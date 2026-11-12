Nhắm mắt, thè lưỡi, trợn mắt như sư tử: Bài tập yoga được ví như "Botox tự nhiên", hiệu quả làm đẹp đến đâu?

Động tác này được ví von là “Botox của giới yoga”, bởi được cho là giúp vận động cơ mặt, vùng cổ và hàm.

Có những bí quyết trẻ lâu nghe qua tưởng phải cầu kỳ, tốn kém, nhưng lại bắt đầu từ những động tác đơn giản đến khó tin. Gần đây, một bài tập yoga với cách thực hiện khá hài hước: há miệng, thè lưỡi, trợn mắt và phát ra tiếng “ha” như tiếng sư tử gầm, bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Động tác này được ví von là “Botox của giới yoga”, bởi được cho là giúp vận động cơ mặt, vùng cổ và hàm.

Ngay cả nữ ca sĩ Thái Y Lâm (Jolin Tsai) cũng từng thực hiện động tác này trong một quảng cáo, khiến nhiều người tò mò: Liệu một bài tập trông có phần kỳ quặc như vậy có thực sự giúp trẻ đẹp?

Tư thế sư tử trong yoga là gì?

Tư thế sư tử, còn gọi là tư thế sư tử gầm hoặc hơi thở sư tử (Lion Pose/Lion’s Breath), là một động tác yoga kết hợp giữa hơi thở, phát âm và biểu cảm khuôn mặt. Người tập có thể quỳ ngồi trên gót chân hoặc ngồi xếp bằng, đặt hai tay lên đầu gối. Sau khi hít vào, khi thở ra, họ mở rộng miệng, đưa lưỡi ra ngoài và hướng xuống dưới, mở to mắt, đồng thời phát ra âm “ha” giống tiếng sư tử gầm.

Nhìn bên ngoài, động tác này chẳng khác nào đang làm mặt xấu, nhưng quá trình thực hiện có sự tham gia của cơ mặt, lưỡi, họng, vùng cổ và các cơ liên quan đến hô hấp. Đây cũng là lý do bài tập được nhiều người quan tâm như một cách vận động cơ mặt và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hướng dẫn thực hiện tư thế sư tử với 4 bước

Bước 1: Ngồi quỳ, đặt hai tay lên đầu gối. Quỳ trên thảm, đưa mông về phía gót chân như tư thế sấm sét trong yoga. Hai đầu gối có thể mở nhẹ tự nhiên, hai tay đặt trên đầu gối hoặc đùi, các ngón tay thả lỏng.

Bước 2: Giữ lưng thẳng và hít sâu bằng mũi. Duy trì tư thế thoải mái, thả lỏng vai, sau đó hít vào từ từ qua mũi để chuẩn bị cho nhịp thở ra.

Bước 3: Mở miệng, thè lưỡi và phát âm “ha”. Khi thở ra, mở rộng miệng, đưa lưỡi ra ngoài và hướng xuống, đồng thời mở to mắt và phát ra âm “ha”. Không cần cố trợn mắt quá mức hay kéo căng lưỡi; vùng cổ và vai vẫn nên được giữ thoải mái.

Bước 4: Thu lưỡi, thả lỏng khuôn mặt rồi lặp lại. Sau khi thở ra, từ từ thu lưỡi, khép miệng và để cơ mặt, cổ trở về trạng thái thư giãn. Có thể lặp lại vài lần tùy cảm giác thoải mái, không cần cố gắng tạo âm thanh quá lớn hoặc thực hiện thật nhiều lần.

Tư thế sư tử có thể mang lại những lợi ích gì?

1. Vận động cơ mặt và vùng cổ

Việc mở miệng, thè lưỡi và thay đổi biểu cảm giúp vận động một số nhóm cơ ở mặt, lưỡi và vùng cổ vốn không được sử dụng nhiều trong các hoạt động thường ngày. Động tác này có thể tạo cảm giác thư giãn cho vùng hàm, nhưng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nó làm mờ nếp nhăn, xóa nếp nhăn cổ hay mang lại hiệu quả tương đương tiêm Botox.

2. Kết hợp hơi thở và phát âm

Tư thế sư tử yêu cầu người tập phối hợp nhịp thở ra với việc phát âm. Với một số người, cách tập này có thể giúp họ cảm nhận hơi thở rõ hơn và tạo cảm giác dễ chịu ở vùng họng. Tuy nhiên, không nên xem đây là phương pháp điều trị các vấn đề về đường hô hấp.

3. Giải tỏa căng thẳng, thư giãn tinh thần

Một trong những điểm thú vị của bài tập nằm ở biểu cảm có phần cường điệu. Việc chủ động làm mặt xấu, thè lưỡi và phát âm có thể giúp người tập tạm thời thoát khỏi trạng thái căng cứng, đồng thời tạo ra tiếng cười. Với những người ngại thể hiện bản thân, đây cũng có thể là một cách luyện tập vui vẻ, giúp họ bớt e dè.

4. Có thể hỗ trợ việc luyện phát âm, nhưng không thay thế điều trị

Một số tài liệu đề cập đến khả năng bài tập hỗ trợ độ linh hoạt của lưỡi và việc phát âm. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học về hiệu quả cải thiện nói lắp, hôi miệng hay các vấn đề sức khỏe răng miệng vẫn còn hạn chế. Nếu tình trạng hôi miệng kéo dài, người tập nên kiểm tra nguyên nhân tại nha khoa; nếu gặp khó khăn về phát âm, hãy tìm đến chuyên gia phù hợp thay vì chỉ dựa vào bài tập yoga.

5. Tăng sự tự tin thông qua một hoạt động vui nhộn

Vì động tác khá hài hước, tư thế sư tử thường được đưa vào yoga cho trẻ em để khuyến khích các em biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn hơn. Với người lớn, đây cũng có thể là một hoạt động thư giãn thú vị, miễn là không đặt nặng kỳ vọng về hiệu quả làm đẹp.

Tập tư thế sư tử cần lưu ý điều gì?

Dù không phải động tác phức tạp, tư thế sư tử vẫn cần được thực hiện đúng mức để tránh gây khó chịu.

Nếu đau đầu gối hoặc cổ chân: Tư thế quỳ ngồi có thể tạo áp lực lên các khớp. Người tập nên chuyển sang ngồi trên ghế hoặc ngồi ở tư thế thoải mái hơn; có thể dùng thảm hoặc đệm mềm để hỗ trợ.

Nếu đang đau hoặc tổn thương vùng họng, lưỡi, cổ: Không nên cố tập khi có đau, viêm hoặc chấn thương. Hãy tạm dừng và hỏi ý kiến chuyên gia y tế nếu cần.

Không cố gắng gầm thật to: Âm “ha” nên được tạo ra tự nhiên khi thở ra, tránh gồng cổ hoặc ép họng phát âm quá mạnh.

Không kéo căng quá mức: Mở miệng, đưa lưỡi và biểu cảm trong giới hạn dễ chịu. Nếu thấy đau, chóng mặt hoặc có biểu hiện bất thường, cần dừng tập.

Tránh tập ngay sau khi ăn no: Đặc biệt khi thực hiện tư thế quỳ ngồi kết hợp hít thở, nên chờ cơ thể thoải mái hơn để hạn chế cảm giác khó chịu ở bụng. Ngay cả Thái Y Lâm cũng từng thực hiện: Vì sao tư thế sư tử gây chú ý?

Trong một quảng cáo của nền tảng giao đồ ăn, nữ ca sĩ Thái Y Lâm từng hướng dẫn diễn viên Lâm Mỹ Tú thực hiện tư thế sư tử. Màn há miệng, thè lưỡi, trợn mắt và gầm như sư tử khiến người xem bật cười, đồng thời cho thấy khía cạnh vui nhộn của yoga.

Gần đây, động tác này tiếp tục được nhắc đến khi một tài khoản chia sẻ trải nghiệm trên Threads. Bài đăng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trong đó có cả những giáo viên yoga cho biết họ thường giới thiệu tư thế này trong lớp học. Một số học viên chia sẻ cảm giác thư giãn sau khi tập, đặc biệt ở vùng hàm và quanh mắt. Dù vậy, đây chủ yếu là trải nghiệm cá nhân, không thể thay thế bằng chứng khoa học về hiệu quả sức khỏe.

Điều khiến nhiều người thích thú nhất có lẽ vẫn là biểu cảm “khó giữ hình tượng” của bài tập. Không ít bình luận hài hước cho rằng càng tập thì sức khỏe càng đến gần, còn hình tượng thanh lịch lại càng xa; người khác thì dí dỏm hỏi liệu có bài tập nào giúp trẻ đẹp mà vẫn giữ được vẻ ngoài nền nã hay không.

Thực tế, tư thế sư tử có thể là một lựa chọn vui vẻ để kết hợp vận động cơ mặt với luyện thở trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng gọi đây là “Botox tự nhiên” chỉ nên hiểu như cách ví von trên mạng xã hội, không phải kết luận y khoa. Hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy động tác này có thể xóa nếp nhăn, làm trẻ hóa da hay điều trị hôi miệng. Hãy tập với tâm thế thư giãn, điều chỉnh theo khả năng của cơ thể và đừng đặt kỳ vọng làm đẹp vượt quá những gì bài tập có thể mang lại.