Nhiều người gửi tiết kiệm lãi cao rồi bất ngờ không rút được tiền: Công an cảnh báo khẩn!

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tiền với lãi suất cao. Cụ thể, trong thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao thường xuyên gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mời chào gửi tiền, đầu tư tài chính với lãi suất cao bất thường.

Các đối tượng thường lợi dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…), tin nhắn điện thoại, cuộc gọi giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính để dụ dỗ người dân tham gia các chương trình “gửi tiết kiệm online”, “đầu tư sinh lời nhanh”, “cam kết lãi suất cao”.

Thủ đoạn của các đối tượng:

- Quảng cáo lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng.

- Yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc đường link không rõ nguồn gốc.

- Tạo các ứng dụng, website giả để hiển thị số dư và tiền lãi ảo.

- Khi người dân yêu cầu rút tiền thì viện lý do nộp phí, đóng thuế, hoặc cắt đứt liên lạc.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần đặc biệt cảnh giác, tỉnh táo trước các nội dung đánh vào tâm lý, lòng tham trên mạng xã hội và cần chú ý:

- Không tin vào những những lời mời gọi gửi tiền, đầu tư có lãi suất cao bất thường.

- Chỉ thực hiện giao dịch tài chính tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp (qua các phòng giao dịch tại các ngân hàng, máy ATM, các kênh giao dịch trực tuyến được cung cấp bởi các ngân hàng…)

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, gia đình để phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.