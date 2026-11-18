Massage có thể giúp thư giãn và giảm cảm giác căng cơ ở những người phù hợp. Tuy nhiên, hiệu quả và mức độ an toàn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, kỹ thuật thực hiện và cường độ tác động.

Sau một ngày dài với đủ thứ bộn bề, không ít người tìm đến massage như một cách chiều chuộng bản thân: Thả lỏng cơ thể, xoa dịu những vùng cơ đau mỏi và tạm gác lại những căng thẳng thường nhật. Cảm giác được ấn bóp nhẹ nhàng, giúp cơ thể thư giãn khiến nhiều người tin rằng massage là một liệu pháp chăm sóc sức khỏe an toàn cho tất cả mọi người.

Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thoải mái tận hưởng những phút giây ấy. Với người bị loãng xương, bệnh nhân ung thư hay người đang dùng một số loại thuốc đặc biệt, những động tác massage tưởng chừng vô hại, nhất là ấn mạnh hoặc vặn xoắn cơ thể, đôi khi lại tiềm ẩn rủi ro đáng lo ngại.

Mối lo này càng được chú ý sau vụ nữ ca sĩ Thái Lan Phing Chayada qua đời, trong bối cảnh có thông tin cô gặp biến chứng nghiêm trọng sau khi massage vặn cổ. Từ câu chuyện đau lòng ấy, bác sĩ Jedsada Boonyawongvirot, Phó giám đốc Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đưa ra cảnh báo về 5 nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi massage, thậm chí nên tránh một số kỹ thuật hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.

1. Người bị loãng xương, xương yếu

Ở người bị loãng xương, mật độ xương suy giảm khiến xương trở nên giòn và dễ gãy hơn bình thường. Những động tác ấn mạnh, bẻ khớp, vặn xoắn cơ thể hoặc massage mô sâu có thể tạo áp lực quá lớn lên hệ xương, làm tăng nguy cơ chấn thương, thậm chí gãy xương.

Điều đáng lo ngại là loãng xương thường tiến triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng cho đến khi xuất hiện biến chứng. Người cao tuổi vì thế có thể không biết xương của mình đã suy yếu và vẫn lựa chọn những phương pháp massage mạnh để giảm đau nhức.

Nếu thường xuyên bị đau cơ, đau lưng hoặc đau khớp, người có nguy cơ loãng xương nên đi khám để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp giảm đau phù hợp, thay vì tự ý chịu những động tác tác động mạnh lên cơ thể.

2. Người mắc ung thư, đặc biệt khi ung thư đã di căn xương

Không phải người mắc ung thư nào cũng phải tuyệt đối tránh massage, nhưng đây là nhóm cần được đánh giá kỹ trước khi thực hiện.

Khi ung thư di căn đến xương, cấu trúc xương tại vùng tổn thương có thể bị suy yếu, làm tăng nguy cơ gãy xương nếu chịu áp lực mạnh. Trong khi đó, một số phương pháp điều trị ung thư cũng có thể khiến người bệnh dễ bầm tím, chảy máu hoặc gặp các vấn đề sức khỏe cần lưu ý.

Vì vậy, người đang điều trị ung thư không nên tự ý sử dụng dịch vụ massage, nhất là những kỹ thuật ấn sâu, bẻ vặn hoặc tác động trực tiếp lên vùng có tổn thương. Nếu có nhu cầu thư giãn, người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ điều trị để xác định liệu massage có phù hợp hay không và lựa chọn kỹ thuật an toàn.

3. Người đang dùng thuốc chống đông máu, chống kết tập tiểu cầu

Những người đang sử dụng thuốc như warfarin hoặc aspirin cần đặc biệt thận trọng với massage mạnh.

Các loại thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu ở những mức độ khác nhau. Khi cơ thể chịu lực ấn mạnh hoặc tác động sâu, những mạch máu nhỏ dưới da có thể bị tổn thương, gây bầm tím, tụ máu và trong một số trường hợp dẫn đến chảy máu nghiêm trọng.

Điều này không có nghĩa tất cả người dùng thuốc chống đông đều phải tránh mọi hình thức massage. Tuy nhiên, họ cần thông báo rõ tình trạng sử dụng thuốc cho người thực hiện và hỏi ý kiến bác sĩ về phương pháp phù hợp. Đặc biệt, không nên tự ý ngừng thuốc chỉ để đi massage.

4. Phụ nữ mang thai

Trong thai kỳ, đau lưng, mỏi cơ và cảm giác nặng nề ở chân là những vấn đề nhiều phụ nữ gặp phải. Massage nhẹ nhàng có thể giúp một số thai phụ thư giãn, nhưng việc lựa chọn kỹ thuật và thời điểm thực hiện rất quan trọng.

Những động tác ấn mạnh, vặn xoắn hoặc tác động không phù hợp lên vùng bụng, lưng và một số vị trí khác có thể gây rủi ro, tùy thuộc vào tuổi thai và tình trạng sức khỏe của người mẹ.

Nếu muốn massage trong thai kỳ, phụ nữ nên lựa chọn người thực hiện được đào tạo chuyên biệt về massage cho thai phụ, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ sản khoa, nhất là khi có thai kỳ nguy cơ cao hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường. Không nên mặc định mọi dịch vụ massage thông thường đều an toàn cho phụ nữ mang thai.

5. Người đang sốt hoặc mắc bệnh nhiễm trùng

Khi bị sốt, cúm, nhiễm trùng đường tiêu hóa hoặc các bệnh nhiễm trùng cấp tính khác, cơ thể cần được nghỉ ngơi và điều trị phù hợp. Việc massage trong thời gian này không giúp giải quyết nguyên nhân gây bệnh, thậm chí có thể khiến người bệnh thêm mệt mỏi.

Đặc biệt, với sốt xuất huyết Dengue, nguy cơ chảy máu có thể tăng do số lượng tiểu cầu giảm và những rối loạn liên quan đến mạch máu. Những động tác massage mạnh có thể làm tăng nguy cơ bầm tím, tụ máu hoặc chảy máu ở người bệnh.

Vì vậy, nếu đang sốt, nghi mắc sốt xuất huyết hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng cấp tính, người bệnh nên tạm hoãn massage, ưu tiên thăm khám và nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục.

Massage đúng cách mới có lợi cho sức khỏe

Massage có thể giúp thư giãn và giảm cảm giác căng cơ ở những người phù hợp. Tuy nhiên, hiệu quả và mức độ an toàn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, kỹ thuật thực hiện và cường độ tác động.

Trước khi massage, mỗi người nên thông báo cho người thực hiện về bệnh nền, thuốc đang sử dụng, tình trạng mang thai hoặc những triệu chứng bất thường gần đây. Không nên cố chịu đau khi massage, đồng thời tránh những động tác bẻ, vặn cổ hoặc cột sống một cách mạnh bạo.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau dữ dội, chóng mặt, tê yếu tay chân hoặc các triệu chứng bất thường sau massage, cần ngừng ngay và đi khám. Nếu có yếu liệt đột ngột, khó thở, đau ngực hoặc dấu hiệu cấp cứu khác, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Massage có thể là một cách chăm sóc cơ thể hữu ích, nhưng không nên đánh đổi sự an toàn để đổi lấy cảm giác thư giãn nhất thời. Với những người thuộc nhóm nguy cơ, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện vẫn là lựa chọn thận trọng hơn cả.