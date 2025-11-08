100 triệu đầu tiên ở tuổi 22

100 triệu là cột mốc tiết kiệm đầu tiên mà không ít người đặt ra, nhưng thông thường, chỉ sau khi đi làm được vài năm - lúc đã ổn định được thu nhập, tự lo được cuộc sống, chúng ta mới nghĩ đến việc tiết kiệm. Còn trước đó, thu nhập thấp nên khó để dành được một khoản lớn cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, cô gái 22 tuổi trong câu chuyện dưới đây lại là một trường hợp ngoại lệ. Dù chính thức đi làm được chưa lâu, cô đã đạt được cột mốc tiết kiệm 100 triệu đầu tiên trong đời.

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: "Hồi năm nhất đại học, em đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, làm đến tận năm 3 thì em xin nghỉ để đi thực tập, xong làm ở công ty đó luôn, đến giờ lương công ty của em được khoảng 18 triệu/tháng. Ngoài ra, em còn có 1 shop kinh doanh online nho nhỏ, trung bình lãi khoảng 6-7 triệu/tháng.

Chi tiêu 1 tháng của em tối đa khoảng 5.930.000đ gồm:

- Xăng xe: 600.000đ

- Ăn uống: 1.650.000đ

- Mua sắm quần áo, vật dụng: 780.000đ (có tháng ít hơn)

- Thuê trọ: 1.800.000đ (bố mẹ em hỗ trợ 1 phần)

- Mỹ phẩm (nếu cần): 500.000đ

- Tập gym: 600.000đ

Em đã tiết kiệm được 100 triệu đầu tiên, sắp tới đến lúc đáo hạn, em cũng muốn làm gì đó để sinh lời tốt hơn nhưng chưa biết phân bổ thế nào. Mong anh chị cho em lời khuyên ạ".

Có thể thấy tổng thu nhập của cô dao động trong khoảng 24-25 triệu/tháng, tổng chi tiêu tối đa nếu làm tròn lên thành 6 triệu/tháng thì cũng chỉ chiếm 25% thu nhập. Tỷ lệ để dành là 75% thu nhập - Một con số quá lý tưởng, không khen không được.

"22 tuổi thì mới tốt nghiệp đại học chưa được 1 năm mà thu nhập với tiết kiệm thế này là giỏi hơn khối người rồi. 100 triệu thì em có thể trích ra 1 phần để đi học, đầu tư công cụ làm việc, giữ lại khoản 20 triệu coi như tiền phòng thân, còn lại yên tâm nhất là mua vàng nhưng phải giữ thì mới được" - Một người khuyên.

"Giỏi quá. Nếu em phân vân thì có thể chia nhỏ 100 triệu ra nhiều kênh: Mua vàng, gửi ngân hàng, đầu tư quỹ mở. Nói chung là chọn những kênh chính thống an toàn, chứ đừng ham đầu tư nhanh lãi lớn, kẻo mất hết" - Một người bày tỏ.

"Nên dành 1 khoản du lịch trải nghiệm, tại còn trẻ thì chị thấy khoản đó cần thiết. Còn lại thì cứ duy trì tiết kiệm, học hành, chỉ đừng khắt khe quá với bản thân là được chứ không sau này cũng tiếc nuối nhiều thứ lắm" - Một người gợi ý.

Làm sao để "tiền đẻ ra tiền"?

Tiết kiệm tiền chỉ là bước 1, việc quan trọng tiếp theo là làm sao để tiền sinh lời?

1. Đầu tư phát triển kỹ năng nghiệp vụ

Nhắc đến việc đầu tư, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới chứng khoán, mua vàng hoặc thậm chí là bất động sản. Đó đều là những kênh đầu tư quen thuộc, nhưng thực tế, kênh đầu tư nên ưu tiên lại là: Đầu tư vào bản thân mình.

Kỹ năng và kiến thức là "tài sản" có khả năng sinh lời bền vững nhất. Khi bạn giỏi hơn, bạn dễ được tăng lương, thăng chức, tiếp cận được với những cơ hội mới, tốt hơn. Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo "đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lo lỗ".

Thế nên đừng tiếc tiền đi học, phát triển bản thân, cải thiện kỹ năng nghiệp vụ.

2. Đa dạng danh mục tiết kiệm, đầu tư

Dù là tiết kiệm hay đầu tư, "không bỏ hết trứng vào một giỏ" vẫn là nguyên tắc cơ bản mà ai cũng nên áp dụng.

Đừng chỉ gửi tiết kiệm, cũng đừng dồn hết vốn vào một kênh đầu tư duy nhất. Hãy chia tiền ra nhiều phần: một phần cho quỹ dự phòng, phần khác gửi ngân hàng, và phần còn lại đầu tư vào cổ phiếu, quỹ mở hay trái phiếu tùy mức rủi ro bạn chấp nhận.

Việc đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro, đồng thời đảm bảo dòng tiền vẫn sinh lời ổn định. Khi bạn biết cách kiểm soát và luân chuyển tiền hợp lý, thu nhập thụ động sẽ dần hình thành, và lúc đó, "tiền đẻ ra tiền" không còn là mục tiêu quá xa vời.