Nhìn lại năm 2024 của Apple: Mở bán Vision Pro, iPad Pro có Tandem OLED, sức mạnh khủng khiếp của M4 series, cậu bé tí hon Mac mini và chuyến thăm Việt Nam của Tim Cook

Từ cải tiến phần cứng, thiết kế, cho đến chính thức triển khai trí tuệ nhân tạo, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thành tựu đáng nhớ của Apple trong năm nay.

1. Apple Vision Pro

Apple khởi đầu năm 2024 với Vision Pro

Sau một thời gian dài xuất hiện trong vô số những tin đồn, Apple chính thức vén màn bí mật chiếc kính thực tế hỗn hợp đầu tiên của mình tại sự kiện WWDC 2023. Vision Pro kết hợp trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR), có màn hình độ phân giải cao, âm thanh không gian và cảm biến tiên tiến. Thiết bị chính thức được mở bán tháng 1 năm 2024.

Vision Pro là một thiết bị được thiết kế một cách tỉ mỉ vượt trội so với mọi chiếc kính khác trên thị trường. Mức độ chi tiết của từng bộ phận là vô cùng ấn tượng. Trải nghiệm mà Vision Pro mang lại cũng ở một tầm cao mới. Các Audio Pods đặt gần mỗi tai mang đến âm thanh cá nhân hóa chất lượng cao trong khi vẫn nghe được âm thanh xung quanh, Spatial Audio giúp âm thanh cảm giác như đến từ môi trường xung quanh. Tiếp theo là hai màn hình Micro-OLED cung cấp độ phân giải 23 triệu pixel, với mật độ pixel mỗi mắt cao hơn cả TV 4K.

Chiếc kính thực tế hỗn hợp cao cấp này mang đến những trải nghiệm mà các sản phẩm khác không thể theo kịp

Phần mềm mang đến trải nghiệm độc đáo. Người dùng có thể dễ dàng tương tác với các vật thể, icon và cửa sổ trong không gian ảo chỉ bằng cách nhìn chúng hoặc hướng đầu về phía chúng. Điều này tạo ra một cảm giác mới mẻ và cuốn hút một cách lạ kỳ khi sử dụng. Ngoài ra, việc sử dụng ngón tay để chỉ vào các đối tượng cũng rất nhạy và chính xác, mang lại cảm giác tương tác tự nhiên. Sự linh hoạt của giao diện trong việc quản lý nhiều cửa sổ và ứng dụng cùng một lúc là một điểm cộng lớn, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Tính năng Passthrough của Apple Vision Pro thực sự ấn tượng, cho phép tương tác với thế giới xung quanh một cách tự nhiên như đang nhìn qua một chiếc kính thông thường.

Tuy nhiên, mức giá 3.500 USD là một trở ngại lớn, rõ ràng đây không phải sản phẩm dành cho số đông. Bên cạnh đó, hệ điều hành visionOS cũng chưa hoàn hảo. Số lượng ứng dụng mà Apple đã chuyển sang nền tảng này quá ít, và thậm chí khi visionOS 2.0 ra mắt, không có ứng dụng mới nào được cung cấp. Các ứng dụng iPad chạy trên visionOS kém chất lượng hơn rất nhiều so với ứng dụng gốc.

Dù còn thiếu sót, nhưng Vision Pro đã mở đầu cho một nền tảng mới đầy tiềm năng trong danh mục sản phẩm của Apple. Công ty được cho là sẽ ra mắt phiên bản giá cả phải chăng hơn trong tương lai để người dùng dễ tiếp cận và visionOS cũng sẽ được cải tiến theo thời gian. Hãy chờ đón xem.

2. iPad Pro M4 & Magic Keyboard mới

Apple trình làng thế hệ iPad Pro mới tại sự kiện "Let Loose" tháng 5 năm nay. Dù từng làm phật lòng giới sáng tạo với quảng cáo "Crush!" gây tranh cãi, nhưng sau cùng đây vẫn là một bản nâng cấp tuyệt vời cho iPad Pro và tiên phong cho loạt công nghệ đình đám sau này của Apple.

iPad Pro M4 mang đến màn hình OLED tuyệt đẹp

Apple mang đến màn hình Tandem OLED (công nghệ hiển thị xếp chồng hai tấm nền OLED lên nhau) tuyệt đẹp cho cả mẫu 11 và 13 inch, họ gọi công nghệ này là Ultra Retina XDR. Apple cũng trang bị cho iPad Pro màn hình kết cấu Nano giúp mang đến trải nghiệm xem hình ảnh tốt hơn khi sử dụng ngoài trời hay dưới ánh sáng mạnh.

Đây cũng là lần đầu tiên Apple mang công nghệ này lên thiết bị di động, trước đó tuỳ chọn Nano chỉ có trên màn hình Pro Display XDR. Đối với sản phẩm như iPad thì màn hình kết cấu Nano thật sự phát huy tác dụng hơn rất nhiều, vì bạn có thể dễ dàng bố trí Pro Display XDR để tránh bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nhưng sử dụng iPad Pro ngoài trời thì điều này khó kiểm soát hơn.

Màn hình kết cấu Nano giúp nội dung vẫn hiển thị đẹp mắt dù có đặt máy dưới ánh sáng chói chang

iPad Pro mới đến với hai kích thước: phiên bản 11 inch nặng chỉ 444 gram cho model Wi-Fi và 446 gram cho model Wi-Fi + Cellular, mỏng 5.3mm. Trong khi phiên bản 13 inch có trọng lượng là 579 gram cho model Wi-Fi và 582 gram cho model Wi-Fi + Cellular, với độ mỏng chỉ 5.1mm. Thiết kế này khiến cho iPad Pro không chỉ là máy tính bảng mỏng nhất của Apple mà còn rất nhẹ, mang đến cảm giác thoải mái tối ưu khi cầm nắm và sử dụng trong thời gian dài.

Trong tương lai nhà Táo dự kiến tiếp tục xu hướng làm mỏng sản phẩm với chiếc iPhone 17 "Air" được đồn đại sẽ là iPhone mỏng nhất từ trước đến nay và mọi thứ bắt đầu với iPad Pro M4.

Ngạc nhiên thay, đây lại là chiếc iPad mỏng nhất của Apple dù mang trong mình sức mạnh đáng nể

Không dừng lại ở đó, iPad Pro năm nay còn là màn "debut" của chip M4, điều chưa từng có tiền lệ trước đây, khi Apple thường ra mắt chip M series mới trên máy Mac rồi mới mang đến iPad. Con chip M4 mới trong iPad Pro là quá mạnh mẽ đối với một máy tính bảng; nó nhanh hơn 40-60% so với chip trước đó trong dòng iPad (M2). Điều này có nghĩa là máy dư sức hoạt động tốt trong nhiều năm tới.

Một điều khó chịu lớn là không có bàn phím, ốp lưng hay Apple Pencil 2 nào trước đây tương thích với sản phẩm này. Đối với bàn phím, nguyên nhân là vì Apple đã di chuyển vị trí các cổng nam châm kết nối, bạn có thể điều chỉnh để sử dụng với bàn phím cũ nhưng sẽ rất bất tiện và không thẩm mỹ.

Bàn phím Magic Keyboard nhận được nâng cấp lớn về thiết kế và chất liệu

Nhưng bản thân chiếc bàn phím cũng có một nâng cấp đáng giá. Magic Keyboard mới được thiết kế riêng cho dòng iPad Pro OLED. Điểm nhấn của Magic Keyboard mới là thiết kế hoàn thiện từ nhôm trông cao cấp không kém gì MacBook, phím chức năng bổ sung bao gồm dãy phím chức năng, và một bàn di chuột kích thước lớn hơn, cùng tính năng phản hồi cảm ứng, mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và tiện lợi hơn.

3. AirPods 4 ANC

AirPods 4 tích hợp tính năng chống ồn chủ động dù có thiết kế mở

AirPods 4 ra mắt vào tháng 9 trong sự kiện "It's Glowtime" và Apple đã gây bất ngờ khi giới thiệu thêm phiên bản ANC (chống ồn chủ động) cho thế hệ tai nghe này. Giống như AirPods 3, AirPods 4 có thiết kế tai bán hở với các đầu tai nghe nằm ngay bên ngoài ống tai của bạn thay vì nút cao su nhét vào trong.

Dù có thiết kế mở, nhưng khả năng chống ồn chủ động trên AirPods 4 thật sự tốt. Hiệu quả chống ồn chủ động giữa AirPods 4 và AirPods Pro 2 là khoảng 8/10, nếu lấy chiếc tai nghe Pro 2 đó làm điểm 10 để tham chiếu. Dù không có phần nút cao su để chắn nhưng hệ thống phần cứng lẫn phần mềm của Apple đã tận dụng hết khả năng, dùng các tần số âm thanh đối nghịch để lọc âm thanh bên ngoài, tạo kết quả khá ổn dù tôi đang ngồi trong quán cafe đọc sách và dùng tai nghe này để lọc âm thanh cũng như nghe nhạc cho thư giãn.



Apple cũng nâng cấp chip âm thanh từ H1 lên H2, cùng loại với AirPods Pro 2, do đó mang lại chất lượng âm thanh rất tốt và là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tính năng ANC mà không thích loại tai nghe dùng nút cao su như AirPods Pro 2, có thể gây không thoải mái khi đeo.

AirPods 4 và bản ANC được Apple thử nghiệm trên rất nhiều mẫu tai người thật để có thể tinh chỉnh được thiết kế vừa với tai đại đa số người dùng ở phiên bản 4 này, mang đến thiết kế phù hợp nhất với đại đa số người dùng, khít tai hơn, giúp cho phiên bản 4 lần này được cố định tốt hơn, giảm bớt tình trạng xộc xệch khi tập gym hay đi chạy bộ nhẹ nhàng.

4. iPhone 16

"Spotlight" iPhone năm nay thuộc về bản tiêu chuẩn

Nếu như thường lệ, các phiên bản Pro mới nhận được nhiều sự chú ý thì lần này, Apple đã có thay đổi lớn với iPhone 16 tiêu chuẩn. Năm nay, iPhone 16 có chip mới (không phải là "hàng cũ" như iPhone 15), nâng cấp RAM lên 8GB để hỗ trợ Apple Intelligence, thậm chí máy còn có Camera Control mà tưởng chừng như chỉ dành cho phiên bản Pro, và kèm với đó là các chế độ chụp ảnh macro và photographic style.

Nói về camera, iPhone 16 sẽ có camera fusion 48 megapixel nâng cấp cùng với camera góc siêu rộng 12MP mới, mang chế độ macro siêu chi tiết lên iPhone cơ bản. Người dùng cũng có thể chụp ảnh và quay video không gian (một tính năng khác trước đây chỉ dành riêng cho Pro) để xem trên Apple Vision Pro.

iPhone 16 không còn mang đến cảm giác là thiết bị "hạng hai" như thế hệ trước nữa

Không chỉ thế, Apple còn trang bị cho iPhone 16 một công nghệ mới mà bản Pro không có, cho phép kích hoạt quy trình tháo pin bằng điện. Theo Apple, pin trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus sử dụng một loại chất dính có thể được làm lỏng bằng dòng điện điện áp thấp, chẳng hạn như từ pin 9V. Sau đó, pin có thể được tháo ra khỏi thiết bị một cách dễ dàng, với quy trình mới này được coi là dễ dàng hơn so với các mẫu iPhone trước đây với keo dính dưới pin.

Điểm đáng buồn là Apple vẫn giữ nguyên màn hình 60Hz, nhưng đối với hầu hết người dùng thông thường không mấy quan tâm đến công nghệ thì đây cũng hẳn là vấn đề gây cản trở trải nghiệm sử dụng.

iPhone 16 có nhiều màu sắc để lựa chọn, như màu hồng, màu xanh dương/xanh lá và các màu cơ bản như đen, trắng. Với các thay đổi này, iPhone 16 thậm chí còn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người trước đây đã từng mua bản Pro.

5. MacBook Pro M4/M4 Pro

Giờ đây, với M4 và bộ nhớ tăng gấp đôi, Apple mang đến một chiếc MacBook Pro rất mạnh mẽ, có thể sử dụng trong nhiều năm tới



Năm nay, mẫu Pro M4 cơ bản không còn màu Space Grey nữa mà thay bằng Space Black. Ngoài màu sắc mới, người dùng còn có một thiết bị được trang bị chip M4 mạnh mẽ, RAM tối thiểu đã nâng lên 16GB, thời lượng pin tốt nhất trong một chiếc máy Mac (lên đến 24 giờ), màn hình tốt nhất mà Apple tạo ra cho máy Mac (ProMotion, MiniLED, tùy chọn kết cấu Nano như iPad Pro), loa tuyệt vời và rất nhiều cổng kết nối.

Đặt 2 máy chéo góc với cửa sổ đón nắng, có thể thấy rõ chiếc MacBook Pro 16 inch M3 Max không có màn hình kết cấu Nano (bên phải) đã thua thiệt như nào, nhất là khi xem nội dung có những mảng màu tối.

Tương tự, MacBook Pro M3 Pro năm ngoái có vẻ yếu hơn so đáng kể với M3 Max. Nó chỉ có một nửa số lõi hiệu suất (6 so với 12) của M3 Max, với sự nhấn mạnh nhiều hơn vào các lõi tiết kiệm năng lượng. Năm nay, Apple đã nâng cấp CPU M4 Pro lên gần ngang bằng với chip Max, với sự khác biệt chính là tăng gần gấp đôi số lõi GPU và bộ nhớ trên Max. Do đó bạn sẽ dễ chọn lựa hơn, nếu nhu cầu cần xử lý đồ họa nặng nề thì ưu tiên M4 Max, còn không thì M4 Pro cũng đã quá đủ.

Thêm vào đó là tùy chọn màn hình kết cấu Nano giúp sử dụng ngoài trời tiện lợi, film chấm lượng tử cho gam màu rộng hơn, màn hình sáng hơn, camera 12MP hỗ trợ Center Stage, thời lượng pin tốt hơn ~20% và Thunderbolt 5, kết hợp tất cả, bạn có một cỗ máy di động cực kỳ hấp dẫn. Apple cũng tăng RAM khởi điểm của MacBook Pro M4 Pro từ 16GB lên 24 GB.

À, và nếu chọn màn hình kết cấu Nano thì Apple sẽ tặng luôn cho bạn chiếc khăn lau chuyên dụng, gần giống với sản phẩm mà họ đang bán trên cửa hàng với giá hơn 500.000 đồng.

6. MacBook Air M2/M3

Tất nhiên MacBook Air M2 không phải là sản phẩm mới còn M3 thì có vẻ khá lép vế khi so với MacBook Pro M4 vừa ra mắt, nhưng Apple đã có một động thái bất ngờ khi quyết định nâng cấp RAM miễn phí cho cả hai mẫu này lên 16GB thay vì 8GB như trước đây.

MacBook Air M2/M3 đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Apple tăng sức mạnh mà vẫn giữ nguyên giá, thậm chí còn hoàn tiền cho khách hàng

Việc tăng RAM giúp mang lại giá trị tốt hơn cho người dùng, đồng thời giúp các sản phẩm MacBook Air giờ đây đều đi kèm 16GB RAM theo tiêu chuẩn, thay vì 8GB. Động thái này diễn ra sau khi Apple ra mắt loạt máy Mac mới chạy chip M4, được quảng bá mạnh mẽ là dành cho Apple Intelligence. Loạt sản phẩm này bao gồm iMac M4, Mac mini M4 và M4 Pro, cùng với các dòng MacBook Pro M4/M4 Pro/M4 Max. MacBook Air hiện vẫn sử dụng chip M3, nhưng việc tăng RAM này giúp Apple có thêm thời gian trước khi nâng cấp lên chip M4 vào năm 2025.

Thậm chí, nếu vừa mua máy phiên bản 8GB thì người dùng còn có thể yêu cầu Apple hoàn tiền để tránh cảm giác bị "mua hớ". Apple có chính sách hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp giá sản phẩm giảm trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận hàng. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng đối với các sản phẩm mua trực tiếp từ Apple Store Online hoặc website chính thức của Apple. Nếu bạn mua sản phẩm từ các đại lý bán lẻ ủy quyền hoặc các cửa hàng khác, bạn sẽ không đủ điều kiện để yêu cầu hoàn tiền từ Apple.

7. Mac mini M4/M4 Pro

Mac mini M4 chắc chắn sẽ là thiết bị đưa nhiều khách hàng vào hệ sinh thái của Apple



Cuối cùng, sản phẩm gây ấn tượng nhất trong năm nay của Apple không gì khác ngoài Mac mini M4 và M4 Pro, chiếc máy ngay lập tức tạo nên cơn sốt sau khi ra mắt và liên tục trong tình trạng "cháy hàng".

Thành công của Mac mini mới cũng dễ hiểu, khi đây là lần đầu Apple thay đổi thiết kế của dòng máy này trong hơn 10 năm. Vào năm 2010, Apple giới thiệu thiết kế mới trên Mac mini với ổ đĩa quang, và ngoại hình của nó vẫn giữ nguyên kể từ đó. Và khi chip M được cải thiện, các cổng được hiện đại hóa và các đĩa cứng lưu trữ cồng kềnh trở thành module flash nhỏ xíu, khả năng tối ưu không gian bên trong tiếp tục tăng, ấy vậy Mac mini vẫn không đổi thiết kế, phiên bản với chip M2 ra mắt đầu năm 2023 cơ bản vẫn như cũ.

Khi năm 2024 gần kết thúc, Apple tung ra một bản nâng cấp khổng lồ cho Mac mini trong khi giảm kích thước của nó xuống nhỏ nhắn đáng kể. Mac mini mới chỉ lớn bằng khoảng 59% so với mini trước đó và 23% so với Mac Studio. Theo thông số Apple đưa ra thì bản M4 chỉ nặng vỏn vẹn 0,67 kg và M4 Pro là 0,73 kg. Trong khi thế hệ trước nặng hơn 1 kg.

Mac mini mới có kích thước nhỏ gọn nhưng sức mạnh lại khổng lồ, trong ảnh là so sánh với Mac Studio M2 Ultra

Và có lẽ gây sốc nhất là Mac mini mới với M4 Pro có hiệu suất cao hơn (khi chạy benchmark trên các tác vụ đơn lõi và đa lõi) so với M2 Ultra hiện tại trên các máy Mac lớn như Mac Studio và thậm chí là Mac Pro to sừng sững. Máy có một loạt các cổng HDMI, Ethernet, 2 cổng USB-C, 3 cổng Thunderbolt và giắc cắm tai nghe, chip M4/M4 Pro mạnh mẽ và bộ nhớ hợp nhất cơ bản 16GB.

Phiên bản tiêu chuẩn có giá chỉ 599 USD hay 14.999.000 VND tại Việt Nam (và giảm giá 20% cho khách hàng là học sinh, sinh viên). Đây thật sự là một món hời, ngoài điểm yếu là dung lượng lưu trữ cơ bản 256GB, người dùng gần như không phải đánh đổi gì về thiết kế hoặc hiệu suất.

Với hai phiên bản M4 và M4 Pro, người dùng có thể chọn giữa giá cả phải chăng kèm sức mạnh ổn định, hoặc chi nhiều hơn cho một con "quái vật" có thể giải quyết mọi công việc nặng nề nhất

Và nếu có một màn hình di động, bạn thậm chí có thể đem Mac mini M4 theo các chuyến công tác trong trường hợp không có MacBook. Không khó để tìm thấy một màn hình di động dưới 1kg, kết hợp cả hai kèm bàn phím Magic Keyboard và chuột Magic Mouse, tất cả có thể chỉ nặng khoảng 2kg, vẫn khá nhẹ nhàng để mang theo.

Máy cũng có khả năng chơi game đáng nể, những game phát triển cho macOS tất nhiên chạy "mượt như lụa", nhưng tại sao phải dừng lại ở đó, chúng ta có thể chơi cả game bom tấn Windows trên chiếc máy bé xíu này qua các ứng dụng như CrossOver. Ngay cả một game nặng về đồ hoạ như Cyberpunk 2077 Phantom Liberty có thể chạy được lên đến 90fps khi bật FSR3, độ phân giải FullHD và cài đặt High, 50fps khi tắt FSR3. Chuyển sang độ phân giải 2K và bật FSR vẫn có thể đạt trung bình 68fps, 42fps khi không có FSR.

Đây cũng là thiết bị góp phần chứng minh "máy Mac không chỉ chơi game Mac" và "nhỏ nhưng có võ" của nhà Táo.

Apple đã đưa Mac mini đến một tầm cao mới, cân bằng giữa sức mạnh, giá cả và thiết kế gọn gàng, không khó để chọn ra sản phẩm tốt nhất trong năm 2024 của Apple và đó là Mac mini M4.

8. Apple Intelligence

Apple Intelligence chính thức phát hàng vào tháng 10/2024

Trong khi AI đã được tích hợp trên thiết bị của nhiều thương hiệu khác từ lâu, thì mãi đến sự kiện WWDC24 tổ chức vào tháng 6, Apple mới chính thức giới thiệu AI của chính mình cùng với iOS 18, macOS 15 Sequoia, được đặt tên một cách độc đáo là "Apple Intelligence". Tuy nhiên, chặng đường phát hành Apple Intelligence thật sự gặp khá nhiều trắc trở. Ngay cả khi iOS 18 phát hành vào tháng 9 thì AI của Apple vẫn chưa thể đến tay người dùng. Tất nhiên những ai tham gia thử nghiệm beta đã có thể trải nghiệm trước trí thông minh nhân tạo của Apple, nhưng chúng ta đang nói đến các bản phát hành cho mọi người.

Cuối cùng, đến tháng 10, Apple đã có thể chính thức ra mắt Apple Intelligence, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị iPhone, iPad và Mac thông qua bản cập nhật phần mềm iOS 18.1, iPadOS 18.1 và macOS Sequoia 15.

Apple Intelligence tận dụng sức mạnh của chip Apple silicon để hỗ trợ ngôn ngữ và hình ảnh, đồng thời tăng cường hiệu suất trong các tác vụ hàng ngày, với cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Những tính năng đáng chú ý trong đợt cập nhật này có thể kể đến công cụ Viết của Apple Intelligence hỗ trợ người dùng tinh chỉnh và hiệu đính văn bản trong nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Tin nhắn, và các ứng dụng của bên thứ ba. Người dùng có thể viết lại, kiểm tra ngữ pháp, và tóm tắt văn bản một cách dễ dàng, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Apple Intelligence cũng cải thiện trải nghiệm trong ứng dụng Photos với khả năng tìm kiếm và quản lý hình ảnh dựa trên mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Clean Up cho phép người dùng loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng trong ảnh một cách nhanh chóng, giữ lại khoảnh khắc chân thực, đây là một công cụ khá thú vị mà tôi đã thử dùng để tạo hình nền cực xịn cho chính mình chỉ với vài lần chạm.

Tôi đã tận dụng tính năng Clean Up để tạo ảnh nền riêng cho mình rất dễ dàng

Kể từ đó, Apple bắt đầu tăng tốc phát hành những tính năng AI và với bản cập nhật mới nhất, công ty đã tích hợp ChatGPT vào các nền tảng được hỗ trợ. Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản ChatGPT trong cài đặt, cũng như tắt thông báo xuất hiện mỗi khi Siri muốn chuyển yêu cầu sang chatbot của OpenAI. Tuy nhiên, Apple lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải đăng nhập tài khoản hay sử dụng ChatGPT.

Apple sẽ tiếp tục cập nhật dần các tính năng Apple Intelligence trong năm sau. Đặc biệt, một tin vui với người dùng Việt khi Apple cho biết bộ tính năng Apple Intelligence sẽ hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt, mang đến khả năng tương tác tự nhiên hơn cho người dùng Việt Nam. Dự kiến, người dùng Việt sẽ được sử dụng Apple Intelligence với ngôn ngữ Tiếng Việt vào 2025.

9. Thắt chặt quan hệ với Việt Nam

Apple đã có năm 2024 đầy ấn tượng, nhưng có lẽ cột mốc đáng nhớ nhất không chỉ ở những sản phẩm mà còn là chuyến thăm Việt Nam của CEO Apple, Tim Cook, vào ngày 15-16/4/2024, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của Apple.

Tim Cook dành thời gian đi dạo và giao lưu với truyền thông tại phố đi bộ Hoàn Kiếm

Trong chuyến đi, CEO Apple đã gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác và đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam. Ông cam kết tăng cường mua linh kiện từ các đối tác sản xuất trong nước và đóng góp vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Các nhà phân tích nhận định chuyến thăm này phản ánh ý định của Apple trong việc mở rộng chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ tại Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam là nơi đặt 27 cơ sở sản xuất của các đối tác Apple, bao gồm Samsung, LG và Foxconn, sản xuất các sản phẩm như AirPods, HomePod và Apple Watch, với kế hoạch mở rộng sang MacBook và iPad. Công ty đã chi gần 400 nghìn tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD) thông qua chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Con số này đã tăng gấp đôi so với mức chi hàng năm trước đó, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của công ty tại thị trường nước ta.

Chúng tôi đã may mắn có dịp gặp gỡ và trao đổi, phỏng vấn thêm với Tim Cook trong dịp ông ghé thăm Việt Nam. Khi được hỏi về lý do khiến người dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm của Apple, CEO Tim Cook đã chia sẻ thẳng thắn rằng Apple tạo ra các sản phẩm tốt nhất để làm phong phú thêm cuộc sống của người dùng Việt.

"Tôi nghĩ rằng mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người và trao quyền cho họ làm những điều mà không thể làm nếu thiếu đi các sản phẩm của chúng tôi. Họ có thể là nhiếp ảnh gia, người làm phim, hoặc chỉ đơn giản là những người trong giới kinh doanh sử dụng sản phẩm của chúng tôi để kết nối và giao tiếp với người khác. Tất cả những điều này đều nhằm làm phong phú cuộc sống của mọi người. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy điều đó trong những sản phẩm của chúng tôi và cảm nhận được điều đó qua sản phẩm của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mọi người yêu thích sản phẩm của Apple ", CEO Tim Cook chia sẻ.

Tim Cook gặp các nhà phát triển ứng dụng tại Việt nam

CEO Apple cũng thể hiện sự hứng khởi khi được giao lưu cùng các nhà phát triển người Việt. "Nơi đây rất sôi động và tràn đầy năng lượng. Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích trong người" , Tim Cook hào hứng khi được các nhà phát triển tại CollaNote, Elsa Speak và Bootloader Studio tiếp đón.