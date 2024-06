Vào tối 29/06, tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 lên sóng đã thu hút sự chú ý của khán giả. 33 anh tài đã có màn tương tác thú vị, đầy tự nhiên trong lần đầu tiên hội ngộ đông đủ và lập những lời thề đặc biệt khi chính thức bước vào cuộc đua âm nhạc.



Trong đêm diễn, 33 anh tài đã được chia thành 8 nhóm nhạc dựa trên các tiêu chí sự đồng điệu về dòng nhạc đang theo đuổi, hình ảnh hoặc câu chuyện. Số lượng thành viên mỗi nhóm không cố định. Trong một nhóm, các thành viên sẽ lần lượt trình diễn tiết mục solo và cuối cùng cùng nhau thể hiện tiết mục nhóm. 33 anh tài có 48 giờ để cùng nhau tập luyện tiết mục solo và tiết mục nhóm trong 1 màn trình diễn.

Ở tập 1, khán giả sẽ được thưởng thức 3 màn trình diễn của nhóm Anh Tài Huyền Thoại, Anh Tài Sục Sôi và Nam Thần Rực Lửa. Đáng chú ý, Hoàng Hiệp ở nhóm Anh Tài Sục Sôi đã bật khóc ở hậu trường sau khi biểu diễn xong bài hát.



Phần biểu diễn của nhóm Anh Tài Sục Sôi trong tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trong sân khấu đầu tiên tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Đỗ Hoàng Hiệp đã thể hiện ca khúc Trống Vắng. Đón Bình Minh là ca khúc trình diễn nhóm của các Anh Tài Sục Sôi. Sau khi biểu diễn xong, các thành viên đã nhận kết quả bình chọn đến từ khán giả. Cụ thể, Phan Đinh Tùng – 1390 điểm, Thành Trung - 1058 điểm, Đỗ Hoàng Hiệp - 520 điểm. Anh tài nhận được 300 điểm hoả lực chính là Phan Đinh Tùng.

Đối diện với kết quả này, Đỗ Hoàng Hiệp gây bất ngờ khi có hành động ôm mặt bật khóc. Nam ca sĩ tỏ ra băn khoăn và lo lắng bởi vì lời nhắn nhủ của vợ con trước lúc lên sân khấu khiến anh có quá nhiều cảm xúc. Ở hậu trường, nam ca sĩ chia sẻ: "Cái điểm số đối với bản thân Hiệp hay những thành viên trong nhóm không quan trọng.

Quan trọng nhất là màn trình diễn thôi. Nhưng vì lúc đầu có xem clip của gia đình gửi trước khi trình diễn mình đã hạ quyết tâm rất lớn. Mình có 1 băn khoăn suy nghĩ là liệu sau phần trình diễn này, dưới góc độ của con trai mình sẽ có những đánh giá gì, liệu cháu có nói bố mình là người thua cuộc". Anh vừa chia sẻ vừa nghẹn ngào rơi nước mắt vì sự xúc động.

Hoàng Hiệp bất ngờ ôm mặt khóc sau khi thực hiện xong phần trình diễn

Nam ca sĩ lo sợ con trai sẽ đánh giá vì bố nhận về kết quả thấp

Trước khi bước lên sân khấu, vợ và con trai của Hoàng Hiệp đã làm clip cổ vũ anh

Kết quả của nhóm Anh Tài Sục Sôi là Phan Đinh Tùng – 1390 điểm, Thành Trung - 1058 điểm, Đỗ Hoàng Hiệp nhận về số điểm thấp là 520 điểm

Trên sân khấu, Phan Đinh Tùng đã gợi lại kỷ niệm của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc khi tái hiện ca khúc Bởi Vì Anh Yêu Em. Ca sĩ sinh năm 1975 chinh phục người nghe với giọng ca khỏe khoắn, phong cách trình diễn cuốn hút. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Thành Trung vẫn thể hiện trọn vẹn phần trình diễn cá nhân. Anh chọn Chiếc Khăn Gió Ấm được phối mới, đậm chất rock.

Nhóm Anh Tài Sục Sôi đã đem tới phần biểu diễn khá ấn tượng

Đỗ Hoàng Hiệp là tên tuổi không quá xa lạ với cộng đồng mê rock ở Việt Nam khi anh chính là vocal của ban nhạc rock đình đám Ngũ cung ra mắt ngày 10/10/2007. Ban nhạc đã nhanh chóng chinh phục công chúng với hàng loạt bản hit như: Cướp vợ, Nụ hôn trên đỉnh Fansipan, Cao nguyên đá…



Đỗ Hoàng Hiệp là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng mê rock

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 là chương trình truyền hình thực tế truyền cảm hứng tập trung những ngôi sao nam hàng đầu Việt Nam ở đa lĩnh vực cùng nhau kết hợp, dùng âm nhạc để kể chuyện và tạo nên những màn trình diễn bùng nổ theo hình thức nhóm nhạc. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu.

33 anh tài tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, gồm có: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng...

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 là chương trình truyền hình thực tế truyền cảm hứng, tập trung những ngôi sao nam hàng đầu Việt Nam ở đa lĩnh vực

