Nhận điện thoại của Nguyễn Thị Trang thông báo khoản vay 6 tỷ đồng, ông Nguyễn Ngọc Năm SN 1950 lập tức trình báo công an

Cụ ông 76 tuổi ở Hà Tĩnh may mắn tránh mất tiền sau khi nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ công an, thông báo ông liên quan đến đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Hương Khê vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an, giúp người dân tránh nguy cơ mất tiền.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Năm (SN 1950, trú tại thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê, thông báo ông Năm có liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng.

Để phục vụ việc "xác minh", người này yêu cầu ông Năm cung cấp thông tin cá nhân, tài sản và tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời nhớ lại những cảnh báo của lực lượng công an về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và không gian mạng, ông Năm đã đến Công an xã Hương Khê trình báo.

Công an xã Hương Khê hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, cảnh giác với các đối tượng giả danh cán bộ công an để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Khê nhanh chóng giải thích, giúp ông Năm nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ công an nhằm tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, từ đó thúc ép người dân làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn ông Năm không tiếp tục liên lạc với những người gọi đến, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Nhờ kịp thời phát hiện và trình báo, ông Năm đã tránh được nguy cơ bị lừa đảo, không bị thiệt hại về tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến các vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ. Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, cần bình tĩnh kiểm tra thông tin và liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.