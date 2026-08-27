Vệ tinh NASA cung cấp hình ảnh 'chấn động' về công trình 'độc nhất vô nhị' của Nhật Bản

Đây là một kỳ tích kỹ thuật hiện đại.

Nằm cách bờ biển Senshu khoảng 5km giữa vịnh Osaka, Sân bay Quốc tế Kansai (KIX) được công nhận là sân bay đầu tiên trên thế giới xây dựng hoàn toàn trên các hòn đảo nhân tạo.

Sân bay Kansai nhìn từ trên cao. Công trình này xây từ năm 1987 đến 1994 thì hoàn thành. Ảnh: ST

Công trình "độc nhất vô nhị" (tính tại thời điểm hoàn thành năm 1994) này lớn đến mức có thể nhìn thấy từ vệ tinh của NASA.

Hình ảnh sân bay Kansai này được chụp vào ngày 19/9/2003. Toàn cảnh bao phủ một khu vực rộng 48,5 x 55,5 km.

Hình ảnh do NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS và Nhóm Khoa học ASTER Mỹ/Nhật Bản cung cấp.

Cận cảnh sân bay Kansai từ vệ tinh.

Đích thân NASA công nhận KIX là sân bay biển đầu tiên trên thế giới, là một kỳ tích kỹ thuật hiện đại, được xây dựng hoàn toàn như một hòn đảo nhân tạo.

Theo The Japan Times, Sân bay Quốc tế Kansai có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 3.000 tỷ Yên (tương đương gần 500.000 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại), công trình trải rộng trên diện tích hơn 1.050 ha qua hai giai đoạn xây dựng, đòi hỏi một khối lượng vật liệu san lấp khổng lồ lên tới 450 triệu m³ đất đá đổ ra đại dương.

Toàn bộ quy mô kỹ thuật này bao gồm đường băng A dài 3.500m, đường băng B dài 4.000m, cùng nhà ga T1 dài tới 1.672m có diện tích sàn vượt 305.000m², tất cả được nối liền với đất liền thông qua một cây cầu hai tầng dài 3,75km tích hợp cả đường bộ và đường sắt.

Hiện nay, sân bay 3.000 tỷ Yên của Nhật Bản đã trở thành một trung tâm hàng không quốc tế quan trọng của "Xứ sở mặt trời mọc", cung cấp một trong những mạng lưới đường bay lớn nhất cho cả các tuyến nội địa và quốc tế với hoạt động 24/24.

Tính đến tháng 5/2026, sân bay Kansai đã phục vụ tổng cộng hơn 600 triệu lượt khách, riêng năm 2025 đạt 33 triệu lượt khách, tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch giao thương quốc tế quan trọng bậc nhất miền Tây Nhật Bản.

Dự án nghìn tỷ Yên này không chỉ dừng lại ở quy mô đầu tư khổng lồ mà còn đại diện cho đỉnh cao của trí tuệ và năng lực xây dựng hạ tầng hàng hải của Nhật Bản.

Kỳ tích xử lý nền địa chất cực kỳ phức tạp

Bốn tháng sau khi khánh thành, sân bay Kansai đã phải hứng chịu thử thách khắc nghiệt từ trận động đất Kobe mạnh 6,7 độ richter. Nó đã trụ vững chỉ với những thiệt hại nhỏ và tiếp tục hoạt động trong suốt quá trình cứu trợ.

Nhờ bàn tay của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Renzo Piano, công trình này đã trụ vững trước tự nhiên.

Và điều khiến sân bay Kansai trở thành một kỳ tích kỹ nghệ thực sự chính là cuộc chiến địa chất vô cùng phức tạp bên dưới đáy biển. Do được xây dựng trên nền đất lấp nén chặt, nơi đây bị sụt lún, với tốc độ giảm 2-4 cm mỗi năm.

Sân bay Kansai đã được trao giải "Nhà ga giá rẻ tốt nhất thế giới" trong Giải thưởng Sân bay Thế giới SKYTRAX 2026. Ảnh: Kansai Airports

Dưới đáy vịnh Osaka là lớp phù sa mềm dày tới 20m và các tầng đất sét cổ sâu hàng trăm mét chứa lượng nước khổng lồ. Khi chịu áp lực từ hàng trăm triệu mét khối đất san lấp, các lớp đất sét bị ép thoát nước làm nền đảo lún xuống tương tự một miếng bọt biển bị nén.

Để xử lý thách thức này, các kỹ sư Nhật Bản đã đóng khoảng 2,2 triệu cọc cát xuống đáy biển nhằm gia tăng tốc độ thoát nước và cố kết nền đất.

Dù tổng mức sụt lún của đảo giai đoạn một đã đạt khoảng 13,72m kể từ khi thi công - số liệu cập nhật của Kansai Airports tính từ 1987 đến 2025 - đội ngũ vận hành vẫn làm chủ tình hình bằng các giải pháp kỹ thuật linh hoạt như hệ thống kích thủy lực tự điều chỉnh chân cọc nhà ga, kết hợp liên tục gia cố đê biển chắn sóng để đảm bảo công trình vận hành an toàn tuyệt đối trước mọi nguy cơ thiên tai.

Nhà ga này lớn đến mức có thể nhìn thấy từ vệ tinh. NASA đã chụp được bức ảnh của sân bay biển đầu tiên trên thế giới vào

Đại công trình vì nhân sinh

Sân bay Kansai không chỉ đại diện cho đỉnh cao của trí tuệ và năng lực xây dựng hạ tầng hàng hải của Nhật Bản mà còn là minh chứng cho tinh thần chinh phục thiên nhiên vì mục tiêu an sinh xã hội với mục tiêu cốt lõi: Sinh ra để phục vụ cuộc sống con người và thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Trước đây, việc mở rộng năng lực hàng không cho vùng đô thị Osaka luôn gặp bế tắc do nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng ảnh hưởng đến các khu dân cư đông đúc trên đất liền.

Việc đưa sân bay ra ngoài khơi không chỉ trả lại môi trường sống yên tĩnh cho cộng đồng cư dân ven biển mà còn cho phép Kansai trở thành sân bay đầu tiên tại Nhật Bản hoạt động liên tục 24/7.

Nhờ sự kết nối đồng bộ trực tiếp với mạng lưới giao thông công cộng, sân bay giúp hàng chục triệu lượt hành khách dễ dàng di chuyển tới các trung tâm văn hóa và kinh tế như Osaka, Kyoto hay Nara.

Sân bay Kansai vì thế không đơn thuần là một hòn đảo nhân tạo bằng đất đá, mà là biểu tượng cho sự hài hòa giữa đỉnh cao công nghệ với đời sống con người, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch và chuỗi cung ứng bền vững cho toàn vùng.

Japan Times thông tin mới nhất ngày 28/8/2026 cho biết, Hãng hàng không United Airlines của Mỹ sẽ bổ sung các chuyến bay thẳng hàng ngày đến sân bay quốc tế Kansai của Osaka từ Los Angeles bắt đầu từ tháng 3/2027. Đây là một trong những tin tức quan trọng góp phần vào mục tiêu phục vụ hơn 40 triệu lượt khách mỗi năm của Sân bay Quốc tế Kansai đã đề ra trước đó.