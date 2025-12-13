Mới đây, Hoàng Linh Chi bất ngờ chia sẻ đoạn video casting cho bộ phim điện ảnh Hoàng Tử Quỷ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo tiết lộ từ nữ diễn viên, đoạn video được ghi hình tại Ninh Bình và chính màn thể hiện này đã giúp cô giành được vai diễn Đào Trúc Anh - một nhân vật mang màu sắc tâm linh, huyền bí, đòi hỏi cá tính rất riêng.

Clip casting Hoàng Tử Quỷ của Hoàng Linh Chi

Trong video casting, Hoàng Linh Chi xuất hiện với chiếc váy đỏ rực, mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt sắc sảo cùng ánh mắt lạnh và sâu, toát lên vẻ ma mị, liêu trai khiến người xem vừa bị cuốn hút vừa có cảm giác rờn rợn. Không ít khán giả nhận xét cô có nhiều nét tương đồng với Ngô Cẩn Ngôn - mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng qua Diên Hi Công Lược. Đặc biệt, thần thái u ám, quyến rũ pha chút nguy hiểm của Hoàng Linh Chi còn gợi nhớ đến hình tượng Đát Kỷ - hồ ly tinh kinh điển trên màn ảnh Trung Quốc, một vẻ đẹp khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Sự quan tâm dành cho Hoàng Linh Chi ngày càng tăng khi Hoàng Tử Quỷ chính thức ra rạp. Trong tác phẩm điện ảnh này, Hoàng Linh Chi đảm nhận vai cô đồng Đào Trúc Anh - một nhân vật có vai trò quan trọng trong mạch phim, đồng thời cũng là đất diễn thử thách với một gương mặt mới.

Hoàng Tử Quỷ đánh dấu lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của Hoàng Linh Chi. Dù vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định về diễn xuất và đài từ, nữ diễn viên trẻ lại ghi điểm mạnh mẽ ở ngoại hình. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt to có chiều sâu cùng hình thể cân đối giúp cô dễ dàng tạo ấn tượng, đặc biệt là trong những vai diễn mang màu sắc tâm linh, bí ẩn. Trước đó, Hoàng Linh Chi chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch và góp mặt trong một số vai phụ của phim truyền hình, phim ngắn.

Đáng chú ý, Hoàng Linh Chi là học trò của NSND Hồng Vân. Khi học trò có vai diễn điện ảnh đầu tay, nữ nghệ sĩ đã đăng tải một bài viết dài đầy xúc động để chúc mừng. NSND Hồng Vân chia sẻ rằng cô không ồn ào khoe khoang, chỉ lặng lẽ mỉm cười và thì thầm một câu mà người làm nghề lâu năm mới thấu hiểu: "Con làm được rồi. Phần còn lại hãy để khán giả yêu thương con". Lời nhắn nhủ giản dị nhưng chất chứa niềm tự hào ấy càng khiến hành trình của Hoàng Linh Chi thêm phần ý nghĩa.

Để lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Trần Hữu Tấn, Hoàng Linh Chi đã trải qua nhiều vòng casting khắt khe. Sau khi được chọn, cô dành thời gian nghiên cứu kỹ kịch bản, tìm hiểu sâu về hình tượng cô đồng trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam nhằm thể hiện nhân vật một cách thuyết phục nhất. Riêng với cảnh 18+ gây chú ý cùng Anh Tú Atus trong phim, nữ diễn viên cho rằng phân đoạn này không quá nóng như nhiều lời đồn, mà chủ yếu phục vụ cho mạch cảm xúc và câu chuyện.

Hoàng Linh Chi sinh năm 1998, quê Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, cô từng làm thợ trang điểm, mẫu ảnh để trang trải cuộc sống. Sau đó, Hoàng Linh Chi tham gia các khóa đào tạo diễn xuất tại sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, từng bước tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp.

Với visual ma mị hiếm có, thần thái cuốn hút cùng cơ hội lớn từ Hoàng Tử Quỷ, Hoàng Linh Chi đang đứng trước thời điểm quan trọng trong sự nghiệp. Nếu biết tận dụng lợi thế và trau dồi thêm về diễn xuất, cái tên Hoàng Linh Chi hoàn toàn có thể trở thành gương mặt đáng chú ý của màn ảnh Việt trong thời gian tới.