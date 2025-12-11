Tin cực vui cho người mua nhà tại Hà Nội: Mở bán loạt căn hộ giá từ 10 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua lại các căn hộ nhà ở xã hội đã cho thuê đủ thời hạn tại hai dự án trên địa bàn. Đây là nhóm căn hộ thuộc diện thuê – mua trước đây, nay được chuyển sang hình thức bán theo quy định.

Đầu tiên là dự án khu nhà ở xã hội Bamboo Garden do Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư, nằm trong khu đô thị Quốc Oai (huyện Quốc Oai cũ), cách trung tâm Hà Nội gần 30 km.

Trong đợt 1, có 86 căn hộ cho thuê được chuyển sang bán, diện tích từ 48 - 58 m2. Giá bán dự kiến gần 10 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì), tương đương 486 - 586 triệu đồng mỗi căn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 1/12 đến hết 15/1/2026.

Bamboo Garden có quy mô hơn 1 ha, gồm hai tòa cao 9 tầng với 432 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 242 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là khu nhà ở xã hội tại ô đất 5B2, khu tái định cư Đông Hội (huyện Đông Anh cũ), chủ đầu tư là Công ty TNHH Thăng Long.

Dự án có 88 căn hộ chuyển từ thuê sang bán, diện tích từ gần 58 - 67 m2. Giá bán hơn 15 triệu đồng/m2, tương đương 867 triệu đến hơn 1 tỷ đồng mỗi căn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 1/12 đến 12/1/2026.

Khu nhà xã hội Đông Hội có diện tích hơn 4.500 m2, gồm một tòa chung cư 30 tầng, 2 hầm, cung cấp 504 căn hộ.

Đáng chú ý, không phải mọi đối tượng đều được nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án này. Đối tượng nộp hồ sơ là các khách hàng đang thuê nhà ở xã hội tại dự án và đã đủ thời gian thuê 5 năm.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở.

Đồng thời, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.