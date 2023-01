Nhan sắc thật của mỹ nhân quyến rũ nhất The Glory: Ngoài đời trong trẻo, lên phim nhập vai quá đỉnh

Chính thức lên sóng đã được gần một tuần nhưng loạt thông tin liên quan tới The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) vẫn là những chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đặc biệt diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Ngoài Song Hye Kyo và "trùm phản diện" Lim Ji Yeon thì mỹ nhân xinh đẹp Cha Joo Young cũng là cái tên đang lên nhờ The Glory.



Poster của Cha Joo Young trong The Glory

Trong The Glory, Cha Joo Young vào vai Choi Hye Jung, con gái của chủ tiệm giặt ủi cũng là người bạn chung nhóm với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và Lee Sa Ra (Kim Hi Eo Ra). Không giàu có bằng Yeon Jin và Sa Ra, Hye Jung trở thành tay sai của hai "chị đại", cùng góp mặt trong nhóm chuyên bắt nạt bạn bè mà nạn nhân đáng nhớ nhất là Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Sau nhiều năm, Hye Jung trở thành tiếp viên hàng không và chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông giàu có. Luôn tự ti về xuất thân lại liên tục bị Yeon Jin và Sa Ra dè bỉu, khinh thường, Hye Jung phải chật vật với cuộc sống, luôn khao khát được thực sự bước chân vào giới thượng lưu. Cô cố gắng khoác lên thân hình gợi cảm của mình những món đồ đắt tiền cũng chỉ vì muốn tìm được một người đàn ông giúp cô đổi đời.

Ở trong mùa 1, Hye Jung bước đầu đã phải trả giá khi Dong Eun đã tiếp cận và trở nên thân thiết với mẹ chồng tương lai khó tính của cô. Hye Jung thậm chí đã phải quỳ gối trước kẻ mình từng bắt nạt vì sợ Dong Eun sẽ nói ra bí mật cũng như xuất thân của cô với mẹ chồng. So với những phản diện còn lại, Hye Jung dường như "dễ trị" hơn bởi bản tính cô ta không quá xấu, chỉ bị khao khát "thoát nghèo" làm cho mờ mắt.

Xuất hiện trên phim với những bộ đồ gợi cảm, Cha Joo Young khiến khán giả phải bất ngờ khi nhìn những hình ảnh ngoài đời của cô. Khác hẳn với vẻ gợi cảm trên phim, ngoài đời, mỹ nhân họ Cha theo đuổi phong cách đơn giản, trẻ trung, tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.

Cha Joo Young ở hậu trường phim

Nhan sắc ngoài đời của mỹ nhân họ Cha

Cha Joo Young xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Cheese In The Trap của đài tvN, phát sóng năm 2016. Ngắm nhìn hình ảnh lúc bấy giờ với mái tóc dài và trang phục giản dị, nhiều khán giả không thể nhận ra nữ diễn viên bởi cô khác hẳn với vẻ ngoài sang chảnh của The Glory Choi Hye Jung.

Vào nghề khá muộn so với các đồng nghiệp cùng lứa, Cha Joo Young đi từng bước nhỏ, dần chiếm được cảm tình của khán giả thông qua các vai diễn với nhiều màu sắc khác nhau. Năm 2017, cô góp mặt trong phim truyền hình Jugglers. Với màn trình diễn của mình, mỹ nhân trẻ này đã được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards, đáng tiếc cô không giành giải. Tới năm 2020, cô thực sự thừa nhận khi đảm nhận vai thứ chính ở bộ phim The Spies Who Loved Me. Diễn xuất chuyên nghiệp, nhan sắc xinh đẹp, dù không thắng giải thưởng lớn nhưng Cha Joo Young đã chinh phục khán giả, được cho là có màn thể hiện át vía cả nữ chính trong phim.

Riêng trong năm 2022, ngoài The Glory, Cha Joo Young còn góp mặt trong tới 3 dự án phim truyền hình nữa là Again My Life, My Rocket Ship và Alice, The Final Weapon. Trong số đó, Again My Life đóng cùng nam diễn viên Lee Jun Ki là được chú ý hơn cả. Sau một năm làm việc chăm chỉ, sự bùng nổ đầu 2023 với The Glory và sắp tới là The Glory 2 hứa hẹn sự nghiệp tươi sáng của mỹ nhân họ Cha trong tương lai gần.

Again My Life

Nguồn ảnh: Netflix, Hancinema