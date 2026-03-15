Nhận được cả ngàn đánh giá tốt từ người mua, đây là 5 serum làm sáng da, mờ thâm Hàn Quốc đáng sắm nhất

Serum làm sáng da và mờ thâm luôn là một trong những sản phẩm được nhiều người quan tâm trong chu trình chăm sóc da. Sau mụn, làn da thường để lại vết thâm hoặc xỉn màu khiến gương mặt trông kém tươi tắn. Vì vậy, việc sử dụng các loại serum chứa thành phần làm sáng da, cải thiện sắc tố đang trở thành bước chăm sóc da quen thuộc của nhiều tín đồ làm đẹp.

Trong số đó, mỹ phẩm Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ công thức dịu nhẹ, phù hợp với nhiều loại da châu Á. Không ít sản phẩm serum Hàn Quốc đã nhận được hàng nghìn đánh giá tích cực từ người dùng nhờ khả năng cải thiện làn da rõ rệt sau một thời gian sử dụng. Dưới đây là 5 serum làm sáng da, mờ thâm đang được nhiều người yêu thích, nếu đang tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da hiệu quả, bạn có thể tham khảo.

1. Abib Glutathiosome Dark Spot Serum Vita Drop

Abib Glutathiosome Dark Spot Serum Vita Drop là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Abib trong dòng serum hỗ trợ làm sáng da. Sản phẩm được thiết kế nhằm cải thiện tình trạng da xỉn màu và các vết thâm sau mụn. Serum có kết cấu khá nhẹ, thấm nhanh vào da và không gây cảm giác bết dính. Thành phần nổi bật trong sản phẩm là các hoạt chất hỗ trợ làm sáng da, giúp làn da trông đều màu hơn sau một thời gian sử dụng. Nhiều người dùng cho biết sau khi sử dụng đều đặn, da có cảm giác tươi tắn hơn và các vết thâm cũng mờ dần. Ngoài ra, kết cấu serum khá dễ sử dụng trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, phù hợp với những người thích các sản phẩm dưỡng da mỏng nhẹ.

2. Torriden CELLMAZING Vitamin C Ampoule

Torriden CELLMAZING Vitamin C Ampoule là dòng serum chứa vitamin C được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Vitamin C vốn là thành phần quen thuộc trong các sản phẩm làm sáng da nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện sắc tố và giúp da trông rạng rỡ hơn. Serum của Torriden có kết cấu ampoule hơi đặc nhẹ nhưng vẫn thấm khá nhanh vào da. Sản phẩm mang lại cảm giác ẩm mịn sau khi thoa và giúp làn da trông tươi tắn hơn. Nhiều đánh giá từ người dùng cho thấy sản phẩm giúp da đều màu hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Với những người muốn cải thiện làn da xỉn màu hoặc các vết thâm nhẹ, đây là một lựa chọn khá đáng cân nhắc.

3. SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule

SKIN1004 là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chứa chiết xuất rau má Madagascar. Dòng Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule được thiết kế nhằm vừa làm dịu da vừa hỗ trợ làm sáng da. Điểm đặc biệt của sản phẩm là các "vi nang" nhỏ chứa dưỡng chất nằm trong kết cấu ampoule. Khi thoa lên da, các vi nang này sẽ tan ra, giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Serum mang lại cảm giác khá dịu nhẹ và phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm. Nhiều người dùng đánh giá sản phẩm giúp da trông tươi tắn hơn, đồng thời hỗ trợ cải thiện các vết thâm sau mụn theo thời gian.

4. INNISFREE Green Tea Enzyme Brightening Serum

INNISFREE là thương hiệu quen thuộc với nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Dòng Green Tea Enzyme Brightening Serum được phát triển nhằm giúp làn da trông sáng khỏe và mịn màng hơn. Serum có kết cấu nhẹ, dễ thoa và nhanh chóng thẩm thấu vào da. Sản phẩm mang lại cảm giác cấp ẩm nhẹ nhàng, giúp da mềm mại sau khi sử dụng. Một điểm được nhiều người dùng đánh giá cao là khả năng giúp da trông tươi tắn và rạng rỡ hơn sau một thời gian sử dụng đều đặn. Với những ai thích các sản phẩm dưỡng da nhẹ nhàng và dễ dùng hàng ngày, đây là lựa chọn khá phù hợp.

5. Laneige Radian-C Double Active Brightening Essence

Laneige Radian-C Double Active Brightening Essence là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp hơn trong danh sách này. Dòng essence này được thiết kế để hỗ trợ cải thiện sắc da, giúp làn da trông rạng rỡ và đều màu hơn. Sản phẩm có kết cấu dạng essence nhẹ, dễ thoa và mang lại cảm giác khá dễ chịu trên da. Nhiều người dùng cho biết làn da trông tươi sáng hơn sau khi sử dụng đều đặn trong chu trình dưỡng da. Ngoài ra, thiết kế bao bì của sản phẩm cũng được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài tinh tế và sang trọng.

Để cải thiện làn da xỉn màu hoặc các vết thâm sau mụn, việc sử dụng serum chuyên biệt có thể mang lại hiệu quả rõ rệt khi dùng đều đặn. Các dòng serum từ Hàn Quốc thường được đánh giá cao nhờ kết cấu dễ sử dụng, thành phần đa dạng và phù hợp với nhiều loại da. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, người dùng nên kết hợp serum với các bước chăm sóc da cơ bản khác như dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ. Khi được chăm sóc đúng cách, làn da sẽ dần trở nên sáng khỏe và đều màu hơn theo thời gian.