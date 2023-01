Cặp đôi khó hiểu nhất màn ảnh hiện tại: Mập mờ làm khổ đôi phụ, khiến phim giảm hẳn sức hút

The Interest of Love (Lý Giải Tình Yêu) là phim mới của đài JTBC, mới lên sóng được 3 tuần và ít nhiều nhận được những phản ứng khá tích cực từ khán giả bởi nội dung nhẹ nhàng, thực tế và diễn xuất hoàn hảo của các diễn viên. Thế nhưng đó chỉ là ở hai tập đầu tiên, sau khi tập 3 gần đây lên sóng, nhiều khán giả đã "quay xe" trước một kịch bản ngày càng khó hiểu của The Interest of Love.



Cụ thể, nhiều khán giả không hài lòng với cách hành xử của hai nhân vật chính là Soo Young (Moon Ga Young) và Sang Soo (Yoo Yeon Seok). Rõ ràng đã cảm mến đối phương, dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, thậm chí còn từng nói thích nhau nhưng cặp đôi lại tự tạo ra khoảng cách, chơi trò thử thách tình yêu bằng việc lợi dụng người khác. Nếu Soo Young cố tình thân mật với Jong Hyun - bảo vệ tại nơi mình làm việc thì Sang Soo cũng chẳng khá hơn khi tỏ ra gắn bó với cô đồng nghiệp xinh đẹp Mi Gyeong (Keum Sae Rok). Cả hai chỉ đang cố tình khiến cho đối phương ghen và vô tình làm tổn thương những chàng trai, cô gái thật lòng đối tốt với mình.

Cặp đôi Soo Young - Sang Soo

Trò thử thách tình yêu, việc cứ mập mờ với tình cảm của chính mình, đã thế còn kéo theo hai người "vô tội" khác vào mớ hỗn độn khiến Soo Young - Sang Soo mất điểm trong mắt khán giả. Trước đó, người xem còn tưởng đây là một chuyện tình "đánh nhanh thắng gọn" khi họ không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình trước đối phương. Cách yêu đương đầy mập mờ này khiến khán giả liên tưởng đến bộ phim Nevertheless - một bom xịt rating cũng lên sóng trên kênh JTBC.

Hai người mập mờ...

Bốn người khổ

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả để lại nhiều bình luận hoài nghi về kịch bản phim và thất vọng, hối tiếc vì đã từng dành nhiều lời khen cho The Interest of Love.

Bình luận của khán giả: - Chưa xem tập 5 nhưng tôi thấy rằng tất cả các nhân vật đều độc hại khiến cho tôi thật sự khó chịu. Tôi hiểu tại sao Soo Young lại hành động như vậy với Sang Soo bây giờ, anh ta bị sao thế? Có lẽ họ nên trưởng thành hơn một lần và thực sự nói chuyện với nhau chứ đừng làm xáo trộn cuộc sống của người khác nữa - Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu xếp hạng của phim sẽ tiếp tục giảm trong tương lai gần - Cốt truyện dường như chẳng đi đến đâu, tôi đoán tôi sẽ bỏ nó dù thực sự thích các diễn viên - Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ bộ này. Tôi không thể hiểu được cặp đôi nào mới là nhân vật chính và tôi nên đứng về phía nào đây trời?

Nguồn ảnh: JTBC