Nhà thi đấu Olympic Rio bốc cháy ngùn ngụt, mái tan chảy như “mạng nhện”

Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại nhà thi đấu xe đạp thuộc Công viên Olympic ở Rio de Janeiro vào rạng sáng 9/4 (giờ địa phương), khiến phần mái công trình bị thiêu rụi trong khung cảnh được mô tả “như ngày tận thế”.

Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy xảy ra vào khoảng 4h17 sáng tại Olympic Velodrome, nơi từng tổ chức các nội dung đua xe đạp lòng chảo tại Thế vận hội Mùa hè 2016. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận gần một nửa mái công trình đã bị phá hủy.

Khoảng 80 lính cứu hỏa cùng 20 xe chuyên dụng được điều động để khống chế đám cháy. Cột khói đen dày đặc bốc cao, lan rộng khắp khu vực.

Lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt tại hiện trường

Cơ quan chức năng cho biết đám cháy chủ yếu thiêu rụi phần mái làm từ vật liệu tổng hợp dạng bạt. Khi bị đốt nóng, lớp vật liệu này tan chảy và tạo thành những sợi mỏng “giống như mạng nhện”.

“Chúng tôi đã tránh được một thảm họa lớn. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa thể xác định, cần chờ kết luận giám định pháp y, nhưng rõ ràng đám cháy bắt đầu từ bên ngoài, tại phần mái bạt,” đại diện lực lượng cứu hỏa cho biết.

May mắn, không có thương vong nào được ghi nhận và đám cháy hiện đã được kiểm soát.

Thị trưởng Rio, Eduardo Cavaliere, cho biết đánh giá ban đầu cho thấy đường đua bên trong không bị hư hại. Tuy nhiên, công trình sẽ cần được vệ sinh và bảo trì trước khi có thể hoạt động trở lại.

Đây là lần thứ ba nhà thi đấu này gặp hỏa hoạn chỉ trong vòng 8 năm. Năm 2017, công trình từng bị cháy lớn sau khi trúng một chiếc đèn lồng trời rơi xuống, khiến phần mái bị thiêu rụi và một đoạn đường đua bằng gỗ thông Siberia bị hư hỏng nặng. Một vụ cháy khác cũng xảy ra chỉ vài tháng sau đó.

Được biết, nhà thi đấu này có sức chứa khoảng 5.000 chỗ và từng là tâm điểm tranh cãi trước thềm Olympic 2016 khi việc vận chuyển đường đua bằng gỗ từ nước ngoài gặp trục trặc khiến tiến độ thi công bị chậm trễ. Công trình hoàn thiện sát ngày khai mạc.

Sau Thế vận hội, nơi đây được sử dụng làm địa điểm tập luyện chính cho đội tuyển xe đạp và cử tạ quốc gia Brazil, đồng thời là nơi đặt Bảo tàng Olympic với nhiều hiện vật từ kỳ đại hội.