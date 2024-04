Nhờ cặp đôi Ninh Dương Story khiêu vũ tại “lễ cưới”, một ca khúc hot lại sau 5 năm khiến nhạc sĩ rưng rưng cảm động!

Vừa qua, cặp đôi hot nhất MXH Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã chính thức làm lễ kỷ niệm 10 năm bên nhau. Nổi lên như một hiện tượng, Ninh Dương Story đã truyền đi hình ảnh cực đẹp bằng tình yêu trong mơ khiến dân tình ''bấn loạn". Các ''thành viên công ty" của Ninh Dương Story được dịp quắn quéo khi ''hóng" các khoảnh khắc từ sự kiện kỷ niệm 10 năm của cặp đôi.

Lễ đường trong mơ của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương

Buổi lễ kỷ niệm 10 năm đánh dấu một cột mốc mới, mở ra một chương mới trong chuyện tình Ninh Dương Story. Hình ảnh vest đen - vest trắng sánh bước bên nhau tạo động lực cho nhiều người theo đuổi tình yêu và xây dựng mối quan hệ bền vững. Không chỉ viral rộng khắp với chùm ảnh đẹp như mơ, cặp đôi Ninh - Dương còn gây sốt bởi những khoảnh khắc lãng mạn.

Trên nền nhạc ngọt ngào, Ninh Anh Bùi và ''Âm iu ơi" cùng nhau khiêu vũ, những bước nhảy đong đầy tình yêu làm người xem cũng hạnh phúc lây. Video được lan truyền chóng mặt, hiệu ứng của Ninh Dương Story kéo theo 1 ca khúc cũ hot trở lại khắp các nền tảng. Ca khúc được đề cập đến là một sáng tác ít người biết, đã ra đời 5 năm trước do chính nhạc sĩ trẻ Trid Minh sáng tác và thể hiện.

Ca khúc Ninh Dương khiêu vũ là một sáng tác của Trid Minh 5 năm trước, mang tên Em Ơi Sau Này

Chính chủ Trid Minh cũng rất bất ngờ khi cặp đôi Ninh - Dương chọn bài hát của mình để khiêu vũ trong tiệc kỷ niệm. Trên trang cá nhân, anh đã chia sẻ niềm vui này đến với bạn bè và những fan theo dõi.

“Mình viết ‘Em Ơi Sau Này’ vào 5 năm trước - khi mới chập chững đến với âm nhạc chuyên nghiệp. Lâu vậy rồi nhưng bài hát này mình chưa bao giờ muốn thay đổi một câu từ nào, vì đây là lần đầu tiên mình cảm thấy có thể ‘viết’ được âm nhạc, viết được điều gì đó thật thà và chạm đến trái tim mình trước tiên.

Hôm nay được thấy Dương và anh Ninh có first dance trên nền bài hát này, mình thấy cảm động và trọn vẹn vô cùng!...”, Trid Minh chia sẻ.

Trid Minh hát lại sáng tác đầu tay cực cảm xúc

Trid Minh còn đặc biệt hát lại Em Ơi Sau Này tặng những trái tim đang ''luỵ" tình yêu đẹp của Ninh Dương Story, bao gồm cả chính mình. Anh khoe giọng hát ngọt ngào đốn tim fan. Đáp lại món quà từ Trid Minh, Tùng Dương cũng chia sẻ: "Còn đây là my dream song for my dream moment (tạm dịch: bài hát trong mơ dành cho khoảnh khắc trong mơ của tôi).

Trí là bạn đại học trong Đội Văn Nghệ khoá 57 cùng mình. Lúc Trí sáng tác bài này mình cũng chỉ nghĩ rằng chắc chắn sau này sẽ có bài này trong ngày đặc biệt của mình, nhưng không nghĩ ngày đó thực sự sẽ có. Cho đến bây giờ, mỗi lần nghe bài này chỉ cần hình dung từng câu chữ đã cảm thấy đủ hạnh phúc rồi...".

Nam nhạc sĩ sinh năm 1997 cũng là bạn học của "Âm iu ơi"

Nghe lại sáng tác đầu tay của Trid Minh, dân tình tấm tắc khen ngợi tài năng của anh chàng. Trid Minh quả thật ''mát tay" với những ca khúc viết về tình yêu ngọt ngào. Mới đây nhất, ca khúc Trid Minh sáng tác cho Phương Ly - Anh Là Ngoại Lệ Của Em cũng nhanh chóng bật thành hit bự, gây bão các BXH âm nhạc.

Trid Minh được đề cử tại WeChoice Awards 2023 với sáng tác Anh Là Ngoại Lệ Của Em

Về Trid Minh, anh chàng là một nhạc sĩ - producer thuộc nhà S.Hube Label. Trid Minh được đông đảo fan nhạc biết đến khi đứng sau bản hit Anh Là Ngoại Lệ Của Em. Kho tàng âm nhạc của anh chàng cũng phong phú thêm không ít sau khi tham gia sáng tác, sản xuất album chủ đề WeChoice Awards 2023. Ca khúc Mưa Nào Mà Hông Tạnh Trid Minh kết hợp AMEE, Phúc Du và WOKEUP là giai điệu quen thuộc với giới trẻ thời gian qua.

Là một nhạc sĩ, nhà sản xuất, nhưng giọng hát của Trid Minh cũng rất gì và này nọ. Trid Minh từng tranh tài tại chương trình Big Song Big Deal, có khả năng tự sáng tác, biểu diễn. Trên MXH, anh chàng khoe giọng qua các bản cover gây chú ý. Đặc biệt, bản cover Trái Đất Ôm Mặt Trời của Trid Minh thu về gần 800 nghìn lượt xem trên TikTok và trở thành sound viral trong thời gian dài.