Nhiều cửa hàng đóng cửa chống dịch, Thế Giới Di Động vẫn lãi

Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021. Theo đó, dù ảnh hưởng bởi lệnh giãn cách ở nhiều tỉnh thành, nhưng chuỗi bán lẻ này vẫn tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Thế Giới Di Động bắt đầu bán thêm xe đạp từ tháng 5

Riêng tháng 5/2021, doanh thu thuần đạt hơn 11.380 tỷ đồng và LNST đạt 481 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 51.830 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 2.172 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Với kết quả này, MWG hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch LNST cả năm.

So với tháng trước, MWG tăng trưởng 18% về doanh thu và 37% về LNST. Tháng 5 cũng ghi nhận doanh thu cao nhất tính từ đầu năm 2021.

Kết quả kinh doanh này đạt được trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ 4 bùng phát mạnh tại Việt Nam, dẫn đến một số địa phương phải áp dụng biện pháp giãn cách hoặc phong toả.

MWG hiện có các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, Bách hoá Xanh đóng vai trò chủ lực. Riêng chuỗi nhà thuốc An Khang và Bluetronics (Campuchia) chưa mang doanh thu đáng kể.

Trong đại dịch, người dân sẽ tập trung mua hàng thiết yếu, ít mua hàng xa xỉ. Do đó về lý thuyết, chuỗi Bách hoá Xanh sẽ tăng trưởng tốt, hai chuỗi bán hàng công nghệ bị ảnh hưởng.

Cuối tháng 5, MWG cho biết, có 630 cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh nằm trong khu vực phòng dịch, phải đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng.

Dù vậy, theo báo cáo, doanh thu trong tháng 5 của hai chuỗi này đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và tăng 18% so với tháng 4. Trong đó, doanh thu online tăng 84% so với tháng trước, chiếm hơn 10% tổng doanh thu của hai chuỗi này riêng tháng 5.

Lý giải tăng trưởng của hai chuỗi bán hàng công nghệ, MWG cho biết, mảng điện thoại đang ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số nhờ sự đóng góp tích cực của sản phẩm iPhone. Riêng máy tính xách tay, điện lạnh và gia dụng duy trì mức doanh số tương đương cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, với hơn 850 cửa hàng kinh doanh đồng hồ, ngành hàng này mang về cho MWG khoảng 810 tỷ đồng từ hơn 650 ngàn sản phẩm bán ra, tăng 58% về doanh thu và 102% về sản lượng so với 5 tháng đầu năm 2020.

Dù vậy, sản phẩm điện tử vẫn tăng trưởng âm so với cùng kỳ do các sự kiện thể thao lớn sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 6.

Riêng mảng xe đạp, thử nghiệm tại 7 cửa hàng Điện máy Xanh trong tháng 5 đạt số lượng bán ra hơn 800 chiếc.

Trong tháng 6, các biện pháp phòng dịch tại TP.HCM được tăng cường, nhiều cửa hàng điện thoại bị giảm doanh thu mạnh. Tuy nhiên, phải đến tháng sau MWG mới có kết quả kinh doanh của tháng 6.