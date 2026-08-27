Trưởng cảnh sát Jeju (Hàn Quốc) cúi đầu xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ giả mạo hồ sơ mất tích

Sáng 27/8, Trưởng Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju Ko Pyeong Gi cúi đầu xin lỗi các nạn nhân và gia đình, sau khi một cảnh sát bị phát hiện giả mạo hồ sơ, khép lại 2 vụ án mất tích sai quy định.

Sáng 27/8, tại cuộc họp ban lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju, Hàn Quốc - ông Ko Pyeong Gi công khai xin lỗi về vụ việc.

“Tôi xin cúi đầu xin lỗi hai nạn nhân đã không thể trở về với gia đình, cùng những người thân đang phải trải qua nỗi đau không thể diễn tả bằng lời”, ông Ko nói.

Ông thừa nhận cảnh sát đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân, đồng thời khiến gia đình các nạn nhân chịu thêm tổn thương bởi những lời nói và hành động sai trái.

“Với tư cách người đứng đầu về an ninh trật tự tại Jeju, tôi cảm thấy bản thân phải trách nhiệm nặng nề vì đã không kịp thời phát hiện sự việc”, ông Ko nói. Ông cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân Jeju và công chúng vì sai phạm của cảnh sát đã gây thất vọng, lo lắng.

Ảnh: Newsis

Theo ông Ko, việc tìm kiếm người mất tích và đưa họ trở về an toàn với gia đình là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ông cam kết vụ việc sẽ được điều tra triệt để, không để lại bất kỳ nghi vấn nào và kết quả sẽ được công khai đầy đủ. Trưởng Cảnh sát Jeju cho biết cơ quan này sẽ rà soát toàn diện hệ thống, quy trình xử lý và cơ cấu nhân lực liên quan các vụ mất tích, đồng thời thiết lập nhiều lớp kiểm soát để ngăn những sai phạm tương tự tái diễn.

Sau cuộc họp, ông Ko dự kiến trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên phụ trách Cảnh sát Jeju về vụ khép hồ sơ giả và cảnh sát họ Bu. Sau đó, ông sẽ đến viếng tại nhà tang lễ của chị Jang Mi Ran.

Hiện trường sự việc vụ mất tích của Jang Mi Ran (Ảnh: Newsis)

Trước đó, khoảng ngày 15/5, cảnh sát Jeju tiếp nhận trình báo mất tích của gia đình Jang Mi Ran. Khi đó, cảnh sát họ Bu, khoảng 30 tuổi, thuộc đội xử lý người mất tích của Đồn cảnh sát Tây Jeju, đã giả mạo việc kết thúc vụ án. Bu còn ghi trong hệ thống quản lý người mất tích rằng Jang là “nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn giao thông”, sau đó xóa cô khỏi danh sách quản lý.

Đến khoảng ngày 2/7, Bu tiếp tục tiếp nhận trình báo mất tích về một người họ A, khoảng 60 tuổi. Người này cũng bị cáo buộc ghi nhận giống như đã liên lạc được với nạn nhân, sau đó kết thúc sự việc.

Bu hiện bị tạm giam để điều tra với cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ cùng các hành vi liên quan. Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju đang rà soát toàn bộ 298 vụ mất tích do Bu xử lý để xác định liệu còn trường hợp nào bị khép hồ sơ gian dối hay không.

Nguồn: Newsis