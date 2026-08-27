Nhân chứng kể chuyện thoát chết thần kì trong trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Ngày 26/8, Bibek Kumal (người Nepal) đang đào hố làm nhà vệ sinh bên ngoài một ngôi nhà mới xây thì một khối nước, bùn và đá khổng lồ ầm ầm đổ xuống, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.

Kumal (24 tuổi), đang làm việc tại Bidur - khu vực hạ lưu huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét - thì nghe thấy một âm thanh lớn. Bốn đồng nghiệp đang đứng phía trên miệng hố sâu 1,5 m hét gọi Kumal “mau thoát ra và chạy đi”.

Khi anh kịp trèo lên khỏi hố, các đồng nghiệp đã chạy thoát từ trước.

"Tôi cũng bắt đầu chạy. Rồi một ‘bức tường’ nước ầm ầm đổ xuống như thể đang có động đất vậy”, Kumal kể lại khi đang nằm trên giường bệnh tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu.

Dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn Kumal trôi về phía hạ lưu giữa bùn đất và các mảnh vỡ, nhưng "may mắn thay, tôi đã mắc kẹt lại trên một cây xoài”, anh nói. "Nếu không có cây xoài đó, chắc tôi đã bị nước cuốn trôi và thiệt mạng rồi”.

Kumal vừa ôm chặt cây xoài, vừa chứng kiến ngôi nhà nơi mình làm việc bị cuốn trôi.

Sau đó, cảnh sát đã tiếp cận và đưa Kumal đến nơi an toàn. Anh bị thương ở chân phải do va đập với một tảng đá lớn. May mắn là nhà riêng của Kumal nằm ở một khu vực khác nên không bị ảnh hưởng.

Khoảnh khắc công nhân tháo chảy khỏi trận lũ quét xảy ra bất ngờ ở Nepal.

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, Nepal thường xuyên đối mặt với lũ lụt và sạt lở đất vào mùa mưa, đồng thời cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các loại thiên tai khác.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, Kumal cũng từng trải qua trận động đất kinh hoàng năm 2015 khiến gần 9.000 người thiệt mạng.

Trên giường bệnh đối diện với anh là Rihana Lamichhane (11 tuổi) - một bé gái đã may mắn thoát nạn trong gang tấc.

"Cháu đang ở trường thì các thầy cô cho đóng cửa trường và yêu cầu chúng cháu về nhà”, Lamichhane kể. "Khi cháu đang băng qua sông thì bất ngờ nước lũ cuồn cuộn đổ về”.

Cô bé bị thương ở ngực và chân nhưng vẫn rất vui vì mình vẫn an toàn. “Cháu chỉ không biết có chuyện gì đã xảy ra với bạn bè mình hay không”, Lamichhane nói.

Mẹ của cô bé - Rita - cho biết bà đã vội vã đi tìm con gái sau khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn.

"Tôi rất mừng vì con gái mình không gặp chuyện gì nghiêm trọng”, bà nói. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy con bé vẫn an toàn”.

Theo lực lượng chức năng, số người thiệt mạng trong trận lũ lụt thảm khốc tại Nepal đã tăng lên 162 người. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi vẫn còn hàng trăm người mất tích.

Cảnh sát cho biết, hơn 30 người được giải cứu hiện đang được điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô Kathmandu cũng như tại huyện Rasuwa, khu vực gần nơi xảy ra lũ lụt.

Hơn 3.000 cảnh sát đã được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn. Hoạt động cứu hộ gặp nhiều trở ngại do địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết xấu, đường sá bị chia cắt và tình trạng mất liên lạc tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ở phía Trung Quốc, ba người đã được xác nhận thiệt mạng, trong khi có báo cáo về hơn 550 người mất tích.