Nhật Bản: Kế toán 13 năm "quên" thu tiền ăn trưa của học sinh, Hiệu trưởng thì “không muốn làm lớn chuyện” nên cùng móc túi gần 7,7 tỷ đồng bù quỹ, giờ vẫn phải đền thêm

Khi nhà trường xảy ra tình trạng thiếu hụt tiền ăn trưa, tài liệu học tập và các khoản thu khác trong nhiều năm, hiệu trưởng cùng một nhân viên hành chính đã âm thầm lấy tiền cá nhân bù đắp gần 8 tỷ đồng.

Hơn 10 năm không đôn đốc thu tiền

Theo thông tin được Ủy ban Giáo dục thành phố Kizugawa công bố ngày 2/11, một trường tiểu học công lập trên địa bàn đã phát sinh khoản thiếu hụt tài chính khoảng 54 triệu yên (hơn 9 tỷ đồng), tính từ năm học 2012. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhân viên hành chính phụ trách kế toán không thực hiện đầy đủ quy trình thu các khoản tiền phụ huynh chưa thanh toán.

Các khoản thu của nhà trường bao gồm tiền ăn trưa, tài liệu học tập, phí tham quan và những khoản phục vụ hoạt động giáo dục. Hằng tháng, nhà trường thu tiền từ phụ huynh thông qua hình thức trích trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, khi việc thu tiền không thành công, nhân viên phụ trách đã không xác định đầy đủ các trường hợp chưa thanh toán và thực hiện yêu cầu nhắc nợ.

Theo điều tra của cơ quan giáo dục địa phương, nhân viên này làm việc tại trường từ năm học 2012 và nghỉ hưu vào tháng 3/2025. Trong suốt thời gian công tác, người này phụ trách công việc kế toán, nhưng tình trạng các khoản tiền chưa thu được kéo dài, khiến việc thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài cũng gặp khó khăn.

Sự việc chỉ bị phát hiện vào tháng 6/2026, khi trung tâm cung cấp suất ăn học đường thông báo với cơ quan giáo dục thành phố rằng nhà trường chưa thanh toán tiền ăn trưa của năm học 2025.

Các quan chức thuộc Sở Giáo dục thành phố Kizugawa cúi đầu xin lỗi - Ảnh: Asahi

Từ thông tin này, Ủy ban Giáo dục tiến hành kiểm tra và phát hiện tình trạng thiếu hụt tài chính kéo dài cùng cách xử lý kế toán không đúng quy định tại trường.

Đáng chú ý, thay vì báo cáo tình trạng thiếu hụt lên cấp quản lý, nhân viên hành chính và hiệu trưởng đã nhiều lần sử dụng tiền cá nhân để bù vào tài khoản nhà trường.

Diễn biến mới nhất được Kansai TV (Kansai Television) công bố ngày 4/11 cho thấy số tiền hai người đã tự bỏ ra bù đắp khoảng 46 triệu yên (gần 7,7 tỷ đồng).

Trong đó, cựu nhân viên hành chính đã bỏ khoảng 20 triệu yên, còn hiệu trưởng tự chi trả khoảng 26 triệu yên.

Theo Kansai TV, cựu nhân viên hành chính đã dùng tiền cá nhân bù đắp trong khoảng 5 năm, còn hiệu trưởng bắt đầu thực hiện việc này khoảng 2 năm trước. Hiện người nhân viên đã nghỉ hưu, trong khi hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với khoản thiếu hụt còn lại.

Sau khi trừ đi số tiền hai người đã bù đắp, nhà trường vẫn còn khoảng 8 triệu yên chưa thanh toán. Ủy ban Giáo dục thành phố cho biết sẽ yêu cầu hiệu trưởng tiếp tục bù đắp khoản tiền này do có trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động tài chính của trường.

Hiệu trưởng không muốn làm lớn chuyện, thành phố siết quản lý tài chính trường học

Điều khiến vụ việc gây chú ý là cách hiệu trưởng xử lý khi biết nhà trường gặp vấn đề tài chính.

Theo thông tin từ cơ quan giáo dục địa phương, hiệu trưởng đã biết tình trạng thiếu hụt từ năm 2024 nhưng không báo cáo lên Ủy ban Giáo dục thành phố. Thay vào đó, người đứng đầu nhà trường tiếp tục sử dụng tiền cá nhân để bù đắp các khoản còn thiếu, nhằm duy trì hoạt động bình thường.

Giải thích với cơ quan chức năng, hiệu trưởng cho biết không muốn sự việc trở nên nghiêm trọng: "Tôi không muốn làm lớn chuyện".

Trong khi đó, cựu nhân viên hành chính thừa nhận đã không thể xử lý công việc một cách phù hợp.

Theo quy định được cơ quan giáo dục địa phương giải thích, khi phát sinh các khoản thu chưa thanh toán, nhà trường cần xác định những gia đình còn nợ và thực hiện yêu cầu thanh toán. Đối với những hộ gia đình gặp khó khăn về kinh tế, học sinh có thể được xem xét hỗ trợ thông qua chính sách trợ cấp giáo dục.

Theo thông tin được công bố, cuộc điều tra không phát hiện dấu hiệu tiền bị sử dụng sai mục đích cá nhân. Tuy nhiên, việc để tình trạng không thu được các khoản tiền kéo dài nhiều năm, đồng thời che giấu khoản thiếu hụt bằng tiền cá nhân, đã đặt ra vấn đề nghiêm trọng về công tác quản lý tài chính tại trường học.

Sau sự việc, thành phố Kizugawa cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý các khoản thu tại trường học. Theo kế hoạch, từ năm tài khóa 2027, địa phương sẽ chuyển việc quản lý tiền ăn trưa sang hình thức kế toán công. Thành phố cũng chuẩn bị triển khai hệ thống quản lý tiền ăn trưa từ năm tài khóa 2028 nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế những sai sót tương tự.