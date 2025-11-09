Nhận lương sau 2 tháng thử việc: Nhân viên mới bật khóc nức nở tại chỗ, lý do được tiết lộ gây sốc!

Tiểu Lâm (Trung Quốc) là sinh viên chuẩn bị ra trường, được nhà trường phân công vào làm việc tại một công ty với thời gian thử việc ba tháng. Trong giai đoạn thử việc, mức lương cố định là 1.200 tệ (khoảng 4 triệu đồng). Công ty cũng quy định, nếu hiệu suất làm việc của nhân viên đạt hoặc vượt mức yêu cầu, sẽ được thưởng thêm từ 50 đến 300 tệ (khoảng gần 200 nghìn đến 1 triệu đồng) để khuyến khích.

Theo đánh giá từ đồng nghiệp, Tiểu Lâm là người chăm chỉ, nghiêm túc và hòa nhã, tuy hơi hướng nội và ít nói nhưng dễ gần. Trong suốt thời gian thử việc, cậu luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, khi nhận lương tháng đầu tiên, Tiểu Lâm lại từ chối chia sẻ về kết quả đánh giá hiệu suất hay mức tăng lương, khiến đồng nghiệp có chút bất ngờ.

Ảnh minh họa

Sau ngày hôm ấy, cậu cũng trở nên lơ đãng hơn, còn mắc lỗi nhỏ trong công việc. Khi ăn trưa cùng, nhiều đồng nghiệp có quan tâm hỏi thăm. Nhưng Tiểu Lâm vội vàng lắc đầu, nói: "Không, tôi ổn mà, chỉ hơi choáng thôi". Đồng nghiệp thấy vậy cũng không nghĩ nhiều và để cậu ấy yên.

Ngày nhận lương tháng thứ hai, Tiểu Lâm đến gặp đồng nghiệp trong trạng thái suy sụp, nước mắt lưng tròng, và nói rằng toàn bộ lương của mình đã bị trừ. Đồng nghiệp nhìn bảng lương của cậu và vô cùng sững sờ.

Hoá ra, ngay từ khi mới vào công ty, Tiểu Lâm đã bị một quản lý dặn không được tiết lộ thông tin lương với bất kỳ ai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc nhận bằng tốt nghiệp. Thực tế, lương tháng đầu tiên của Tiểu Lâm đã bị trừ 1.000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) nhưng cậu không dám nói, và lần này, khi nhìn phiếu lương, cậu hoàn toàn suy sụp.

Đồng nghiệp giận dữ muốn cùng Tiểu Lâm đi tìm người quản lý đó để đòi lại lương, nhưng cậu ấy kiên quyết từ chối vì vẫn cần tốt nghiệp. Cuối cùng, họ quyết định báo cáo vụ việc lên cấp trên. Và may mắn, hành vi sai trái của người quản lý đã được phát hiện. Tiểu Lâm không chỉ nhận lại toàn bộ lương bị trừ mà còn được bồi thường thêm 1.000 tệ.

Ảnh minh họa

Lương không chỉ là con số, mà còn là quyền lợi cơ bản của người lao động. Khi đi làm, nhân viên cần nắm rõ chế độ lương thưởng, chính sách công ty và không ngần ngại hỏi rõ về quyền lợi của mình.

Với các công ty, minh bạch trong trả lương, ghi nhận đúng hiệu quả làm việc và đối xử công bằng với nhân viên mới là điều quan trọng để xây dựng môi trường làm việc lành mạnh. Một sai sót nhỏ trong quản lý lương cũng có thể gây tổn thương tinh thần và mất niềm tin của nhân viên.

Đây cũng là lời nhắc rằng dù đang trong giai đoạn thử việc hay mới ra trường, đừng để nỗi sợ hay áp lực từ cấp trên khiến bạn bỏ qua quyền lợi hợp pháp. Biết tự bảo vệ mình chính là cách duy trì sự ổn định tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.