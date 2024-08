Lần đầu tiên có thi đấu Breakdance tại Olympic: Ngôi sao từng hợp tác với Sơn Tùng mở màn đầy ấn tượng!

Olympic Paris 2024 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội có sự xuất hiện của bộ môn breakdance. Và B-girl đến từ Nhật Bản - Ami chính là VĐV giành huy chương vàng tại bộ môn lần đầu tiên xuất hiện ở Thế Vận hội - breakdance. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cùng bộ môn breakdance xuất hiện tại các nội dung thi đấu của Olympic vì bộ môn này vắng mặt hoàn toàn trong danh sách thi đấu của kì Olympic tiếp theo - Olympic Los Angeles 2028.

Trước khi trận chiến bắt đầu, rapper người Mỹ Snoop Dogg đã có màn ra mắt hoành tráng vào sân vận động với ca khúc Drop it Like it's Hot, khiến khán đài reo hò và nhảy múa. Sự xuất hiện của Snoop Dogg đã tạo nên bầu không khí “đậm đặc” hip-hop, thực sự đã tạo nhiệt mở đầu cho các màn thi đấu hấp dẫn.

Snoop Dogg xuất hiện, mang bầu không khí hip-hop "đậm đặc" đến Olympic Paris 2024

Các MC đã giới thiệu 17 b-girl tham gia thi đấu. Các cô gái B-girl đã làm kinh ngạc đám đông bằng những động tác mạnh mẽ bằng cách xoay đầu, lộn ngược. Người hâm mộ tràn đầy năng lượng trong suốt trận đấu được bắt đầu vào buổi chiều và kết thúc khá muộn vào khoảng 10 giờ tối.

Snoop Dogg từng hợp tác với Sơn Tùng M-TP

Đáng chú ý, các b-girl đến từ Mỹ được khán giả đặt kì vọng rất nhiều nhưng đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên, một đòn giáng mạnh vào đất nước đại diện cho cái nôi của hip-hop và văn hóa breaking. B-girl Logistx và b-girl Sunny đều lọt vào top 12 quốc tế nhưng không vào được tứ kết.

Một hội đồng gồm chín giám khảo, tất cả đều là b-boy và b-girl trên khắp thế giới, đã chấm điểm các vũ công dựa trên hệ thống chấm điểm Trivium với 5 yếu tố, mỗi yếu tố chiếm 20% cấu thành nên điểm số cuối cùng. Nhạc nền cho các động tác của họ hoàn toàn ngẫu nhiên, không được chuẩn bị trước và được thực hiện bởi 2 DJ. Điều này cũng phù hợp với văn hóa hip-hop.

B-girl Ami, chủ nhân HCV đầu tiên của bộ môn breakdance

Ami, tên đầy đủ là Ami Yuasa, đã giành chiến thắng trong cả ba vòng trước B-girl Nicka (Dominika Banevič) đến từ Litva để giành huy chương vàng, khép lại một ngày dài của các vận động viên nhảy breakdance, những người đưa văn hóa hip-hop lên sân khấu Olympic. Sàn diễn của các nghệ sĩ breakdance chính là Place de la Concorde tuyệt đẹp của Paris.