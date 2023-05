Nhìn lại những chia sẻ đáng giá từ CEO & CMO SUMMIT 2023

CEO & CMO SUMMIT 2023: Nơi hội tụ của những chuyên gia đầu ngành Marketing

CEO & CMO SUMMIT 2023 hội tụ 39 diễn giả đến từ những thương hiệu lớn như: Chợ Tốt, Coca Cola, ECO Pharmacity, FE Credit, Google, Heineken, KPMG, K+, Kimberly Clark, Nestle, Nutifood Microsoft, Pharmacity, Samsung, Viettel, Samsung, Unilever, TikTok…. cùng hơn 470 khách tham dự là những C-level, chuyên gia Marketing, đại diện doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực.

Ông Rohit Dadwal - Giám đốc điều hành MMA Global tại khu vực APAC

Sự kiện đưa ra những số liệu thống kê xoay quanh các vấn đề Marketing hiện đại. Thông qua đó, người tham gia biết được những cơ hội, thách thức trước mắt đang chờ đón các doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò tiên phong với những chủ đề "hot"

Các diễn giả nổi tiếng đã mang đến những chia sẻ bổ ích về ngành Marketing tại Việt Nam. Cùng với đó là luận bàn những chủ đề đang được quan tâm nhất hiện nay như: Giải pháp tăng tốc trong bối cảnh hiện tại, tiếp thị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều hành trong thời kỳ khủng hoảng...

Mở đầu hội nghị, Giám đốc quốc gia của MMA Global tại Việt Nam - bà Phan Bích Tâm nhấn mạnh nội dung của CEO & CMO SUMMIT 2023 xoay quanh vấn đề liên quan tới tác động kinh doanh trong thời kỳ khó khăn của nền kinh tế. Khách tham dự được lắng nghe những chia sẻ, thảo luận đa dạng, chuyên sâu cũng như "hiến kế" đến từ các diễn giả khách mời.

Bà Phan Bích Tâm - Giám đốc quốc gia của MMA Global tại Việt Nam

Ông Warrick Cleine - Chủ tịch & Giám đốc điều hành KPMG Việt Nam và Campuchia đã đưa ra những thông tin về bức tranh toàn cảnh thị trường và những giải pháp nhằm tăng tốc trong tình hình hiện tại. Hai năm qua thế giới đã chứng kiến nhiều sự kiện mang tính địa chấn toàn cầu: Đại dịch, chiến tranh, thị trường vốn cũng như sự đột phá về công nghệ. Đại diện từ KPMG đã chia sẻ những hiểu biết và những trường hợp điển hình về cách các doanh nghiệp trên toàn thế giới và Việt Nam đang thích nghi.

Là một trong những diễn giả chính, bà Phan Đặng Trà My - Giám đốc điều hành Admicro, Phó Tổng giám đốc VCCorp mang đến nội dung vô cùng hấp dẫn hấp dẫn với chủ đề "The Key points of Gamification campaign in Multiverse". Bài thuyết trình thu hút sự quan tâm của đông đảo các CEO, CMO bởi xu hướng Gamification (game hóa) đã và đang tạo ra những tương tác bùng nổ, là chìa khóa thành công mới cho các chiến dịch Truyền thông - Marketing của doanh nghiệp.

Bà Phan Đặng Trà My - Giám đốc điều hành Admicro, Phó Tổng giám đốc VCCorp

Theo bà My, muốn khai thác triệt để Gamification, những người làm marketing phải thực sự thấu hiểu doanh nghiệp, hiểu rõ mục đích thực hiện chiến dịch để đưa ra chiến lược phù hợp. Một chiến dịch Gamification chất lượng đòi hỏi tính sáng tạo cao, cập nhật công nghệ hiện đại, có khả năng phát triển và mở rộng, tối ưu việc thu thập dữ liệu…

Để dẫn chứng, đại diện của Admicro đã phân tích những yếu tố tạo nên thành công của game Bonbae Bắn Bóng - nhãn hàng Boncha (Uniben), chiến dịch có sự tham gia của Dentsu với vai trò là Creative và eWings Studio (VCCorp) là đơn vị lập trình phát triển Game, cùng Admicro là đơn vị cung cấp giải pháp Gamification. Đây cũng là chiến dịch điển hình thuộc dự án Gameverse mà Admicro - eWings Studio đang hợp tác triển khai và nhận được nhiều kết quả tích cực.

Bà Trần Tuệ Tri - CEO Pharmacity đã mang đến một làn gió mới cho sự kiện với chủ đề ấn tượng liên quan tới Marketing trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo chia sẻ của bà Tri, Việt Nam được dự đoán sẽ trở thành xã hội "già hóa" vào năm 2036, xếp hạng chất lượng hệ thống y tế tốt nhất 66/89 thế giới và thứ 6 ASEAN. Y tế nằm trong top 3 mối quan tâm của người Việt nhất là sau đại dịch. Vì thế cơ hội cho các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam hiện tại rất lớn.

Bà Trần Tuệ Tri chia sẻ chủ đề Marketing trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Đóng góp vào sự kiện, bà Roopa Dhawan - Giám đốc thương hiệu khu vực Đông Nam Á của Google đã bàn luận về vai trò quan trọng của sự sáng tạo đối với hiệu quả tiếp thị. Những ví dụ điển hình về cách các thương hiệu hàng đầu đã áp dụng để "mở khóa" hiệu suất các chiến dịch bằng cách kết hợp sự sáng tạo với dữ liệu và công nghệ. Từ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận các nhóm đối tượng dựa trên sở thích, nhu cầu.

Bà Roopa Dhawan - Giám đốc thương hiệu khu vực Đông Nam Á của Google

Ngoài ra, hội nghị năm nay còn bàn luận xoay quanh nhiều chủ đề nóng hổi mang tính xu hướng trong thời đại số. Đó là những chia sẻ của đại diện CBA Design, Decision Lab, GroupM, Kantar, MGID, Mindshare, TikTok, Publicis Play…

CEO & CMO SUMMIT 2023: Mở ra cơ hội kết nối cộng đồng Marketing

CEO & CMO SUMMIT 2023 thu hút hơn 470 khách tham dự C-levels

Khách tham dự cùng các diễn giả tại phiên thảo luận chuyên sâu của các CMO gồm đại diện đến từ Coca Cola, Dentsu, ECO Group, Heineken, Nestle bàn luận xoay quanh vấn đề "Lấy khách hàng làm trung tâm và trải nghiệm". Nhờ vậy biết được làm thế nào để tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại.

Đặc biệt, CEO & CMO SUMMIT 2023 là sự kiện hiếm hoi nơi người tham dự và các diễn giả được cùng nhau trao đổi trong 3 phiên thảo luận chuyên sâu tại 3 phòng riêng biệt với các chủ đề nóng bỏng. Tại đó, những ví dụ điển hình và các bài học thực tiễn được đưa ra "bàn tròn", giúp người tham dự nhìn nhận chính xác thị trường cũng như xu hướng trong tương lai.

Phiên thảo luận chuyên sâu "Xác định lại các điểm chạm thương hiệu để tạo trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy tác động lớn hơn đến hiệu quả kinh doanh"

Sự bùng nổ của các nền tảng mới, sự phát triển của thương mại điện tử, bán lẻ đa kênh, cùng sự quan tâm của ngành về dữ liệu thông minh… Tất cả những xu hướng này đã và đang thay đổi hành vi mua sắm như thế nào? Câu hỏi đó đã được giải đáp qua chia sẻ từ các chuyên gia đến từ CBA Design, FECredit, Innity, K+, Purpose.Ant, và VMLY&R Group Việt Nam tại phiên thảo luận "Xác định lại các điểm chạm thương hiệu để tạo trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy tác động lớn hơn đến hiệu quả kinh doanh".

Phiên thảo luận chuyên sâu "Tối ưu hóa Tỷ suất hoàn vốn (ROI) trong marketing"

Phiên thảo luận chuyên sâu "Tối ưu hóa Tỷ suất hoàn vốn (ROI) trong marketing" đã trao đổi về cách đối mặt với áp lực chi phí chuỗi cung ứng và những trở ngại kinh tế. Kinh nghiệm duy trì mức đầu tư tiếp thị và thúc đẩy cải thiện ROI trong marketing được chia sẻ từ các lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp hàng đầu: Kimberly-Clark, Kantar Insights Việt Nam, Ogilvy Action Việt Nam, Ogilvy Group Việt Nam.

Phiên thảo luận chuyên sâu "Xây dựng thương hiệu và Quảng cáo"

Phiên thảo luận chuyên sâu "Xây dựng thương hiệu và Quảng cáo", với sự tham gia của đại diện từ: Decision Lab, Samsung, MGID SEA, MMA Global, Viettel, đã trao đổi và đánh giá về giá trị của việc xây dựng thương hiệu và việc thúc đẩy hiệu suất.

CEO & CMO SUMMIT 2023 khép lại với sự thành công và thỏa mãn về nội dung của khách tham dự. MMA Global tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy ngành tiếp thị hiện đại và phát triển hệ sinh thái Marketing với nhiều chuỗi sự kiện chuyên sâu sắp tới.

