1 tuần, Công an TPHCM ghi nhận 3 thi thể trôi sông Sài Gòn

Công an phường An Khánh, TPHCM ngày 26-12 cho biết đang điều tra vụ thi thể nam trôi sông Sài Gòn.

Khu vực phát hiện thi thể trôi sông Sài Gòn ngày 26-12

Vào đầu giờ chiều 26-12, người dân phát hiện một thi thể trôi sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh, nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân là nam, khoảng 50 tuổi, tóc ngắn, bạc. Thi thể nằm úp và đã phân hủy nặng. Nạn nhân mặc quần tây dài màu xanh, áo sơ mi, tay đeo ngẫn và vòng màu trắng.

Do nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên lực lượng chức năng đang xác minh danh tính.

Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận thi thể trôi sông Sài Gòn. Sáng 23-12, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, phường An Khánh, đoạn cách cầu Sài Gòn 500 m cũng phát hiện thi thể nam giới khoảng 45 - 50 tuổi trôi trên sông.

Trước đó, chiều 20-12, một thi thể phụ nữ được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh - gần nóc hầm Thủ Thiêm.