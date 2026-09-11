Nhà riêng 138 tỷ của "ma nữ đẹp nhất Thái Lan"

Cơ ngơi của mỹ nhân xứ chùa vàng gây choáng ngợp với diện tích lên đến 8.000m².

Một không gian sống rộng rãi sẽ mang đến cảm giác thoải mái, khoáng đạt, như có thêm thật nhiều khoảng thở trong cuộc sống. Một không gian sống đẹp và chill lại khiến người ta muốn chậm lại, tận hưởng những phút giây thư thái ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và Mai Davika đã sở hữu trọn vẹn cả hai điều đó trong cùng một cơ ngơi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nàng "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" tậu một căn biệt thự rộng tới 8.000m², góc nào cũng được cô chăm chút đẹp mắt và đầy ấn tượng. Theo truyền thông Thái Lan, căn biệt thự của mỹ nhân sinh năm 1992 có giá trị lên tới hơn 200 triệu baht (tương đương khoảng 138 tỷ đồng). Mai Davika quyết định mua căn nhà này để có thể chung sống cùng các thành viên trong gia đình, đồng thời tận hưởng một không gian riêng tư, rộng rãi giữa nhịp sống bận rộn. Từ khuôn viên ngoại thất đến không gian nội thất bên trong đều được cô đầu tư kỹ lưỡng, mang đến một tổng thể sang trọng nhưng vẫn gần gũi và đầy sức sống.

Không gian ngoại thất của căn biệt thự gây ấn tượng với khu vườn rộng thoáng, được Mai Davika chăm chút tỉ mỉ với đủ loại cây cảnh và hoa. Thảm cỏ xanh trải dài tạo nên khoảng không gian rộng rãi, thoáng đãng, cũng là nơi nữ diễn viên thường vui đùa cùng thú cưng. Xen kẽ giữa những mảng xanh là nhiều loại hoa và cây cảnh được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa tô điểm cho khuôn viên thêm sinh động, vừa mang đến cảm giác gần gũi, thư thái. Nhờ được chăm chút chỉn chu, không gian sân vườn trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật, góp phần tạo nên mảng xanh mát và đầy sức sống cho căn biệt thự.

Không chỉ sở hữu khu vườn xanh mát, biệt thự của Mai Davika còn có bể bơi ngoài trời rộng khoảng 50m². Hồ bơi được bao quanh bởi lối đi lát đá trắng, tạo sự hài hòa với phong cách thiết kế trang nhã, tinh tế của toàn bộ dinh thự. Đây là khoảng không gian thư giãn lý tưởng để nữ diễn viên có thể thoải mái tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi, bơi lội ngay tại nhà. Không gian bên hồ cũng trở thành background đẹp mắt cho những bữa tiệc ngoài trời, nơi cô có thể quây quần và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè.

Không gian bên trong biệt thự

Nếu ngoại thất gây ấn tượng với vẻ đẹp sang xịn thì không gian bên trong biệt thự của Mai Davika cũng khiến người xem choáng ngợp không kém. Các khu vực sinh hoạt được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, kết hợp cùng hệ cửa kính lớn giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Những ô cửa trong suốt còn tạo sự kết nối liền mạch giữa không gian sống bên trong và khu vườn bên ngoài. Từ phòng khách, nữ diễn viên có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra khoảng sân vườn xanh mướt, mang đến cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt bên trong biệt thự là góc cây cảnh có giá trị lớn được Mai Davika đầu tư mạnh tay. Những mảng xanh được bố trí khéo léo giữa không gian sống, vừa tạo điểm nhấn cho nội thất vừa mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đáng chú ý, khu vực cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên cũng là một background quen thuộc trong những shoot hình đẹp mãn nhãn của nữ diễn viên. Không chỉ sở hữu thiết kế ấn tượng, nơi đây còn gắn với một kỷ niệm đặc biệt khi nam tài tử Ter Chantavit tự tay bài trí không gian tuyệt đẹp để cầu hôn Mai Davika.

Mai Davika bố trí 2 khu vực ăn uống trong biệt thự, mỗi góc đều rộng rãi và được chăm chút chỉn chu. Nội thất mang phong cách hiện đại, đường nét tinh giản nhưng vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc trang nhã của căn nhà. Không quá cầu kỳ hay phô trương, cách lựa chọn bàn ghế và các món đồ nội thất vẫn đủ tinh tế để tạo nên một không gian dùng bữa sang trọng, ấm cúng. Đây cũng là những góc sinh hoạt lý tưởng để nữ diễn viên thưởng thức những bữa ăn tại gia hay quây quần bên người thân, bạn bè.

Sở hữu căn biệt thự tuyệt đẹp, gần như không gian nào trong nhà cũng được Mai Davika chăm chút kỹ lưỡng. Phòng ngủ của nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế thoáng đãng, rộng rãi và tầm view cực chill hướng ra không gian xanh bên ngoài. Cách bài trí tinh tế, lựa chọn nội thất có gu cho thấy cô không chỉ đầu tư chỉn chu cho tổ ấm mà còn có mắt thẩm mỹ khá ấn tượng.