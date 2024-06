Nhân viên ngân hàng từ chối phục vụ ông cụ 76 tuổi làm thủ tục chuyển khoản 1,1 tỷ đồng, còn âm thầm báo cảnh sát: Vài ngày sau bất ngờ được khen thưởng

Vào tháng 4 năm nay, Sở cảnh sát Chu Gia Độ thuộc Cục Công an Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc, đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa người dân.

Theo đó, đầu tháng 4/2024, Sở cảnh sát Chu Gia Độ thuộc Cục Công an Phố Đông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một ngân hàng trên đường Xương Lý thuộc phạm vi quản lý. Ở đầu dây bên kia, giao dịch viên thông báo rằng có một người đàn ông lớn tuổi đến ngân hàng trong bộ dạng lo lắng, sợ sệt và nhất quyết muốn chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản được chỉ định. Nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, nhân viên này đã gọi điện nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra. Ngay lập tức, Sở cảnh sát Chu Gia Độ đã cử cán bộ đến chi nhánh ngân hàng nói trên để xác minh sự việc.

Ảnh minh họa: Sina

Qua trao đổi, phía ngân hàng cho biết ông Chu, 76 tuổi, là người dân cư trú tại địa bàn, đã đến ngân hàng và nhờ giao dịch viên chuyển toàn bộ 330.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) trong tài khoản của mình vào tài khoản được chỉ định mà không cần tư vấn. Tình huống này đã thu hút sự chú ý của giao dịch viên. Ngay lập tức, họ hỏi thêm ông Chu về lý do chuyển tiền nhưng ông cụ này tỏ ra rất do dự, không muốn tiết lộ.

Thấy vậy, cảnh sát liền tới hỏi thăm ông cụ nhưng điều họ nhận được lại là thái độ né tránh, lo sợ. Thấy ông Chu nhất quyết yêu cầu giao dịch viên chuyển tiền cho mình, cảnh sát đã tìm lý do để kéo dài thời gian và đưa ông cụ về đồn để khuyên nhủ thêm.

Sau một lúc trò chuyện, ông Chu đã "gỡ bỏ" trạng thái cảnh giác với cảnh sát và nghiêm túc kể lại đầu đuôi sự việc. Hóa ra trước đó nửa tháng, ông cụ này đã nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là "công an". Qua điện thoại, đối phương thông báo rằng ông Chu có liên quan đến một vụ án lừa đảo nghiêm trọng, cần cung cấp thông tin cá nhân cũng như tài khoản ngân hàng để điều tra xác minh.

Sau đó, "công an" còn yêu cầu ông chuyển số dư trong thẻ ngân hàng vào một tài khoản an toàn được chỉ định. Đồng thời, người này còn cẩn thận dặn dò ông Chu không được kể chuyện trên với ai nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Nghe đến đây, cảnh sát lập tức lấy ra một số lượng lớn tờ rơi có nội dung phòng chống lừa đảo cho ông Chu xem, trên đó có liệt kê một số kịch bản lừa đảo cụ thể để người dân có thể nhận biết và đề phòng. Sau khi xem qua số tờ rơi này, ông Chu toát cả mồ hôi khi thấy những trường hợp được đề cập trong đó giống hoặc gần giống với trường hợp của mình. Lúc này, ông cụ 76 tuổi này mới nhận ra bản thân suýt nữa đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Đúng lúc này, điện thoại di động của ông Chu đột nhiên vang lên. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông cụ, cảnh sát đoán rằng đó có thể là cuộc gọi của kẻ lừa đảo nên đã lập tức yêu cầu ông cụ bắt máy. Ngay sau đó, cảnh sát đã trực tiếp nói chuyện với kẻ tự xưng là "công an" và khiến người này "lộ bản chất" là kẻ lừa đảo.

Qua lời giải thích của cảnh sát, ông Chu cũng đã hiểu rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu và nâng cao cảnh giác. Để đề phòng trường hợp tương tự có thể xảy ra, cảnh sát đã đặc biệt liên hệ với người nhà của ông cụ và thông báo toàn bộ sự việc cho họ.

Ảnh minh họa: Sina

Ngay sau khi sự việc được giải quyết, gia đình ông Chu đã gửi lời cảm ơn đến những cán bộ của Sở cảnh sát Chu Gia Độ và nhân viên ngân hàng liên quan đã cùng phối hợp giúp đỡ ông cụ. Vài ngày sau, phía Sở cảnh sát Chu Gia Độ cũng đã tiến hành trao thư khen cho nhân viên ngân hàng BIDV có thành tích trong phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành động của nhân viên này chính là tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo.

Qua sự việc này, phía cảnh sát cũng đề nghị người dân cần cảnh giác về thủ đoạn trên để tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Do đó, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Theo Sina