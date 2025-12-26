Nhiều học sinh tiểu học ở Huế nôn mửa trong bữa ăn bán trú: Hiệu trưởng nói gì?

Nhiều học sinh nôn mửa sau khi ăn bán trú

Chiều 26/12, trao đổi với Người Đưa Tin, cô Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, Tp.Huế cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi Công an phường Phú Xuân về việc học sinh có biểu hiện nôn mửa sau khi ăn bán trú tại trường.

Theo nội dung báo cáo, vào trưa cùng ngày, tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi, địa chỉ 223 Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân. Nhà trường tổ chức bán trú cho học sinh của trường như thường lệ với tổng số 541 học sinh.

Trong đó, thực đơn gồm: Cơm trắng, chả cá thu rim, rau muống xào và canh bí đao nấu tôm. Trong thời gian học sinh ăn trưa từ 10h40 đến 11h15 có 8 học sinh bị nôn của lớp 2/2 có 4 học sinh và lớp 2/3 có 4 học sinh. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm hai lớp đã kịp thời nắm tình hình, kiểm tra, theo dõi và báo cho nhân viên y tế cùng Ban giám hiệu biết và kịp thời nắm tình hình và xử lí.

Hiện, có 3 phụ huynh đã đưa con về nhà để theo dõi và chăm sóc.

Tiếp đó, nhà trường đã kịp thời báo cáo sự việc với UBND phường, đại diện Sở y tế được biết và phối hợp giải quyết. Có 3 phụ huynh có nguyện vọng đưa con về nhà theo dõi và chăm sóc cùng với sự liện hệ của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường.

"Còn lại 5 học sinh được y tế nhà trường theo dõi và sức khỏe các cháu vẫn bình thường, đang tiếp tục học ở lớp. Nhà trường cũng đã liên hệ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cháu sau khi được phụ huynh đưa về hiện tại sức khỏe của các cháu vẫn ổn định", báo cáo nêu.

Chưa xác định được nguyên nhân

Theo cô Giang, lúc đầu, các cô báo cáo lên có 15 bạn, nhưng thực ra trong đó có 7 bạn chỉ có hiệu ứng và các bạn này bình thường, không có vấn đề gì cả, riêng 8 bạn có biểu hiện nôn và kêu đau bụng, trong đó có 1 bạn nam kêu mệt và được nhà trường cho nằm ở phòng y tế.

"Cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhà trường trong bữa ăn ngày hôm nay có tên là Ngọc Lan. Hiện, nhà trường đã cung cấp biên bản, hợp đồng,... cho Sở Y tế và bên vệ sinh an toàn thực phẩm", cô Giang nói.

Cô Giang cho biết, bước đầu, bộ phận y tế trường vẫn chưa có nhận định được về nguyên nhân dẫn đến việc các cháu có biểu hiện nôn mửa. Hiện, nhà trường vẫn đang chờ kết quả từ Sở Y tế.

Đồng thời, nhà trường đang làm việc với các cơ quan chức năng liên quan và sẽ có báo cáo cụ thể khi có kết luận chính thức. Bên cạnh đó, n hà trường sẽ tiếp tục phối hợp với phụ huynh và học sinh theo dõi diễn tiến tình hình sức khỏe của học sinh , sẽ kịp thời báo cáo các cấp lãnh đạo nếu có diễn biến bất thường xảy ra.