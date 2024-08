Có lẽ gây choáng nhất với khán giả Việt Nam cũng như khán giả khu vực Đông Nam Á theo dõi lễ bế mạc Olympic Paris 2024 chính là sự xuất hiện của rapper người Campuchia - Vannda!

Vannda trình diễn ở lễ bế mạc Olympic Paris

Cụ thể, trong lúc nhóm nhạc nước chủ nhà - Phoenix - đang trình diễn thì Vannda bất ngờ tiến lên sân khấu chính một cách hoàn toàn bất ngờ, góp một verse rap vào ca khúc nhóm đang trình diễn. Anh trình diễn trong tiếng hò reo vang dội của 80 nghìn người có mặt trong SVĐ cũng như hàng tỉ người đang theo dõi trên toàn thế giới.

Trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Campuchia, Vannda xuất hiện tự tin trên sân khấu.

Có thể thấy, vị thế của Vannda sau màn trình diễn này sẽ được nâng lên rất nhiều.

Âm nhạc của Vannda thực sự đã chạm đến tầm quốc tế.

Vannda là cái tên không quá xa lạ với khán giả Việt Nam bởi lẽ anh đã từng xuất hiện tại đêm Chung kết Rap Việt mùa 3.

Tại đêm Chung kết Rap Việt mùa 3 với sự lên ngôi của Quán quân Double2T, Vannda đã xuất hiện với tư cách nghệ sĩ khách mời đặc biệt. Bên cạnh phần trình diễn solo, anh cũng đã có sân khấu collab cực kì ấn tượng với Suboi. Cả Suboi và Vannda đã có màn trao đổi thân thiết, thậm chí hứa hẹn về những sản phẩm kết hợp trong tương lai.

Vannda kết hợp với Suboi trên sân khấu Chung kết Rap Việt.

Vannda sinh năm 1997, là rapper, nghệ sĩ hip hop người Campuchia. Tháng 10/2022, anh ra mắt MV Time To Rise kết hợp nghệ sĩ chapei truyền thống Master Kong Nay, hiện tại đã đạt hơn 123 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là ca khúc hoàn toàn thay đổi sự nghiệp của Vannda, đưa anh trở thành một siêu sao tại Campuchia, thậm chí vươn ra tầm quốc tế.

Âm nhạc của VannDa được nhận xét mang thông điệp về sự cần cù, tham vọng, vươn lên trong cuộc sống. Rapper thường thể hiện sự tôn trọng văn hóa và lịch sử của đất nước qua các bối cảnh quay. Hiện tại có thể xem Vannda chính là nghệ sĩ Campuchia nổi tiếng nhất thế giới, anh cũng tận dụng danh tiếng của mình để quảng bá văn hóa nước nhà.

Vannda là niềm tự hào của Campuchia.

Vannda được giới chuyên môn tại Campuchia, các trang tin quốc tế như NME, The People,... nhận xét là nghệ sĩ đương đại thú vị, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Anh từng hợp tác với nhiều tên tuổi ở Campuchia, Thái Lan như Sophia Kao, La Cima Cartel, Kmeng Khmer, F.HERO, 1MILL và OG Bobby. Năm 2022, Vannda xếp thứ sáu trong top 50 nghệ sĩ hàng đầu Châu Á theo danh sách của LiFTED.

Các ca khúc khác tạo nên tiếng vang của Vannda bao gồm: Born This Way, Hit The Road, Move On, Catch Me If You Can, Solo Again. Anh cũng giữ vai trò HLV tại chương trình The Rapper của Campuchia, tiếp tục củng cố vị trí ngôi sao số 1 làng giải trí Campuchia trong thời điểm hiện tại.