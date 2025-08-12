Nhật ký ‘bước chân 45 độ’ của nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm

Kỷ luật rèn nên ý chí

Nhớ lại ngày đầu, khi nhận được lệnh điều động tham gia vào khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) để tập luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) , Nguyễn Thùy Trang - học viên Học viện An ninh nhân dân vừa hân hoan, vừa lo lắng.

Nữ học viên tuổi 20 cũng cảm thấy hân hoan vì được khoác lên mình bộ quân phục oai nghiêm, sẵn sàng bước đi trên quảng trường lớn trong ngày trọng đại.

“Nhưng lo lắng cũng không ít - liệu một cô gái nhỏ bé, thể lực chưa thật sự mạnh mẽ như tôi có đủ sức để theo kịp cường độ huấn luyện gắt gao hay không? Những ngày đầu tập luyện, tôi vẫn nhớ rõ từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, từng bước chân còn vụng về, chưa đều, chưa chắc. Việc đứng nắng hàng giờ liền, chỉnh từng động tác tay, góc mặt, dáng đứng sao cho chuẩn, sao cho đồng bộ với đồng đội trong khối không hề đơn giản”, Trang chia sẻ.

Trang cùng đồng đội phải tập từ những điều nhỏ nhất, từ cách ngẩng cao đầu sao cho đúng 45 độ, ánh mắt hướng thẳng, đến việc bước từng bước dài 75cm, nhấc chân 45 độ, không sai lệch dù chỉ 1cm. Chỉ cần một đồng chí sai thì đội hình sẽ bị "vỡ".

Nguyễn Thùy Trang - học viên Học viện An ninh nhân dân, tham gia vào khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN). Ảnh: NVCC

Hình ảnh Thuỳ Trang cùng đồng đội tập luyện trên thao trường. Ảnh: NVCC

Nữ học viên cho biết, sự khắt khe, kỷ luật trên thao trường đã dạy cho cô tính kỷ luật và trách nhiệm với bản thân, với cả tập thể, vì đồng chí, đồng đội của mình. Trang còn nhớ bài tập tăng cường sức bền và sự dẻo dai trước ngày những hợp luyện. Đi đến 6, 7km dưới thời tiết khắc nghiệt của Hòa Lạc, người ướt đẫm mồ hôi, chân tê cứng, đôi lúc cảm tưởng như chỉ cần buông xuôi là có thể ngã quỵ.

“Có những đoạn đường tưởng chừng chỉ là vài trăm mét dưới nắng, nhưng lại dài hơn bất kỳ chặng hành quân nào trong lòng mình. Mình đã có lúc muốn dừng lại. Nhưng rồi, một cái vỗ nhẹ lên vai, một câu "cố lên bạn ơi", một ánh mắt kiên định từ người bên cạnh - thế là đủ để mình bước tiếp. Chúng mình không bước vì bản thân, mà vì hàng ngũ, vì màu áo đang khoác trên vai, và vì nhau”, Thùy Trang chia sẻ.

Chính trong những khoảnh khắc ấy, nữ sinh lại cảm nhận rõ sự trưởng thành trong chính mình. Trang học được cách chịu đựng, cách hít thở đều để giữ vững trạng thái, cách giữ tâm trí tỉnh táo giữa áp lực cực độ. Cơ thể trở nên khỏe hơn từng ngày và ý chí cũng rắn rỏi hơn.

Với Thùy Trang, điều xúc động nhất trong suốt quá trình huấn luyện, không phải là những lúc đạt được thành tích cá nhân, mà là tình đồng chí, đồng đội.

“Tôi từng chứng kiến đồng đội mình, là một học viên nữ, ngất xỉu vì quá sức trong lúc tập luyện. Các đồng đội dừng lại, người thì đỡ bạn, người lấy nước, người quạt mát. Sau những giờ tập có phần gắt gao ở thao trường, tối về lại tâm sự, hỏi han, trêu đùa nhau... Chúng tôi như những người chị em sống cùng mái nhà khối CSĐN”, Trang chia sẻ.

Trang cho biết, sự khắt khe, kỷ luật trên thao trường đã dạy cho cô tính kỷ luật và trách nhiệm với bản thân, với cả tập thể, vì đồng chí, đồng đội của mình. Ảnh: NVCC

Mồ hôi trên thao trường, tự hào trên Quảng trường

Với Vũ Thị Thu Hà - học viên Học viện An ninh nhân dân tham gia vào khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, từ ngày đầu đặt chân tới nơi tập luyện, cô đã bất ngờ trước sự chu đáo và ấm áp nơi đây.

Khu ở được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng, phòng có điều hòa, bình nước nóng lạnh, giường tủ ngay ngắn... Những điều đó như tiếp sức thêm sức mạnh, giúp các chiến sĩ, học viên bước vào hành trình tập luyện đầy thử thách giữa những ngày hè nắng gắt.

“Ban đầu, mọi thứ đều mới, từ bạn bè, lịch sinh hoạt, đến môi trường huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng thật may mắn, bên cạnh tôi luôn có các anh chị quản lý, giáo viên, quân y những người nghiêm khắc nhưng tận tâm, gần gũi”, Thu Hà cảm nhận.

Nữ sinh cho biết, bước vào tập luyện mới cảm nhận hết sự kỷ luật và tỉ mỉ mà A80 đòi hỏi. Từng động tác kê chân, đi đều, đi nghiêm… từng cú xoay người, giơ tay chào tất cả phải đều, đẹp, dứt khoát. Mỗi buổi tập là một cuộc chiến vượt lên sự mệt mỏi, cơ thể rã rời.

“Có lúc mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở gấp gáp, bắp chân bắp tay như muốn buông xuôi, tôi lại tự nhủ: “Giọt mồ hôi hôm nay rơi xuống thao trường sẽ chẳng bao giờ sánh bằng những giọt máu cha anh đã đổ xuống để bảo vệ hòa bình hôm nay”. Câu nói ấy như luồng sức mạnh vô hình, nâng tôi bước qua từng giới hạn”, Hà chia sẻ.

Bạn Vũ Thị Thu Hà - học viên Học viện An ninh nhân dân trong lúc giải lao. Ảnh: NVCC

Với Hà, A80 không chỉ là một khóa huấn luyện, mà là một hành trình trưởng thành. Nơi đây dạy nữ sinh sự kiên trì, tự giác, sống kỷ luật và trân trọng giá trị hòa bình. " Mồ hôi trên thao trường, tự hào trên Quảng trường” - Hà vẫn tự nhắc vậy mỗi khi tập luyện dưới cái nắng gắt ở Hòa Lạc.

"Tôi nghĩ đến ngày đứng giữa Quảng trường, tiếng trống quân hành vang lên. Bước chân hôm ấy sẽ mang theo màu nắng thao trường, tiếng hô dõng dạc. Niềm tự hào ấy thấm từ giọt mồ hôi trên thao trường của những trái tim trẻ trung, nhiệt thành...", Thu Hà chia sẻ.