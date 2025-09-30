Nhiều trường ĐH tại Việt Nam công bố doanh thu nghìn tỷ: TẠI SAO?

Trường công lập và ngoài công lập đều ghi nhận doanh thu cao

Tại TP.HCM, năm 2024 có 9 cơ sở đào tạo đạt tổng doanh thu từ 1.000 tỉ đồng trở lên, trong đó phần lớn là trường công lập. Dẫn đầu cả nước là ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) với gần 1.887 tỉ đồng, tăng hơn 200 tỉ so với năm 2023 và gần gấp đôi so với năm 2021. ĐH Bách khoa Hà Nội xếp thứ hai trong khối công lập với hơn 1.502 tỉ đồng, trong đó học phí và lệ phí chiếm tới 1.277 tỉ đồng.

Ảnh minh họa

Các trường khác cũng có doanh thu nghìn tỉ gồm: ĐH Tôn Đức Thắng (1.224 tỉ), ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM (1.184 tỉ), ĐH Công nghiệp TP.HCM (1.011 tỉ). Đặc biệt, năm 2024 có thêm ĐH Y dược TP.HCM (1.123 tỉ) và ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (1.120 tỉ) gia nhập nhóm nghìn tỉ.

Ở khối ngoài công lập, ĐH FPT và ĐH Văn Lang tiếp tục nằm trong nhóm có doanh thu cao nhất, đều đạt trên 2.000 tỉ đồng. Ngoài ra, ĐH Nguyễn Tất Thành ghi nhận hơn 1.669 tỉ đồng và ĐH Công nghệ TP.HCM đạt hơn 1.380 tỉ đồng.

Học phí chiếm tỷ trọng lớn, nghiên cứu khoa học còn hạn chế

Phần lớn doanh thu của các trường đến từ học phí. ĐH Nguyễn Tất Thành có hơn 99% tổng thu là học phí, với mức từ 21-183 triệu đồng/năm tùy ngành. ĐH Công nghệ TP.HCM có gần 95% nguồn thu từ học phí, bình quân 18-19 triệu đồng/học kỳ. ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng ghi nhận gần 90% nguồn thu đến từ học phí, dao động 16-42 triệu đồng/năm. Các trường công lập tự chủ khác như ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Bách khoa… cũng đều có tỷ lệ trên 80%.

Tổng thu và Tổng chi của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Tp. HCM) trong 2 năm. Ảnh: PLTPHCM

Trong khi đó, nguồn thu từ khoa học –- công nghệ và hợp tác bên ngoài còn khá khiêm tốn. ĐH Kinh tế TP.HCM đạt 520 tỉ đồng (27,6% tổng thu), ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt 126,5 tỉ đồng (10,7%), ĐH Y dược TP.HCM hơn 105 tỉ đồng (9,3%). Ở nhiều trường khác, con số chỉ vài chục tỉ đồng hoặc chưa đến 1%.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam năm 2023, các trường ĐH công lập ngày càng phụ thuộc vào đóng góp từ hộ gia đình. Nếu năm 2017, tỷ lệ này chiếm 57% tổng thu thì đến năm 2021 đã tăng lên 77%, trong khi ngân sách nhà nước giảm còn 9%.