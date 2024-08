Tối ngày 2/8 vừa qua, Adele đã thực hiện đêm đầu tiên trong chuyến lưu diễn 10 ngày của cô tại Munich, Đức. Điểm đặc biệt của những show diễn này là quy mô lớn hơn, hiệu ứng sân khấu hoành tráng hơn, và cô nàng Adele cũng thoả sức tung những “mảng miếng" lầy lội khiến fan đi nghe nhạc được dịp “cười bò".

Adele trong đêm mở màn tại Munich

Adele In Munich là chuỗi đêm diễn gồm 10 show kéo diễn ra trong tháng 8 năm 2024. Show diễn được dựng mới hoàn toàn tại Đức, "Họa mi nước Anh" có thể thỏa thích với các sáng tạo sân khấu của cô, không bị giới hạn bởi điều kiện vật chất có sẵn của SVĐ.

Vé "random" giá chỉ 960.000 đồng - chỗ ngồi “tuỳ duyên"

Trước khi loạt show diễn ra, cô nàng và ekip đã có một động thái làm khán giả ngỡ ngàng khi tung ra chương trình bán vé ngẫu nhiên với giá 35 euro. Ngoài những hạng vé có sẵn, vé 35 euro này là một cách giúp show bán hết những chỗ ngồi lẻ còn lại với giá ưu đãi hơn. Nhưng động thái của ekip lại được fan ví không khác gì như đang chơi xổ số!

Chương trình bán vé "xổ số" của Adele

Với chương trình bán Lucky Dip - “vé hên xui” này, khán giả sẽ không hề biết được vị trí ngồi của mình ở đâu. Nếu hên sẽ là các khu vực hàng đầu, còn xui thì đứng xa nghe Adele. Với những nhóm bạn muốn đặt vé Lucky Dip, trường hợp mỗi người đứng một chỗ khác nhau trong show diễn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sân khấu hoành tráng của Adele In Munich

Theo Guardian, sân vận động có một sàn catwalk dài 93m và lối đi hình bán nguyệt dài 200 mét đến sân khấu phụ, giống như một cuộn phim rất dài. Tổng chi phí xây dựng sân vận động Pop-up này và màn led là khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng, dự kiến đón khoảng 750.000 người tham dự trong 10 đêm diễn. Với con số này, nếu mua Lucky Dip của Adele, trải nghiệm của bạn sẽ cực kỳ để đời khi không hề biết chỗ đứng của mình sẽ đi về đâu.

Sân khấu hoành tráng, giọng hát nội lực, nhưng điều fan quan tâm là mảng miếng của cô nàng

Giữa những khoảnh khắc đầy cảm xúc của loạt ca khúc từ "Hoạ mi nước Anh", cô nàng khiến fan chưng hửng khi liên tục "tung" những miếng hài nổi tiếng cộp mác Adele. Chính cô nàng cũng có nhiều biểu cảm làm xấu hài hước trước những câu hát được Adele đùa vui là "sến sẩm" mỗi khi nữ ca sĩ hát tới. Ở những khoảnh khắc cần hô vang cổ vũ, Adele còn "lầy" tới mức hô mồi để khán giả ủng hộ theo.

Dù hát nhạc tình nhưng nữ ca sĩ vẫn "tấu hài" làm trò với fan

Hoạ mi nước Anh còn có cách "chiều chuộng" fan đặc biệt: Trước giờ bắt đầu concert, trên màn hình chiếu không có bất kỳ đoạn "interlude" giới thiệu nào, cũng không có ca sĩ hát mở màn mà lại là một bức hình chụp của cô nàng trong hậu trường đang cầm một tờ giấy ghi "Hẹn gặp các bạn thật sớm! Tôi đang hồi hộp muốn bĩnh ra quần!"

Sân khấu mở màn khiến fan trăm phần bất lực

Nếu ở concert của những nghệ sĩ như Taylor Swift, khán giả sẽ thường tranh thủ chọn làm địa điểm cầu hôn, nhưng với cô nàng sầu nữ của loạt bản nhạc buồn, Adele thẳng thắn hỏi luôn: “Ở đây có ai mới li dị không các em?” Phần giao lưu này khiến fan nhớ lại khoảnh khắc nổi tiếng khi cô nàng mở livestream “nhá hàng" hết toàn bộ các ca khúc trong album 30 trước ngày phát hành và trả lời fan: “Cưng ơi này là nhạc nghe để li dị nhé!”



Tuy vậy, Adele In Munich vẫn không thiếu những khoảnh khắc đầy xúc động

Hoạ mi nước Anh “khuyến mãi” cho fan xem Olympics giữa show, mang cả máy bắn giveaway áo

Một trong những điều khiến fan ngỡ ngàng nhất ở Adele In Munich: ngay giữa show, cô nàng Hoạ mi mở Olympics trực tiếp nội dung chạy 100m nữ lên coi cùng với fan. Cô nàng ủng hộ đội tuyển nước nhà đến mức không thể bỏ qua phần thi này và vô tình biến thành một biên tập viên bất đắc dĩ tường thuật lại cuộc thi trong show diễn tại Đức.

Adele mở Olympics cho fan xem ngay giữa show

Adele cũng mang chiếc súng bắn áo nổi tiếng đến Adele In Munich. Trước đây, các khán giả đã được phen bật cười khi Adele sử dụng chiếc súng bắn áo cầm tay để tặng áo cho fan ở những buổi diễn định cư tại Las Vegas. Nhưng ở Munich, giọng ca Someone Like You "chơi tất tay" sử dụng một chiếc súng công suất cao cỡ đại với khoảng hơn 10 chiếc áo có thể được bắn đi cùng lúc. Giữa một show diễn nhạc Soul/Blue đầy lắng đọng, sự xuất hiện của những chiếc máy bắn áo lần nữa lại khiến fan bật cười.

Cỗ máy mới tặng quà cho fan của cô nàng tại Munich

Tuy vậy, các khán giả vẫn vô cùng xúc động khi biết rằng cô nàng gửi hẳn áo từ bộ merchandise lưu niệm chính thức từ show diễn kèm theo 50 đô la trong áo. Và có lẽ không ai như fan Adele: đi nghe thần tượng hát tình ca buồn não nề nhưng lại được xem hẳn một show tấu hài kèm chương trình thể thao và nhận quà mang về.