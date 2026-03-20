Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Chae Rim chuẩn bị nhà mới thu hút sự chú ý của công chúng. Cô tự tay thiết kế mỗi căn phòng và khoảng sân cho tổ ấm mới.

Theo Sina, Chae Rim hầu như đã rời khỏi giới giải trí. Cô không đóng phim, sống lâu dài tại đảo Jeju để dành nhiều thời gian nuôi dạy con trai. Nhưng nữ diễn viên tự thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng. Cô cũng kiếm được nhiều tiền từ việc chia sẻ cuộc sống của mình trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Chae Rim sống cùng mẹ và con trai tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Mối liên kết giữa Chae Rim với Trung Quốc là thông qua cậu con trai 8 tuổi và chồng cũ Cao Tử Kỳ. Đợt Tết Nguyên Đán, Chae Rim chia sẻ hình ảnh cô dạy con học chữ Hán để viết câu đối dán trước cửa nhà. Hành động này nhận được sự khen ngợi của khán giả xứ Trung. Bên cạnh đó, Chae Rim và chồng cũ Cao Tử Kỳ đã liên lạc lại nhằm cùng nhau nuôi con. Trong dịp sinh nhật của con trai, cậu bé ước sẽ có bố cùng chung vui với mình.

Sina đánh giá hiện tại Chae Rim có cuộc sống thư thái, nhan sắc ngày càng đẹp hơn. Có một khoảng thời gian, nữ diễn viên 47 tuổi khiến khán giả hoang mang tột độ trước dung mạo đơ cứng, thậm chí biến dạng do nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Giờ đây, Chae Rim thậm chí còn trẻ trung hơn các năm trước. Ở ngưỡng tuổi U50, nữ diễn viên khiến khán giả trầm trồ với làn da căng mịn hồng hào không tỳ vết. So với 20 năm về trước, Chae Rim giờ đây vẫn tuyệt mỹ, ngọt ngào, chỉ là giờ đây các đường nét đã trở nên mặn mà, sắc sảo hơn thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Sinh năm 1979, Chae Rim từng gây chao đảo cả showbiz Hàn với dung mạo thanh tao, khả ái với đôi mắt to tròn đen láy và khuôn miệng cười tỏa nắng, được truyền thông ưu ái gọi với danh xưng “tình đầu quốc dân”. Nhờ ngoại hình nổi bật, Chae Rim được “chọn mặt gửi vàng” đảm nhận nữ chính trong nhiều tác phẩm gây sốt như Tuổi Thanh Xuân, Mùa Xuân của Dal Ja, Bốn Chị Em Gái … Đáng chú ý, dự án Tình Yêu Trong Sáng , đóng cặp với tài tử Jang Dong Wan đã đưa tên tuổi của mỹ nhân 7x lên hàng ngũ sao hạng A, phủ sóng khắp mặt trận phim ảnh châu Á.

Tầm ảnh hưởng của cô thời bấy giờ tại thị trường Đài Loan và Trung Quốc không kém cạnh “thánh hack tuổi “ Jang Nara. Loạt tác phẩm ăn khách như Công Chúa Bướng Bỉnh, Dương Môn Hổ Tướng, Tình Trong Biển Tình … đã giúp nữ diễn viên thu về lượng fan đông đảo tại xứ tỷ dân.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Chae Rim chỉ kéo dài được 10 năm. Sau đó, danh tiếng của cô tụt dốc. Chae Rim lại mất thăng bằng khi ly hôn nên quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật từ năm 2020.

Trên trang cá nhân, Chae Rim cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình cùng con trai. Người đẹp cũng gây ấn tượng khi có những chia sẻ về quan điểm cũng như phương pháp giáo dục con cực kỳ văn minh, hiện đại.