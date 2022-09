Nhan sắc 4 "tường thành" mỹ nhân Hàn ở tuổi 50 ra sao?

Làng giải trí Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với những bộ phim tình cảm đình đám mà còn sở hữu dàn "nam thanh nữ tú" có vẻ ngoài chuẩn "cực phẩm".

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút nhất Kbiz, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hay Son Ye Jin... Thế nhưng đó mới chỉ là những mỹ nhân nổi tiếng ở độ tuổi 40. Làng giải trí Hàn Quốc sở hữu rất nhiều mỹ nhân dù đã ở tuổi 50 nhưng vẫn sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, làn da trắng mịn không tì vết. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là 4 mỹ nhân đình đám như: Lee Young Ae, Go So Young, Kim Hye Soo và Go Hyun Jung.

Lee Young Ae

Đầu tiên chính là nữ diễn viên Lee Young Ae. Mỹ nhân "Dae Jang Geum" lâu nay luôn được công nhận như một tường thành nhan sắc nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Lee Young Ae còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngày càng mặn mà theo thời gian. Thậm chị, mặt mộc của Lee Young Ae cũng được đánh giá cao nhờ làn da trắng mịn màng không tì vết.

Ở tuổi 51, Lee Young Ae vẫn thường xuyên để mặt mộc mỗi khi xuất hiện trước ống kính

Lee Young Ae khiến công chúng xuýt xoa, ngưỡng mộ khi khoe nhan sắc xinh đẹp với góc nghiêng thần thánh

Nước da mịn màng không tì vết của Lee Young Ae luôn là niềm ao ước của bao chị em phụ nữ ở tuổi 50

Dù có vài nếp nhăn ở mắt nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới nhan sắc cực phẩm của Lee Young Ae

Go So Young

Thứ 2 chính là Go So Young - bà xã Jang Dong Gun. Dù đã lâu không còn xuất hiện trên màn ảnh, nhưng Go So Young vẫn thường xuyên chụp hình tạp chí, tham gia các sự kiện lớn... Bà xã Jang Dong Gun cũng liên tục cập nhật hình ảnh về cuộc sống của mình và gia đình lên trang cá nhân. Không khó để nhận ra, dù đã ở tuổi 50 nhưng Go So Young vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp, kiều diễm cùng với đó là thân hình nuột nà và chiều cao nổi bật.

Những bức hình hậu trường quảng cáo Go So Young không ít lần gây sốt vì quá đẹp

Nhan sắc của Go So Young qua hình chưa chỉnh sửa được nhận xét là chuẩn cực phẩm

Nhan sắc ở tuổi 50 của bà xã Jang Dong Gun cũng là niềm ao ước của bao phụ nữ

Kim Hye Soo

Kế đến là Kim Hye Soo. Nhắc đến Kim Hye Soo, công chúng sẽ nghĩ ngay tới danh xưng "chị đại" của làng điện ảnh Hàn Quốc. Nguyên nhân là vì người đẹp sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và cực kỳ mạnh mẽ khiến khá nhiều đàn em cảm thấy e sợ mỗi khi đứng gần.

Khác với vẻ đẹp ngọt ngào và thanh khiết của 2 mỹ nhân trên, Kim Hye Soo lại sở hữu cho mình ngoại hình cực kỳ quyến rũ với vòng 1 gợi cảm. Bên cạnh đó, đôi môi dày gợi cảm cùng ánh mắt mạnh mẽ cũng là điểm giúp Kim Hye Soo ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Ai cũng phải công nhận rằng, dù đã ở tuổi 52 nhưng vẻ ngoài của Kim Hye Soo cũng chẳng hề thay đổi.

Kim Hye Soo đẹp quyến rũ ở tuổi 52

Nhan sắc của "chị đại" màn ảnh Hàn gần như không hề thay đổi

Vẻ quyến rũ của Kim Hye Soo vẫn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ, tán thưởng

Mặt mộc cũng là một trong những ưu thế giúp Kim Hye Soo luôn nổi bật

Go Hyun Jung

Cuối cùng là Go Hyun Jung. Cựu Á hậu Hàn Quốc năm 1989 luôn được công nhận là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn. Nhất là khi người đẹp bước chân vào ngành điện ảnh nước nhà. Giống như Lee Young Ae, Go Hyun Jung cũng được xem là một tường thành nhan sắc nổi tiếng.

Tới nay dù đã ở tuổi 51, nhưng Go Hyun Jung vẫn sở hữu làn da, vóc dáng cho đến thần thái trẻ trung đến kinh ngạc. Người đẹp cũng rất hạn chế trong việc trải nghiệm những phong cách trang điểm đậm và gợi cảm. Thay vào đó, Go Hyun Jung thường gắn liền với phong cách nhẹ nhàng và trẻ trung nhất có thể. Có lẽ đó cũng chính là lý do giúp Go Hyun Jung luôn trẻ trung mỗi khi xuất hiện trước ống kính giới truyền thông.

Go Hyun Jung khiến công chúng trầm trồ kinh ngạc trước vẻ đẹp không đổi ở tuổi 51