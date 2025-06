Nhận thông tin 1 công dân đến ngân hàng MB yêu cầu chuyển hết tiền tiết kiệm 763 triệu cho con rể, công an liền phát hiện điểm nghi vấn, đề nghị dừng giao dịch

Ngày 06/6/2025, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được thông tin có 01 công dân đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh tỉnh Cao Bằng thực hiện chuyển số tiền 763 triệu đồng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời có mặt tại trụ sở ngân hàng MBBank phối hợp với giao dịch viên xác minh công dân đến chuyển tiền là bà H.T.B sinh năm 1954, hiện trú tại: phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng chuẩn bị chuyển tiền cho 01 tài khoản có nhiều nghi vấn, bà B nói lý do chuyển tiền cho con rể ở Hà Nội để mua nhà. Cán bộ Công an và ngân hàng đã giải thích cho bà B biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến hiện nay.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao tuyên truyền cho người dân không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Sau đó bà B cho biết, ngày 04/6/2025 có 01 số điện thoại lạ gọi điện thoại đến cho bà B tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội thông báo số điện thoại bà B liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn và rửa tiền, đề nghị bà B liên lạc qua Zalo làm theo hướng dẫn. Các đối tượng sau đó liên tục yêu cầu chuyển toàn bộ số tài sản của bà B hiện có đến tài khoản các đối tượng cung cấp để cơ quan chức năng chứng minh trong sạch, nếu không liên quan đến vụ án thì cơ quan chức năng sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho bà B.

Do bà B sống một mình, không có con cái và liên tục bị các đối tượng đe dọa nên bà B đã lấy hết số tiền tiết kiệm đến Ngân hàng MBBank để chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi được tuyên truyền và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bà B đã hiểu rõ bản thân đã bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đã dừng việc chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn các đối tượng.