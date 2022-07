Nhiều ca sĩ GenZ bị chê hát không rõ lời, Tóc Tiên khẳng định: "Tôi chọn cách hát tròn vành rõ chữ nhất có thể"

Cách hát không rõ lời của một số ca sĩ trẻ hiện nay đang là vấn đề gây ra nhiều ý kiến bàn luận trái chiều. Trước đó, không ít cái tên nổi tiếng từng phải nhận lời phàn nàn của khán giả vì lối hát nuốt chữ, lạm dụng kỹ thuật luyến láy.

Xuất hiện trong chương trình Q&A của VJ Dustin Phúc Nguyễn, Tóc Tiên và nhạc sĩ Mew Amazing đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

Tóc Tiên cho rằng, đó là một thói quen phát âm của nhiều người. Vốn dĩ việc hát không rõ lời phụ thuộc vào nền tảng của người đó, bởi sinh ra họ đã không hoàn hảo về khẩu hình.

Với cương vị là một nhà sản xuất âm nhạc, Mew Amazing lại muốn thấy những âm thanh không hoàn hảo hơn là ai ai cũng ép mình trong chuẩn mực phải hát "tròn vành, rõ chữ".

"Trong giai đoạn người ta đang hoàn thiện bản thân thì với cương vị là một khán giả, tôi lại đón nhận sự không hoàn hảo đó. Và mở lòng, tôi cảm thấy tiếng Việt đa dạng hơn rất nhiều. Ai cũng phát âm trong khuôn khổ như thế thì màu sắc riêng sẽ bị hạn chế một chút xíu, miễn là họ đừng lười biếng trong việc trình bày ca khúc đó", chàng hit maker thổ lộ.

Ảnh hưởng của môi trường, thời đại cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc nhả chữ của nhiều ca sĩ. Tóc Tiên nói, từ nhỏ cô đã nghe nhạc của những diva, họ hát rõ ràng, mạch lạc nên họ cũng "thấm" được những tiêu chuẩn đó. Nhưng với các bạn trẻ ngày nay, họ nghe và ảnh hưởng cách nối chữ của nhạc US&UK nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tóc Tiên nghĩ, sự ảnh hưởng này sẽ đem lại cho những ca sĩ trẻ sự tươi mới, đặc sắc, cô không đánh giá hay phê phán nhưng bản thân vẫn sẽ lựa chọn cách hát rõ ràng.

"Mỗi người có một background phát triển âm nhạc khác nhau, chỉ là mình sẽ chọn xu hướng nào thôi. Như tôi sẽ chọn cách hát tròn vành rõ chữ nhất có thể.

Mong khán giả thông cảm vì tiếng Việt quá đẹp đẽ, phong phú. Khi gói gọn trong một bài hát có hơi hướng trúc trắc thì sẽ là một thách thức. Những người nghệ sĩ như Tiên sẽ cố gắng tối đa để giữ gìn được sự chắt lọc trong tiếng Việt", Tóc Tiên tâm sự.

Đồng ý với Tóc Tiên, Mew Amazing tin mỗi dòng nhạc đều có cách truyền tải về mặt khẩu âm đặc trưng. Với những bài tiết tấu nhanh gọn, nếu quá coi trọng việc hát tròn vành rõ chữ thì sẽ không đủ thời gian để truyền tải. Do vậy, cần phải chắt lọc ít nhiều để phù hợp.

Anh nói: "Dĩ nhiên tôi hay chị Tiên luôn ý thức được được sự trọn vẹn của tiếng Việt nhưng trong thời điểm với sự hội nhập của âm nhạc quốc tế, với những nhịp phách, cấu trúc mới thì chắc chắn sẽ có sự cân co đong đếm… Chúng tôi luôn luôn hiểu được sự khó chịu của khán giả khi không thể nghe được một ca sĩ, không hiểu họ đang hát gì cả, nhưng thực sự mà nói thì mọi người thông cảm đôi chút…".

Ảnh: Dustin On The Go

