Nhiều video độc hại trên Youtube trẻ em, Công an cảnh báo "khẩn"

Theo phản ánh của một phụ huynh, khi kiểm tra lịch sử xem video của con trên YouTube, ban đầu chỉ thấy các clip nhân vật hoạt hình quen thuộc. Tuy nhiên, khi xem kỹ hơn, phụ huynh này phát hiện ở giữa và cuối video xuất hiện các cảnh dàn dựng hành vi nhạy cảm, lệch chuẩn, thậm chí có yếu tố bạo lực khiến người lớn cũng phải giật mình.

Những clip lệch lạc lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều video còn sử dụng hình ảnh mascot, nhân vật thiếu nhi để “ngụy trang” nhưng nội dung phía sau lại mang tính chất rùng rợn, đe dọa hoặc bạo hành. Các clip này thu hút lượng xem rất lớn và dễ dàng tiếp cận trẻ nhỏ thông qua thuật toán gợi ý của nền tảng.

PC02 cho biết tình trạng nội dung độc hại len lỏi vào video trẻ em đã gia tăng thời gian gần đây, gây ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và hành vi của trẻ nếu không được giám sát kịp thời. Đáng lo ngại, trẻ em thường không đủ khả năng nhận biết đâu là nội dung an toàn.

Trước thực tế này, PC02 khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra lịch sử xem video của trẻ. Chủ động chặn, lọc hoặc xóa các kênh, tài khoản có dấu hiệu chứa nội dung nhạy cảm. Cài đặt YouTube Kids, chế độ giới hạn hoặc danh sách kênh an toàn. Không để trẻ tự xem điện thoại trong thời gian dài mà không có người giám sát.

Đặc biệt, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, bị quấy rối, hoảng sợ hoặc tiếp xúc với nội dung độc hại ảnh hưởng đến tâm lý – hành vi, phụ huynh cần gọi ngay Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (miễn phí, hoạt động 24/7).

Phòng Cảnh sát hình sự – CATP nhấn mạnh: “Phụ huynh là lá chắn đầu tiên bảo vệ con em mình. Chung tay giữ gìn không gian mạng an toàn cho trẻ em.”