhưng khi đi du lịch gia đình, bà mẹ 4 con này luôn chỉ sử dụng những dịch vụ bình thường.

Rachel Rodgers

"Mỗi năm, gia đình tôi có 3 chuyến du lịch cùng nhau. Tôi biết đây là điều cần thiết để tụi nhỏ có thêm trải nghiệm, gắn kết tình cảm gia đình nhưng tôi không bao giờ chọn khách sạn 5 sao hay những chuyến bay hạng thương gia cho cả nhà.

Tôi không muốn lũ trẻ nghĩ rằng mẹ chúng có nhiều tiền. Tôi cố gắng cho các con tuổi thơ đủ đầy hơn mình ngày xưa, nhưng không có nghĩa là tôi sẵn sàng chi bội tiền để chúng sử dụng dịch vụ 5 sao từ bé.

Đó là điều không cần thiết, nhất là khi tôi muốn chúng có thêm nhiều trải nghiệm sống" - Rachel giải thích về lý do cô luôn nói không với các dịch vụ 5 sao khi đi du lịch cùng gia đình.

3 - Quần áo, phụ kiện

Dù sở hữu khối tài sản trị giá vài triệu đô, nhưng Rachel không dùng đồ hiệu cho bản thân mình và 4 người con của cô cũng vậy. Cả gia đình Rachel luôn chỉ trung thành với những thương hiệu bình dân, từ túi xách, giày dép cho tới quần áo.

"Tôi sẽ chọn mua những trang phục, túi xách có thương hiệu với thiết kế sang trọng, nhưng chúng vẫn không phải là hàng hiệu hay những món đồ xa xỉ như Chanel, Dior,... Còn khi ở nhà, tôi sẽ mặc những bộ đồ cũ rích, chất vải thậm chí còn hơi nhão một chút vì chúng thực sự thoải mái" - Rachel chia sẻ.

Cuối cùng, bà mẹ 4 con này cho biết vì bản thân lớn lên từ nghèo khó nên bản tính cần kiệm dường như đã "có sẵn trong máu". Rachel hoàn toàn không phải nỗ lực để giữ mình trước những nhu cầu mua sắm, chi tiêu bất hợp lý vì đơn giản, cô chưa từng có thói quen đó trong đời.

Theo CNBC