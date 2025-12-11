Dự án "Nuôi em" ở Đắk Lắk: Ông Hoàng Hoa Trung gọi điện thoại đến trường

Ngày 11-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tổ chức cuộc họp với các trường học có học sinh được Dự án "Nuôi em" tài trợ các suất ăn, để nắm tình hình thực tế.

Dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn cho học sinh ở xã Ea Súp

Cũng theo vị này, thông thường sau khi các trường tổ chức suất ăn cho học sinh trong 2 tháng, dự án này sẽ thanh toán tiền. Ngày hôm qua (10-12), Dự án "Nuôi em" đã thanh toán đầy đủ tiền ăn trong tháng 9, tháng 10 cho học sinh tại xã được dự án này tài trợ.

Dự án "Nuôi em" đang tài trợ cho 172 học sinh Trường Tiểu học Cư M'lan và 62 học sinh Trường THCS Ea Lê (xã Ea Súp) với mức 8.500 đồng/suất ăn/em.

Bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư M'lan, cho biết dự án "Nuôi em" đã giúp trường xây dựng 12 phòng nội trú cùng bếp ăn. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ suất ăn suốt nhiều năm qua.

"Dự án "Nuôi em" đã chi tiền ăn đầy đủ của tháng 9, tháng 10. Ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án - cũng đã gọi điện thoại trao đổi sẽ tiếp tục đồng hành với trường" - bà Thủy chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó lãnh đạo 2 trường nói trên rất lo lắng khi nghe thông tin Dự án "Nuôi em" tạm đóng băng tài khoản.

Dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập hơn 10 năm trước, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao. Hiện Dự án "Nuôi em" đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách, tài trợ suất ăn cho học sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch gây xôn xao dư luận.

Ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản của dự án dự kiến trong 15 ngày, từ 22 giờ ngày 7-12.