Gần 40 học sinh nhập viện sau bữa sáng tại trường bán trú ở Quảng Trị

Chiều 26/9, trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết, hiện đang có gần 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu vì xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng tại trường.

Gần 40 học sinh có biểu hiện đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường. Ảnh: H.N

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được ghi nhận vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Sau bữa ăn, nhiều em có biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục. Nhân viên y tế nhà trường đã sơ cứu nhưng triệu chứng không thuyên giảm nên chính quyền buộc phải chuyển gấp đến bệnh viện.

Ngay khi xảy ra sự việc, địa phương đã huy động phương tiện chở các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. Tổ kiểm tra khẩn cấp cũng được thành lập, đồng thời tiến hành niêm phong mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.