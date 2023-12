Nhân đôi cơ hội trúng iPhone 15 Pro Max 256GB cùng Ngân hàng KBank với đợt dự thưởng lớn nhất mừng lên 2 tuổi

Đơn giản, tiện ích và mượt mà là những ấn tượng đầu tiên của người dùng khi sử dụng K PLUS Việt Nam – Ứng dụng ngân hàng số của KBank. Là một trong những ngân hàng lâu đời tại Thái Lan với 78 năm lịch sử, KBank với mục tiêu trở thành ngân hàng uy tín của nhóm AEC+3 (các nước ASEAN cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc), dù chỉ mới chinh phục thị trường Việt Nam tròn 2 năm nay, KBank đã và đang nhanh chóng bắt kịp, xây dựng hệ sinh thái của một ngân hàng số hàng đầu cho người dùng Việt với nguồn lực khổng lồ từ KBank Thái Lan.



Trải nghiệm mượt mà, đơn giản và đầy tiện ích trên K PLUS Việt Nam – Ngân hàng số của KBank

Với ứng dụng công nghệ trên K PLUS Việt Nam từ KBank, khách hàng được trải nghiệm một "vũ trụ" phong cách sống tinh giản và tiện nghi. Từ bước đầu tiên, người dùng không cần phải đến ngân hàng để mở tài khoản, họ có thể đăng ký mới ngay tại nhà và được đảm bảo bảo mật cao thông qua e-KYC (định danh điện tử). Bên cạnh đó, người dùng còn dễ dàng thanh toán hoá đơn, chuyển khoản 24/7 miễn phí hay theo dõi chi tiêu của bản thân trên thời gian thực. Để kỷ niệm tròn 2 năm tuổi tại Việt Nam, KBank vô cùng "hào phóng" với loạt chương trình ưu đãi cho người dùng để giúp họ thoải mái hơn trước những biến động kinh tế.

KBank tung chương trình rút thăm may mắn siêu hấp dẫn dành cho khách hàng mới

Một trong những chương trình nổi bật đang diễn ra của KBank là "KBank lên 2, đã quá high ơi! Mở K PLUS, mở vận may" dành cho khách hàng mới nhân dịp sinh nhật tuổi lên 2. Để tham gia, khách hàng chỉ cần đăng ký thành công và thiết lập hồ sơ cá nhân lần đầu trên ứng dụng ngân hàng di động K PLUS Việt Nam trong thời gian từ 30/11 – 31/12/2023 để có một cơ hội rút thăm trúng thưởng 42 chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB. Đặc biệt hơn, khi thực hiện một giao dịch Thanh toán hóa đơn hoặc Nạp tiền di động (trả trước) bất kỳ trên K PLUS Việt Nam trong thời gian từ 30/11/2023 – 7/01/2024, khách hàng sẽ có thêm 1 cơ hội chiến thắng nữa. Như vậy, mỗi khách hàng có tối đa 2 cơ hội rút thăm may mắn và có thể trúng tối đa 2 chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB vô cùng giá trị trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

K PLUS mang 42 iPhone Pro Max 256GB tặng người dùng mới nhân dịp sinh nhật 2 tuổi

Người dùng có thể tải K PLUS từ App Store hoặc Google Play và đăng ký tài khoản, sau đó, mã rút thăm may mắn sẽ được qua tin nhắn điện thoại. Thời gian quay số trúng thưởng sẽ diễn ra vào ngày 11/01/2024 và kết quả quay số trúng thưởng sẽ được công bố trên website KBank Việt Nam, trang Facebook KBank Việt Nam và tài khoản Zalo chính thức vào ngày 12/01/2024.

Bên cạnh 42 chiếc iPhone trong tháng 12 dành tặng cho khách hàng mới, mỗi lượt đăng ký K PLUS trong tháng 12 thành công, khách hàng còn nhận thêm phần thưởng chào mừng 100 nghìn đồng khi nhập mã "D100" ở bước đăng ký tài khoản. Với 2 chương trình song song trong cùng 1 cách thực hiện, khách hàng sẽ nhận ưu đãi kép với nhiều điều bất ngờ từ KBank.

Với những chương trình hấp dẫn, hữu ích cho người dùng cùng loạt dịch vụ ngân hàng phong phú. K PLUS Việt Nam hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho người dùng bận rộn trong thời đại công nghệ số, để quản lý tiền của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. Đó cũng là mục tiêu để K PLUS Việt Nam nâng cao năng suất, cải thiện trải nghiệm người dùng để chinh phục hàng triệu sự tín nhiệm từ người dùng Việt.

Nhận iPhone 15 Pro Max 256GB với các bước đơn giản:

1. Tải K PLUS Việt Nam trên Appstore hoặc GooglePlay tại đây: https://kplusvn.onelink.me/kml2/jweytchy

2. Đăng ký và hoàn tất e-KYC

3. Được phê duyệt và thiết lập hồ sơ của bạn để có một cơ hội tham gia Rút thăm may mắn

4. Hoàn tất bất kỳ giao dịch đầu tiên nào (Thanh toán hóa đơn hoặc nạp tiền điện thoại di động) để có cơ hội giành phần thưởng thứ hai.