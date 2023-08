Nhiều nơi trên cả nước mưa to trong ngày đầu tháng 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua (31/7), Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 31/7 đến 3h ngày 1/8 có nơi trên 45 mm như: Cốc Ly (Lào Cai) 86.4 mm, Ít Ong (Sơn La) 76 mm, Mậu A (Yên Bái) 55 mm, Khoái Châu (Hưng Yên) 48.6 mm, Ia Tô (Gia Lai) 67.4 mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 53.6 mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 53.2 mm…

Từ ngày 1/8 đến đêm 2/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Hôm nay, nhiều nơi trên cả nước tiếp tục mưa to (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung - Khổng Chí)

Cụ thể, lượng mưa ở khu vực này từ 7h ngày 1/8 đến 7h ngày 2/8 dao động 30-60 mm, có nơi trên 120 mm, từ 7h ngày 2/8 đến 7h ngày 3/8 khoảng 30-60 mm, có nơi trên 100 mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông trong hôm nay 1/8, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên trên 70 mm. Từ chiều tối hôm nay đến đêm 2/8, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Nghệ An, Hà Tĩnh và từ Khánh Hòa đến Bình Thuận mưa rào và dông trong ngày và đêm 1/8, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Ngoài ra, ngày và đêm 3/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong nửa đầu tháng 8/2023, tại một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ khả năng ở trạng thái ẩm, Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều nơi khả năng ở trạng thái khô nhẹ. Nửa cuối tháng 8/2023, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể ở trạng thái ẩm với nhiều ngày mưa, các nơi khác phổ biến ở trạng thái bình thường.