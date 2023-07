Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông báo, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to. Chiều và tối 31/7, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 20 - 40mm, có nơi trên 100mm.